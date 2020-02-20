«Аталанта» разгромила «Валенсию», Черышев отметился голом

«Аталанта» уверенно победила «Валенсию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 10 марта.
Милан, стадион Джузеппе Меацца
«Аталанта» - «Валенсия» 4:1 (2:0)
Голы: Хатебур 16, Иличич 42, Фройлер 57, Хатебур 62 - Черышев 66
«Аталанта»: Голлини, Толой, Кальдара (Сапата 75), Паломино, Хатебур, де Рон, Фройлер, Госенс, Пашалич (Тамез 90+2), Иличич, Гомес (Малиновский 81)
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро.
«Валенсия»: Хауме, Васс, Диахаби, Мангала, Гайя, Ферран Торрес, Парехо, Кондогбиа, Солер, Гомес (Гамейро 73), Гонсалу Гедеш (Черышев 64)
Главный тренер: Селадес Альберт.
Предупреждение: Хатебур 79
Судья: Оливер Майкл.
Напомним, что накануне дортмундская «Боруссия» обыграла ПСЖ в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.
А вообще город Милан просто создан для больших побед.Князю и его Турину передаю привет
А вообще город Милан просто создан для больших побед.Князю и его Турину передаю привет
Мы всё Князь да Джувинейл. А между тем Феррари делает куда более опасные вещи, чем они: он не троллит открыто почти никого, но призывает "дружить" против кого-то. И, что самое страшное, эта тактика работает: он может уболтать кого-то об их крутости, а взамен получает атаки на клуб, который хочет оскорбить.
Вот пример с Клоппом перед глазами. Я своими глазами видел, как он вёл переговоры с одним из фанов Ливерпуля: играл на симпатичности Лацио, на симпатии Юргена к Орлам. Что получилось? Интер плохой, Интер кабинет, дружим против Интера. А Лацио тут лишь орудие, на его месте хоть Рома могла бы оказаться.
Феррари гораздо более опасен, чем дуэт. Пока за нетоповые команды болеют внушаемые люди, как Байкал, он будет играть роль серого кардинала. Хотя всем понятно, что плевать он хотел на тот же Лацио)
Мы всё Князь да Джувинейл. А между тем Феррари делает куда более опасные вещи, чем они: он не троллит открыто почти никого, но призывает "дружить" против кого-то. И, что самое страшное, эта тактика работает: он может уболтать кого-то об их крутости, а взамен получает атаки на клуб, который хочет оскорбить.
Вот пример с Клоппом перед глазами. Я своими глазами видел, как он вёл переговоры с одним из фанов Ливерпуля: играл на симпатичности Лацио, на симпатии Юргена к Орлам. Что получилось? Интер плохой, Интер кабинет, дружим против Интера. А Лацио тут лишь орудие, на его месте хоть Рома могла бы оказаться.
Феррари гораздо более опасен, чем дуэт. Пока за нетоповые команды болеют внушаемые люди, как Байкал, он будет играть роль серого кардинала. Хотя всем понятно, что плевать он хотел на тот же Лацио)
Аталанта просто космос!
Аталанта просто космос!