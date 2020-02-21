«Сочи» собирается подписать экс-защитника «Милана» Адиля Рами

По информации французских СМИ, экс-защитник «Милана» и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами может перейти в «Сочи».
Сегодня, 21 февраля, Рами официально покинул «Фенербахче». Сообщается, что представители 34-летнего игрока уже ведут переговоры с российским клубом.
Также Рами известен по выступлениям за «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Марсель».
Кто то для сохранения места в высшем дивизионе приглашает Смолова...Головина...а кто то Кокорина и Рами...
Кто то для сохранения места в высшем дивизионе приглашает Смолова...Головина...а кто то Кокорина и Рами...
Он за Милан то играл 5 лет назад....
Почему не защитника Валенсии,Лилля,Севильи,Марселя за которые отыграл гораздо большее количество матчей ??.....))))
Он за Милан то играл 5 лет назад....
Почему не защитника Валенсии,Лилля,Севильи,Марселя за которые отыграл гораздо большее количество матчей ??.....))))