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«Сочи» собирается подписать экс-защитника «Милана» Адиля Рами

сегодня, 20:00

По информации французских СМИ, экс-защитник «Милана» и чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции Адиль Рами может перейти в «Сочи».

Сегодня, 21 февраля, Рами официально покинул «Фенербахче». Сообщается, что представители 34-летнего игрока уже ведут переговоры с российским клубом.

Также Рами известен по выступлениям за  «Лилль», «Валенсию», «Севилью» и «Марсель».

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
сегодня в 21:52
Думаю Спартаку не дадут уйти в Фнл, помогут остаться, а так то да, конкуренты за выживание у них серьёзные...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:44
Походу, народные обречены...
andrefino13
andrefino13
сегодня в 21:43
Осталось потерпеть 2 часа 20 минут, чтобы трансфепные судороги наших писак закончились.
Pashok00786
Pashok00786
сегодня в 21:36
Сочи как и Спартак собралась в зону Лиги чемпионов?)))
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 21:31
По инфе французских СМИ, в Сочи едет Ад Рами!
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 21:28
Подбирают летчиков да сидельцев за гос счет - золото мундиаля не за горами)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:24
Игрок без команды почему бы и не позвать...
Кто то для сохранения места в высшем дивизионе приглашает Смолова...Головина...а кто то Кокорина и Рами...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 21:13
Судорожные потуги гезпрема,этоже шесть полновесных очков,не дадим умереть ыксочи
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:12
А почему именно Милана ???
Он за Милан то играл 5 лет назад....
Почему не защитника Валенсии,Лилля,Севильи,Марселя за которые отыграл гораздо большее количество матчей ??.....))))
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:51
нЕПЛОХО
makkie
makkie
сегодня в 20:49
34 года, едет с ярмарки в РПЛ... скорее всего не в Сочи, а в Зенит :)
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответил Трезвый повар
сегодня в 20:43
Сочи купит Рами и отдаст его в аренду в Зенит
пусть уж тогда Месси купят
борька
борька
сегодня в 20:37
Пенсионеров собирают, с кубка легенд можно пригласить
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:36
Сорят деньгами.
nikot
nikot
сегодня в 20:35
Месси подпишите,народ оплатит,или Миллер на свой оклад!
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 20:26
В Россию только доигрывать...
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
сегодня в 20:20
Надо спасать проект картонного чемпиона всеми силами 🤣 нормальных игроков ков туда не затащить, а во пенсионеров которым лишний раз срубить бабла самое то)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 20:18
Зенит такой: Только через нас.
за
за
сегодня в 20:12
Миллер сорит деньгами.
particular
particular
сегодня в 20:11
Этот усатый искуситель Памелы Андерсон, навряд ли, согласится корячится, даже в курортных условиях..:))
Dima salev
Dima salev
сегодня в 20:11
Сочи превращается в ПСЖ
nubom
nubom ответил dzvinka
сегодня в 20:09
кстати весьма норм защитник как для рпл, если будет хотеть играть, а не просто деньги получать.
...если будет играть?! Вы в это верите?!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:04
кстати весьма норм защитник как для рпл, если будет хотеть играть, а не просто деньги получать.
nubom
nubom
сегодня в 20:03
Второй хоспис под эгидой газпрома?
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:03
Сочи купит Рами и отдаст его в аренду в Зенит
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