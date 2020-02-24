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Яровинский: «„Эвертон“ договорился по трансферу Вагнера Лава с аферистами»

сегодня, 12:14

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, рассказал, что «Эвертон» договорился по трансферу нападающего Вагнера Лава не с руководством московского клуба, а с аферистами.

Мы Вагнера обсуждали каждое трансферное окно, думая его вернуть. Это футболист нереального уровня. Почему не сложилось в последний раз? Деньги. В итоге решили, что пора закрыть эту историю навсегда.

Был ли при мне предметный интерес серьёзных европейских клубов к игрокам ЦСКА? Если бы он был, мы бы их продали. Разговоров-то всегда миллион. Например, по Дзагоеву каждое трансферное окно что-то обсуждалось. Но так, чтобы предметно… Бабаев мне рассказывал историю, как «Эвертон» вёл переговоры о переходе Вагнера Лава не с ЦСКА, а некими аферистами. Он об этом узнал, когда получил письмо с вопросом, куда присылать самолёт за игроком. Он говорит: «Какой самолёт?» А они ему: «Так мы ж его у вас покупаем». Бабаев отвечает: «Мы впервые слышим об этом».

Ранее Яровинский рассказал о самом обидном провальном трансфере в ЦСКА.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
сегодня в 13:54
Ленорыч Вагнера оптом торговал ))
VIPded
VIPded
сегодня в 13:18
Сложно найти честных и среди агентов...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:00
Не иначе без Селюка не обошлось...
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 12:37
Гинер не аферист?
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:29
Одни жулики кругом!!!
Aртем Зюзькин
Aртем Зюзькин
сегодня в 12:26
    Тень Аналитика
    Тень Аналитика
    сегодня в 12:19
    Скоро будет так.

    - Роман Аркадьевич, Чалов прилетел. Когда за ним клубную машину пришлете?
    1-й парень
    1-й парень
    сегодня в 12:17
    В ЦСКА все делают только аферисты, сам главарь за это срок мотал.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:15
    Вагнер сам аферист.
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