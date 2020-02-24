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Мюллер: «„Баварии“ не нужно бояться „Челси“»

сегодня, 10:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияЗавтра в 23:00 Не начался

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о «Челси» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов:

Молодые футболисты «Челси» могут доставить хлопот. «Баварии» необходимо хорошо изучить их козыри и подготовиться к этому.

Однако, они не являются лучшей командой Европы, поэтому нам не нужно бояться их.

Ранее стало известно, что эту встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен

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ZjzoRe
ZjzoRe ответил Против ЦСКА
сегодня в 12:07
С этим тренером "Челси" не соперник.
с этим тренером это с Фрэнком?

Фрэнку досталась команда, где он может положиться только на Канте, и тот часто травмируется, но он собрал немотивированных второсортных звезд, несколько подростков и идет на четвертом месте в АПЛ, вышел из группы в ЛЧ, показывает очень приличную игру, дважды переиграл Моуриньо тактически, не допустил, как Сарри, счета 7-0 ни с Сити ни с Ливером. Нельзя сказать, что Лэмпард - плохой тренер. Вопросы к составу.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 11:52
С этим тренером "Челси" не соперник.
VIPded
VIPded
сегодня в 11:13
Надеюсь, Челси удивит баварцев... и огорчит... Хотя сложно это, разумеется...
доктоР7
доктоР7
сегодня в 11:04
Баварии красивой игры и приемлемого позитивного результата!
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