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«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом

сегодня, 00:56
АталантаЛоготип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)4 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 10 марта.

Милан, стадион Джузеппе Меацца

«Аталанта» - «Валенсия» 4:1 (2:0)
Голы: Хатебур 16, Иличич 42, Фройлер 57, Хатебур 62 - Черышев 66

«Аталанта»: Голлини, Толой, Кальдара (Сапата 75), Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамез 90+2), Иличич, Гомес (Малиновский 81)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.

«Валенсия»: Хауме, Васс, Диахаби, Мангала, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гомес (Гамейро 73), Гонсалу Гедеш (Черышев 64)
Главный тренер: Селадес Альберт.

Предупреждение: Хатебур 79

Судья: Оливер Майкл.

Напомним, что накануне дортмундская «Боруссия» обыграла ПСЖ в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все комментарии
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
сегодня в 01:30
А юве и со Скаминой не возмет лч,.зебра проклята за кабинетную чашку 1985.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:25
Одной таблэтки будет недостаточно!!!
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома
гном хочет ЛЧ - но ЛЧ не хочет гнома ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 01:25
Расскажи лучше нам, как ЛЧ без Скомины взять, хотя откуда тебе знать
shlifen
shlifen
сегодня в 01:25
Аталанта конечно и сама играет и другим даёт, но теперь заметно, что с Валенсией конечно, они в разных весовых категориях... =))) А так - отличный результативный матч в котором каждая из команд могла ещё один-два забить... =))
Lucky luciano
Lucky luciano ответил Жека10
сегодня в 01:24
ставил на победу аталанты и на тотал меньше 1,5 у Лейпига в одном купоне.В итоге всё сработало я рад. А вообще город Милан просто создан для больших побед.Князю и его Турину передаю привет
да, единственная достойная, черно-синяя команда в Италии, способная обыгрывать крупно кого-то в лч, на стадионе в Милане
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил abramjan
сегодня в 01:23
Болей за кого хочешь
Жека10
Жека10 ответил Да ладно вам
сегодня в 01:21
Пипец, списал со счетов и Аталанту и Лейпциг. В итоге оба клуба де-факто уже в 1/4-й. Ну, значит придётся поставить на Ювентус теперь, учитывая моё «везение» в ставках)
ставил на победу аталанты и на тотал меньше 1,5 у Лейпига в одном купоне.В итоге всё сработало я рад.

А вообще город Милан просто создан для больших побед.Князю и его Турину передаю привет
Дон Диего
Дон Диего ответил Да ладно вам
сегодня в 01:19
Я знаю эту историю. Ещё он постоянно выгораживал болельщиков Зенита, Краснодара, Ростова, писавших плохо о ЦСКА. К тому же его твинков попросту не узнают.
Да ладно вам
Да ладно вам ответил Дон Диего
сегодня в 01:17
Слушай, я вот что тут подумал. Недооценивали мы нашего шведского друга. Ох недооценивали. Мы всё Князь да Джувинейл. А между тем Феррари делает куда более опасные вещи, чем они: он не троллит открыто почти никого, но призывает "дружить" против кого-то. И, что самое страшное, эта тактика работает: он может уболтать кого-то об их крутости, а взамен получает атаки на клуб, который хочет оскорбить. Вот пример с Клоппом перед глазами. Я своими глазами видел, как он вёл переговоры с одним из фанов Ливерпуля: играл на симпатичности Лацио, на симпатии Юргена к Орлам. Что получилось? Интер плохой, Интер кабинет, дружим против Интера. А Лацио тут лишь орудие, на его месте хоть Рома могла бы оказаться. Феррари гораздо более опасен, чем дуэт. Пока за нетоповые команды болеют внушаемые люди, как Байкал, он будет играть роль серого кардинала. Хотя всем понятно, что плевать он хотел на тот же Лацио)
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил Дон Диего
    сегодня в 01:15
    Аталанита и Наполи пройдут испанцев, а вы отлетите от французов. Лол.
    так тому и быть
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:15
    Твои слова что Аталанта позорит Италию?после трех туров,помню.
    а в итоге опозорил Италию в очередной раз миланский картон
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Lucky luciano
    сегодня в 01:14
    Аталанита и Наполи пройдут испанцев, а вы отлетите от французов. Лол.
    Maximiliano_777
    Maximiliano_777
    сегодня в 01:14
    Молодцы Аталанта! Хороший задел перед ответной игрой.
    Lucky luciano
    Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
    сегодня в 01:13
    Твои слова что Аталанта позорит Италию?после трех туров,помню.
    да было такое,ну так они и позорили в первых трех матчах,потом исправились
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответил Lucky luciano
    сегодня в 01:12
    Твои слова что Аталанта позорит Италию?после трех туров,помню.
    Дон Диего
    Дон Диего ответил Да ладно вам
    сегодня в 01:12
      Тага Дага
      Тага Дага
      сегодня в 01:11
      Италия рулит. ....Валенсия досвидос.
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 01:11
      Короче учитесь ювентийцы выносить средние команды без судей.
      даже ваш судья их не остановил...сколько бы они вам накидали
      abramjan
      abramjan ответил fanliverpoolfan22
      сегодня в 01:10
      Теперь болеем за Лион
      ну и как все прогрессивное человечество болеем за Челси))
      Mangur
      Mangur
      сегодня в 01:09
      Без комментариев
      Apsny
      Apsny
      сегодня в 01:08
        abramjan
        abramjan ответил fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:08
        Теперь болеем за Лион
        за наполи же..
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:07
        Теперь болеем за Лион
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:07
        Короче учитесь ювентийцы выносить средние команды без судей.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 01:06
        Молодцы ,а ювентийцы кричали что Аталанта позорит Италию в лч.
        Тень Аналитика
        Тень Аналитика ответил Evilhuman
        сегодня в 01:05
        Ну и тем интереснее, люблю когда кто-то новый преподносит сюрпризы
        Не особо это сюрприз, "Аталанта" ярко играет в последние годы. Но все равно классно))
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 01:05
        Тут походу все уже ясно)
        Аталанта просто космос!
        abramjan
        abramjan
        сегодня в 01:04
        хорошо бы финал лейпциг _аталанта а всех мешков в утиль глаза намазолили уже эти рожи)))
        Квадратный Мяч
        Квадратный Мяч
        сегодня в 01:04
        Игроки Валенсии за весь матч совершили 3 подката и заблокировала 1 удар по воротам. С таким уровнем самоотдачи в Плэй офф Лиги Чемпионов делать нечего.
        Evilhuman
        Evilhuman ответил Lucky luciano
        сегодня в 01:02
        Ну и тем интереснее, люблю когда кто-то новый преподносит сюрпризы
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