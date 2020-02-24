Яровинский: «„Эвертон“ договорился по трансферу Вагнера Лава с аферистами»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, рассказал, что «Эвертон» договорился по трансферу нападающего Вагнера Лава не с руководством московского клуба, а с аферистами.
Мы Вагнера обсуждали каждое трансферное окно, думая его вернуть. Это футболист нереального уровня. Почему не сложилось в последний раз? Деньги. В итоге решили, что пора закрыть эту историю навсегда.
Был ли при мне предметный интерес серьёзных европейских клубов к игрокам ЦСКА? Если бы он был, мы бы их продали. Разговоров-то всегда миллион. Например, по Дзагоеву каждое трансферное окно что-то обсуждалось. Но так, чтобы предметно… Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вёл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолёт за игроком. Он говорит: «Какой самолёт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом».
Ранее Яровинский рассказал о самом обидном провальном трансфере в ЦСКА.
- Роман Аркадьевич, Чалов прилетел. Когда за ним клубную машину пришлете?
- Роман Аркадьевич, Чалов прилетел. Когда за ним клубную машину пришлете?