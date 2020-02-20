«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Вест Хэм»

Песня безумная фиалок «Соккер.ру» рассказывает, как «Фиорентина» дошла до финала Кубка УЕФА, но

Зачем УЕФА прибил «Сити»? Всё просто Несколько дней назад футбольный мир потрясла новость о том, что УЕФА отстранил