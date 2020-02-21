Хави требовал от «Барсы» принять 8 условий для назначения главным тренером

1582300398

сегодня, 18:53

По информации испанских СМИ , недавние переговоры между «Барселоной» и ее бывшим игроком, ныне тренером катарского «Аль-Садда» Хави, прекратились из-за выдвинутых условий испанского специалиста.

Сообщается, что Хави требовал от «Барсы» выполнить восемь условий. А именно, Хави хотел возглавить команду летом, а не посреди сезона. Также требовал полного контроля в трансферах и в спортивной сфере, возвращения в структуру клуба экс-защитника Карлес Пуйоля и Йорди, сына Йохана Кройффа, а также включения своего брата в тренерский штаб. Также Хави хотел реформ в медицинском штабе «Барселоны» и смены главы службы.

Президент каталонского клуба был удивлен подобным условиям и прекратил переговоры, так как хотел немедленной смены тренера. В итоге наставником «Барсы» стал Кике Сетьен, пришедший из «Бетиса».