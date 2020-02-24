Тухель: «Матч с „Бордо“ был немного странным»

Главный тренер ПСЖ прокомментировал победу над «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура Лиги 1.

Последние результаты команды были плохи? Вы про 4:4 с «Амьеном»? Такое случается перед матчем Лиги чемпионов. Все сконцентрировались на игру с «Боруссией», и жаль, что мы не выиграли «Амьен», пропустив гол на последней минуте. Матч с «Боруссией» (1:2) не был сумасшедшим, был плохим результат.

Было важно снова начать побеждать. Матч с «Бордо» был немного странным. Мы много пропустили, хотя 100 процентных голевых моментов у них не было. Возвращать уверенность тяжело. Такая победа - хорошее начало перед следующими матчами.