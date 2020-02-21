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Хави требовал от «Барсы» принять 8 условий для назначения главным тренером

сегодня, 18:53

По информации испанских СМИ, недавние переговоры между «Барселоной» и ее бывшим игроком, ныне тренером катарского «Аль-Садда» Хави, прекратились из-за выдвинутых условий испанского специалиста.

Сообщается, что Хави требовал от «Барсы» выполнить восемь условий. А именно, Хави хотел возглавить команду летом, а не посреди сезона. Также требовал полного контроля в трансферах и в спортивной сфере, возвращения в структуру клуба экс-защитника Карлес Пуйоля и Йорди, сына Йохана Кройффа, а также включения своего брата в тренерский штаб. Также Хави хотел реформ в медицинском штабе «Барселоны» и смены главы службы. 

Президент каталонского клуба был удивлен подобным условиям и прекратил переговоры, так как хотел немедленной смены тренера. В итоге наставником «Барсы» стал Кике Сетьен, пришедший из «Бетиса».

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Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:13
Канаян зовёт в Москву Микоян
barcamilan
barcamilan
сегодня в 20:05
хави хотел изменить команду, а бартомеу нет
pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:04
Тёщу тоже не мешало бы пристроить.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:03
И девятое - чтобы гном под ногами не путался...)))
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 20:02
Ещё один заносчивый коротышка. Аха-ха)
Вот вам и барселона больше чем клуб)
LOUIS-1987
LOUIS-1987 ответил Funny_Smailik
сегодня в 19:59
Хави знает всю подноготную клуба. Столько титулов принёс. Так что ему можно доверять =)
Президент Барселоны знает подноготную клуба, но ему доверять нельзя))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:56
Хави красава, особенно условие про брата понравилось
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 19:55
Кто это всё выдумывает?
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 19:47
Хави знает всю подноготную клуба. Столько титулов принёс. Так что ему можно доверять =)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:40
Завидный аппетит у него...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 19:40
Хави просто не мог их на хрен отправить в открытую,вот и придумал целый гектар условий.
Стеллс
Стеллс
сегодня в 19:28
Журналисты взяли проблемные точки и написали.А отставки Бартомеу он не требовал,это же главное?До Абидаля предлагали пост Пуйолю,он отказался по личным причинам.Йорди Круифа рассматривали,но у него карьера не очень Израиль,потом Китай,а теперь вообще сборная Эквадора,даже в Китае не пошло.Дембеле полечили катарцы,а не свои-выбыл на полгода.Про брата не знаю.Но внимание новость привлекает,сказать нечего.
Barcelona_MSN
Barcelona_MSN ответил Ozabot
сегодня в 19:27
А может брат является крутым специалистом? Нам же не видно.
брат Хави-Оскар не является крутым специалистом, как и Хави пока не является крутым тренером. поэтому требование о брате явный перебор.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:24
Хави перестарался.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 19:20
Требования нормальные. Такие любой новый тренер ставит. Просто не сошлись по пункту «полный контроль над трансферами». Это бы означало, что Месси придется отдать свою любимую игрушку другому.
Ozabot
Ozabot ответил Barcelona_MSN
сегодня в 19:19
для того, чтобы добиться хорошего результата, вполне нормальные требования. Требование включить своего брата в тренерский штаб, явный перебор.
А может брат является крутым специалистом? Нам же не видно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:19
У специалиста ,который и год ещё не отработал главным тренером,и ни минуты не отработал ни в одной из европейских лиг, райдер как у тренера который выиграл ЛЧ...7 раз подряд...)))))
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 19:17
Надо в Рашу, у нас любят разводить такое
Groove000
Groove000 ответил Belgie2009
сегодня в 19:15
Видели презентацию нового ногомячиста Барсы?) ахаха редкостное бревно, набить мячь даже не может))
Мне кажется, в итоге все равно кого-нибудь из академии притянут
112910415
112910415
сегодня в 19:14
это системный подход, это правильно
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:12
А может весь акцию Барселону передать Хави?!
dimagas2
dimagas2 ответил Barcelona_MSN
сегодня в 19:12
для того, чтобы добиться хорошего результата, вполне нормальные требования. Требование включить своего брата в тренерский штаб, явный перебор.
А сестру?Или дядю?))
Barcelona_MSN
Barcelona_MSN
сегодня в 19:08
для того, чтобы добиться хорошего результата, вполне нормальные требования. Требование включить своего брата в тренерский штаб, явный перебор.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 19:06
Видели презентацию нового ногомячиста Барсы?) ахаха редкостное бревно, набить мячь даже не может))
particular
particular
сегодня в 19:06
Собственно говоря, список невелик, - могли и уступить..:))) Подумаешь, пунктики..:))
pendulum47
pendulum47
сегодня в 19:05
Все четко Хави сделал ибо он их кухню знает.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:04
ишь монобровый разошёлся)
Dima salev
Dima salev
сегодня в 19:00
Даже Гвардиола такие условия не поставить. Ты сначала покажи работу на что ты способна , может из тебя не выйдет тренера.Быт хорошим игроком это не значит быт хорошим тренером
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