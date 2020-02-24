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Фонсека: «Важно, что у футболистов „Ромы“ появился кураж»

сегодня, 10:11
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)4 : 0Логотип футбольный клуб ЛеччеЛеччеМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека прокомментировал победу над «Лечче», которая стала первой для римлян за месяц:

Я перед матчем чувствовал уверенность в результате. Мои игроки хорошо тренировались. Мы провели первые 20-30 минут просто великолепно, а ведь у «Лечче» было три победы подряд. Важно, что мы не сбавляли обороты. У моих футболистов появился кураж.

Оборона - это главное для нас. Однако сегодня хорошо сыграли не только защитники. Верету и Кристанте хорошо поработали на команду. Крайне важно, что мы сыграли два раза подряд на ноль. Не пропустили, потому что хорошо опекали соперников.

Тренер первым виновен в том, что у команды возникают проблемы. Я не ждал, что после первой победы за месяц мне будут дарить цветы за это. Это не проблема, ведь я принимаю критику.

Ранее Фонсека похвалил игру полузащитника Генриха Мхитаряна

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:24
Жаль что этот кураж редко появляется.
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