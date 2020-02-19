Холанд – Неймар – 2:1

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сегодня, 02:08

Ожидания болельщиков и зрителей от матча в Дортмунде оправдались отчасти. Но перетерпевшие отрезки уныния не пожалели. «Соккер.ру» - о сражении атакующих сил.

Матч дортмундской «Боруссии» с ПСЖ представлялся как битва двух крайне склонных к атаке команд, порой до безумия и безрассудства склонных, до дисбаланса в игре. Когда есть такой атакующий набор и такие таланты, велик соблазн махнуть на всё рукой и броситься в сражение в стиле «Мы забьем больше, чем забьют нам». Впрочем, в Лиге чемпионов ставки совсем иные. Да и речь идет о, по сути, противостоянии в четыре тайма. Нет смысла рвать когти с первых же секунд первой встречи.

На это еще перед игрой намекнул наставник «Боруссии» Люсьен Фавр, который сказал, что хорошей может быть и игра, основанная на обороне, да и от 1:0 он не откажется. Первая часть матча была претворением в жизнь этих намеков Фавра. «Боруссия» с одной стороны пыталась контролировать ситуацию на поле, а с другой – не стремилась раскрываться, действуя крайне аккуратно и осторожно. Но это сложно было назвать боязливой тактикой, скорее осмотрительной и внимательной.

К тому же «Боруссия» не прижималась – она пыталась сдерживать себя от излишнего крена в наступление, отдавая эту почетную миссию отдельным игрокам, которые искали бреши в построениях ПСЖ и запускались в них. В первую очередь, конечно, речь об Эрлинге Холанде и Джейдоне Санчо. Молодежь не тушевалась. И если на первых порах их не было видно, то уже по ходу первого, достаточно невзрачного тайма, сопровождаемого периодическим свистом скучающих болельщиков, они себя начинали всё больше проявлять.

По ходу второго тайма напряжение нарастало, уже чувствовалось, что один гол может взорвать всё и превратить игру в непредсказуемое месиво из атакующих наскоков на встречных курсах. Тут интересен ход Фавра, который не побоялся ставшего тусклым во втором тайме Торгана Азара заменить на 17-летнего Джованни Рейну. Прошла минута – и «Боруссия» вышла вперед. Пока без участия Рейны. Но сам смелый поступок Фавра подчеркивает его веру в молодых парней, на которых лежала большая ответственность – своими атакующими порывами против мастеров из ПСЖ балансировать играющую в целом с оглядкой на оборону свою команду.

Как и следовало предполагать, гол раскрыл игру совсем по-другому. ПСЖ сразу включил дополнительные обороты. Точнее, занялся этим Неймар при поддержке Килиана Мбаппе. До этого «Боруссии» удавалось спокойно справляться с хваленой сверхатакующей компанией из Парижа. Хотя подключение повышенной скорости создало проблемы для Дортмунда. Значит, ПСЖ мог и сначала так действовать, но тоже решил работать осмотрительнее, видимо.

Так или иначе, ускорение игры парижанами позволило достаточно быстро сравнять счет Неймару, который и возглавил эту революцию. Но и на это нашелся ответ у «Боруссии», точнее, как раз у Рейны и Холанда. Джованни помог Эрлингу выйти на ударную позицию, а помышлявшие о чем-то постороннем парижане должным образом не оценили угрозу со стороны норвежца, который положил блестящий мяч в ворота Кейлора Наваса. Да, была потом сразу у Неймара шикарная возможность опять сделать счет равным, но каркас ворот принял на себя его удар.

Так что в битве предводителей атак, коими в этой встрече были Холанд и Неймар, победу одержал 19-летний норвежец, подтверждающий свою невероятную форму. Таким образом, Холанд, который до этого пылил в составе «Зальцбурга», достиг отметки в десять голов в Лиге чемпионов всего за семь матчей. То есть на четыре игры быстрее предыдущего рекорда. И, кажется, такое достижение будет очень тяжело кому-либо переплюнуть.

Итоговая статистика говорит нам, что непосредственно ударов было не так и много – 12:10 в пользу «Боруссии» и 3:3 по точным ударам. Мячом чуть больше владел ПСЖ – 53 процента времени. А вот точность передач у обеих команд шикарная – 87 процентов у дортмундцев и 89 процентов у парижан. Техничные мастерские команды, которые дорожили мячом.

Эрлинг Холанд (нападающий «Боруссии»): «Я рад, что стал лучшим игроком матча. Но чувствую, что могу добиться большего. Мне нужно лучше играть, много работать, чтобы прогрессировать. Результат довольно опасный, потому что у ПСЖ отличная команда. В ответном матче может случиться всякое».

Маркиньос (защитник ПСЖ ): «Мы доминировали в контроле мяча в первом тайме. Но не были достаточно интенсивны в своей игре. Многое делали плохо. Соперник пытался пользоваться нашими ошибками. Они добились максимума с очень сильным форвардом. Но наш гол очень важен перед ответной игрой».

Преснель Кимпембе (защитник ПСЖ ): «Это был тяжелый матч против великолепной команды. Мы были очень расточительны в первом тайме. Это удар по нашему моральному духу. Но не имеет ничего общего с нашей тактикой. Мы должны были показать свое желание, но сегодня вечером проиграли».