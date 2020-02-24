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Ганчаренко: «Мы долго шли в ЦСКА к образованию „химии“, сейчас она пришла»

сегодня, 13:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко поделился впечатлениями после победы в товарищеском матче с «Уфой» (3:0).

В первой половине встречи мы долго пытались найти лазейки в защите соперника. Знаем, что «Уфа» умеет хорошо и организованно обороняться. Были подходы, моменты, мы не смогли их завершить, но это выматывало соперника. После замен во втором тайме ритм возрос, команды стали играть более растянуто, и в таком футболе мы реализовали моменты, которые нашли. Важно было забить первыми, чтобы ещё больше раскрыть игру.

Венец, цель игры — это гол. Мы много работаем для того, чтобы хорошо атаковать. На мой взгляд, мы стали гораздо лучше в позиционном нападении, хотя совершенству нет предела. Важно, что у нас появилась «химия», все друг друга хорошо знают, понимают, чего от кого можно ожидать. Мы долго шли к образованию «химии», и сейчас оно пришло. Но дифирамбы петь пока не хочется, оценку нам даст чемпионат.

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Все комментарии
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 15:20
А мне очень понравилось как прошли зимние сборы.Я за много лет удовлетворен подготовкой команды, отработкой игры и взаимодействия, количеством товарищеских матчей и качеством их проведения.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответил морозз
сегодня в 15:17
А под химией что подразумевается? - наркотики или анаболики? Почему так в открытую заговорил, решил подставить по полной Гинера? Что происходит кони?
Если в спартаке , то химия это одно (бромонтан,эритропоэтин, ...)
Если в ЦСКА , то это особое восприятие окружающего тебя, взаимопонимание на подсознательном уровне.
Все просто свиньи.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 15:16
На счёт "химии" не уверен, а вот физика вроде бы в норме ( сужу по второму тайму с Уфой ).
Удачных игр весной.
berda2003
berda2003
сегодня в 15:15
Алхимик заговорил о "химии" коней и кобыл? смешно...
морозз
морозз
сегодня в 15:08
А под химией что подразумевается? - наркотики или анаболики? Почему так в открытую заговорил, решил подставить по полной Гинера?
Что происходит кони?
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил mihaluch
сегодня в 15:01
Какой-то вшивый товарищеский матч выиграли, а гонору как-будто выиграли финал ЛЧ.
Гончаренко говорит про работу на зимних сборах, а не про вшивые матчи.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:00
Какой-то вшивый товарищеский матч выиграли, а гонору как-будто выиграли финал ЛЧ.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил cska vperiod
сегодня в 14:55
Надо убирать Облякова из основы, он мешает команде играть.
Облякова убирать не надо, его надо пороть. Чтоб позицию не бросал и чтоб к мячу при стандартах близко не подходил. Фишка в том, что Обляков и Марио по сути не играют защитников, они играют фланговых полузащитников в схеме 3-5-2. Для этой задачи он годится, а защитник из него конечно никакой
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил severnyj84
сегодня в 14:53
Вся химия была видна в матче с ростовом.
Он вообще-то говорит про работу на этих зимних сборах. Причем тут Ростов?
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:50
Витя, похоже по образованию химик...по таблице Менделеева строит игру)
particular
particular
сегодня в 14:47
Ещё бы появилось творческое "рисование" и выверенная "математика"...
А там, возможно, для исполнения дифирамбов появится "пение"..:))
VIPded
VIPded
сегодня в 14:20
Поаккуратнее бы Витя был с выражениями...)))
cska vperiod
cska vperiod ответил makkie
сегодня в 14:12
Бромантан готов?)))
Брамантан истинно тарасовское оружие и вам хрющам этим нужно гордиться, спроси у титова.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:10
Надо убирать Облякова из основы, он мешает команде играть.
MaxRnD
MaxRnD
сегодня в 14:07
Химия через неделю в регулярке начнётся, когда Казарцев с Карасёвым за свистки возьмутся ! Там такая химия пойдёт, что мама не горюй... ((
Don trambon
Don trambon ответил makkie
сегодня в 14:07
Бромантан готов?)))
Для себя, аль титова интересуешься?)
Gurben
Gurben
сегодня в 14:06
Итак уже изрядно нахимичили в этом сезоне, куда уже дальше.
Parma1972
Parma1972
сегодня в 14:05
Медсестрой с утра разбужен:
Жуй таблетки, хоть умри!..
Хуже химии снаружи,
Только химия внутри.
makkie
makkie
сегодня в 13:57
Бромантан готов?)))
severnyj84
severnyj84
сегодня в 13:57
Вся химия была видна в матче с ростовом.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 13:55
Долго шли к образованию химии?! Еременко - это неудачный опыт?)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 13:53
Поглядим на химию в официальных матчах
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