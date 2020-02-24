Яровинский рассказал о самом обидном провальном трансфере в ЦСКА

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сегодня, 12:08

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА , рассказал, что в свое время «армейцы» не смогли подписать нападающего .

Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА , но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке.

Даббур известен по выступлениям за «Грассхоппер», «Ред Булл Зальцбург» и «Севилью». В настоящее время 27-летний игрок выступает за «Хоффенхайм».