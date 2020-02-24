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Яровинский рассказал о самом обидном провальном трансфере в ЦСКА

сегодня, 12:08

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский, ранее работавший в ЦСКА, рассказал, что в свое время «армейцы» не смогли подписать нападающего Мунаса Даббура.

Самый обидный трансфер, который мог быть в ЦСКА, но не состоялся? Даббур, сто процентов. Игрок действительно уже сидел в офисе с ручкой, но, скажем так, было принято решение его не приобретать. Почему? Финансовые причины. Мы были вынуждены прямо в офисе его развернуть. Было тяжело говорить ему «пока». Он был в шоке.

Даббур известен по выступлениям за «Грассхоппер», «Ред Булл Зальцбург» и «Севилью». В настоящее время 27-летний игрок выступает за «Хоффенхайм».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:39
В великий клуб не так просто попасть.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Sunny.
сегодня в 13:31
Бедолага какой , кто же ему все подсовывает то ?))) Надо же белорусса Шкурина ему подсунули а др. забраковали )) А вот те, которых отцепили говорят, что это было по инициативе тренера. Но у вам же верующим в памятник выгодно все извратить. ))
А кто из тех, кого "отцепили", реально мог бы сейчас усилить команду? Тикнизян? Или может быть Жамалетдинов, который в Лехе 20 минут за сезон сыграл, а потом его агент не знал куда его пристроить? Гордюшенко? Хосонов? Переломанные Макаров и Ефремов? Жиронкин? Кырнац? Кто?
LOpp
LOpp
сегодня в 13:22
Даббур уже хотел подписать контракт, но увидел что в офисе цска нет даже ручки, гусиными перьями пишут, решил не переходить в этот нищий клуб.
Sunny.
Sunny. ответил Serg_Diamond
сегодня в 13:16
Если бы ЦСКА финансовые возможности Зенита... С другой стороны, любопытно посмотреть, что получится у Гончаренко с этой детворой, которую ему подсовывают за неимением средств на серьезные покупки. Если по итогам сезона пробьются в зону ЛЧ, Гончаренко нужно будет памятник поставить.
Бедолага какой , кто же ему все подсовывает то ?))) Надо же белорусса Шкурина ему подсунули а др. забраковали )) А вот те, которых отцепили говорят, что это было по инициативе тренера. Но у вам же верующим в памятник выгодно все извратить. ))
Багор
Багор ответил Serg_Diamond
сегодня в 13:02
Если бы ЦСКА финансовые возможности Зенита... С другой стороны, любопытно посмотреть, что получится у Гончаренко с этой детворой, которую ему подсовывают за неимением средств на серьезные покупки. Если по итогам сезона пробьются в зону ЛЧ, Гончаренко нужно будет памятник поставить.
У ЦСКА финансовые возможности ничем не хуже, чем у Зенита, весь воровской мир содержит бесполезную команду.
SHMEL
SHMEL ответил Romkurch
сегодня в 12:56
Диббур нисколько об этом не жалеет.
Диббур возможно и не жалеет, потому что его не приглашали, а вот Даббур расстроился, что не довелось поиграть в великом клубе.
SHMEL
SHMEL ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:54
Если бы ЦСКА финансовые возможности Зенита... С другой стороны, любопытно посмотреть, что получится у Гончаренко с этой детворой, которую ему подсовывают за неимением средств на серьезные покупки. Если по итогам сезона пробьются в зону ЛЧ, Гончаренко нужно будет памятник поставить.
Полностью согласен.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответил Serg_Diamond
сегодня в 12:30
Полностью с тобой согласен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:30
Дело прошлое, чего уж теперь то жалеть???
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 12:23
Если бы ЦСКА финансовые возможности Зенита... С другой стороны, любопытно посмотреть, что получится у Гончаренко с этой детворой, которую ему подсовывают за неимением средств на серьезные покупки. Если по итогам сезона пробьются в зону ЛЧ, Гончаренко нужно будет памятник поставить.
112910415
112910415
сегодня в 12:16
в тот день хозяин понял, что он банкрот
VIPded
VIPded
сегодня в 12:15
Да уж, хреново армейцам без бездонных бюджетных кошельков... Но справляемся же!!!)))
Romkurch
Romkurch
сегодня в 12:09
Диббур нисколько об этом не жалеет.
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