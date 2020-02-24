ГлавнаяНовости

Тухель: «Матч с „Бордо“ был немного странным»

сегодня, 09:19
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)4 : 3Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал победу над «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура Лиги 1.

Последние результаты команды были плохи? Вы про 4:4 с «Амьеном»? Такое случается перед матчем Лиги чемпионов. Все сконцентрировались на игру с «Боруссией», и жаль, что мы не выиграли «Амьен», пропустив гол на последней минуте. Матч с «Боруссией» (1:2) не был сумасшедшим, был плохим результат.

Было важно снова начать побеждать. Матч с «Бордо» был немного странным. Мы много пропустили, хотя 100 процентных голевых моментов у них не было. Возвращать уверенность тяжело. Такая победа - хорошее начало перед следующими матчами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фонсека: «Важно, что у футболистов „Ромы“ появился кураж»
Сегодня, 10:11 Комментарии0
Анри: «„Ливерпуль“ очень быстро двигается»
Сегодня, 08:51 Комментарии1
Сульшер: «Бруну Фернандеш - смесь Скоулза и Верона»
Сегодня, 08:42 Комментарии3
Фонсека: «„Роме“ не хватало Мхитаряна»
Сегодня, 08:39 Комментарии1
Бензема: «„Реал“ будет отталкиваться от себя в матче с „Ман Сити“»
Сегодня, 08:32 Комментарии6
Симеоне: «Коке – капитан и талисман „Атлетико“, понимает что нужно команде»
Сегодня, 08:19 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 09:57
Оборона у ПСЖ дырявая.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 09:49
А не надо булки раньше времени расслаблять
beefs
beefs
сегодня в 09:25
Зато интересен болельщикам...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100