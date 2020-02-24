Мюллер: «„Баварии“ не нужно бояться „Челси“»

Нападающий «Баварии» поделился мнением о «Челси» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов:

Молодые футболисты «Челси» могут доставить хлопот. «Баварии» необходимо хорошо изучить их козыри и подготовиться к этому.

Однако, они не являются лучшей командой Европы, поэтому нам не нужно бояться их.