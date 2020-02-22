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«Бетис» и «Мальорка» в результативном матче поделили очки

сегодня, 01:00
БетисЛоготип футбольный клуб Бетис (Севилья)3 : 3Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)МальоркаМатч завершен

В матче 25-го тура испанской Примеры «Бетис» и «Мальорка» разошлись результативной ничьей.

В турнирной таблице «Бетис» на 12-м месте (30 очков), «Мальорка» на 17-й строчке (22 очка).

Севилья, стадион Бенито Вильямарин

«Бетис» - «Мальорка» 3:3 (2:2)
Голы: Каналес 19 (пенальти), Фекир 35 (пенальти), Хоакин 48 - Кучо 16, Будимир 27, Кубо 70

«Бетис»: Хоэль, Эмерсон, Манди, Бартра, Морено, Вильям Карвалью (Аленья 74), Гуардадо, Фекир, Каналес, Хоакин (Тельо 78), Морон Гарсия
Главный тренер: Руби.

«Мальорка»: Рейна, Посо (Седлар 82), Вальент, Раильо Аренас, Куртис (Гамес Лопес 31), Баба (Лаго Жуниор 68), Севилья, Кубо, Родригес Васкес, Кучо, Будимир
Главный тренер: Морено Висенте.

Предупреждения: Гамес Лопес 58, Бартра 69, Аленья 90+4

Судья: Хиль Мансано Хесус.

В прошлом туре «Бетис» сыграл вничью с «Леганесом», «Мальорка» победила «Алавес».

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