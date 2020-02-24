Яровинский: «„Эвертон“ договорился по трансферу Вагнера Лава с аферистами»

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА , рассказал, что «Эвертон» договорился по трансферу нападающего не с руководством московского клуба, а с аферистами.

Мы Вагнера обсуждали каждое трансферное окно, думая его вернуть. Это футболист нереального уровня. Почему не сложилось в последний раз? Деньги. В итоге решили, что пора закрыть эту историю навсегда.