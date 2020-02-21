«Сочи» собирается подписать экс-защитника «Милана» Адиля Рами

1582304420

сегодня, 20:00

По информации французских СМИ , экс-защитник «Милана» и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции может перейти в «Сочи».

Сегодня, 21 февраля, Рами официально покинул «Фенербахче». Сообщается, что представители 34-летнего игрока уже ведут переговоры с российским клубом.

Также Рами известен по выступлениям за «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Марсель».