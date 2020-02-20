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«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Вест Хэм»

сегодня, 00:27
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«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 26-го тура АПЛ. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Вест Хэм» идет 18-м (24 балла).

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» 2:0 (1:0)
Голы: Родри 30, Де Брюйне 62

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Стоунз 65), Менди, Де Брюйне (Гюндоган 79), Родри, Сильва (Фоден 85), Бернарду Силва, Агуэро, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс (Сабалета 60), Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Нобл, Снодграсс (Боуэн 80), Антонио
Главный тренер: Мойес Дэвид.

Предупреждение: Масуаку 45

Судья: Фрэнд Кевин.

Напомним, что ранее МЮ победил «Челси» в матче 26-го тура Премьер-Лиги.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 01:21
к чемпионшипу готовятся
azkan
azkan
сегодня в 01:08
Удачи шейхам в ЛЧ, на зло УЕФА возьмите этот кубок. Вот была бы комедия)))
Медив
Медив
сегодня в 00:50
И уверенно обеспечил себе место в ЛЧ... Хотя, ан-нет, не обеспечил
particular
particular
сегодня в 00:45
В первую очередь, МС проявил незаурядную стрессоустойчивость...
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 00:30
ВХЮ надо после этого матча выставить на трансфер туринскую огбону. А то и из чемпионшипа вылетят.
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