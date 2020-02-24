Мюллер: «„Баварии“ не нужно бояться „Челси“»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о «Челси» перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов:
Молодые футболисты «Челси» могут доставить хлопот. «Баварии» необходимо хорошо изучить их козыри и подготовиться к этому.
Однако, они не являются лучшей командой Европы, поэтому нам не нужно бояться их.
Ранее стало известно, что эту встречу обслужит французский арбитр Клеман Тюрпен.
Фрэнку досталась команда, где он может положиться только на Канте, и тот часто травмируется, но он собрал немотивированных второсортных звезд, несколько подростков и идет на четвертом месте в АПЛ, вышел из группы в ЛЧ, показывает очень приличную игру, дважды переиграл Моуриньо тактически, не допустил, как Сарри, счета 7-0 ни с Сити ни с Ливером. Нельзя сказать, что Лэмпард - плохой тренер. Вопросы к составу.
Фрэнку досталась команда, где он может положиться только на Канте, и тот часто травмируется, но он собрал немотивированных второсортных звезд, несколько подростков и идет на четвертом месте в АПЛ, вышел из группы в ЛЧ, показывает очень приличную игру, дважды переиграл Моуриньо тактически, не допустил, как Сарри, счета 7-0 ни с Сити ни с Ливером. Нельзя сказать, что Лэмпард - плохой тренер. Вопросы к составу.