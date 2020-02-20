«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Вест Хэм»

«Манчестер Сити» победил «Вест Хэм» в матче 26-го тура АПЛ. «Горожане» занимают второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка. «Вест Хэм» идет 18-м (24 балла).
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Вест Хэм» 2:0 (1:0)
Голы: Родри 30, Де Брюйне 62
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Отаменди, Ляпорт (Стоунз 65), Менди, Де Брюйне (Гюндоган 79), Родри, Сильва (Фоден 85), Бернарду Силва, Агуэро, Габриэл Жезус
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Вест Хэм»: Фабьянски, Фредерикс (Сабалета 60), Диоп, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку, Райс, Соучек, Нобл, Снодграсс (Боуэн 80), Антонио
Главный тренер: Мойес Дэвид.
Предупреждение: Масуаку 45
Судья: Фрэнд Кевин.
Напомним, что ранее МЮ победил «Челси» в матче 26-го тура Премьер-Лиги.