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Сенников: «Дзюба мало бегает? КПД важнее бега»

сегодня, 10:43

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о форвардах сборной России:

Для Смолова комфортен испанский футбол, а для Дзюбы идеально подходит английский, в котором много прострелов и верховых передач. Я думаю, у Артёма могло бы хорошо получиться в Англии.

Критика Дзюбы за хождение пешком по полю? А Ибрагимович сколько бегает? Важен в первую очередь КПД. Можно много бегать, но без толку, а можно наоборот. Он долго шел к пику и был вознагражден за свой путь. Сколько продлится его лучшая форма, неизвестно, но надеюсь, что подольше.

Шансы у Кокорина вытеснить из стартового состава Дзюбу всегда есть. Артём тоже начинал последний чемпионат мира в запасе. Так что не будем загадывать.

Ранее Сенников поддержал расширение РПЛ до 18 клубов.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 11:51
Как бы Поднять Деньжат!
Gurben
Gurben
сегодня в 11:41
Можно много бегать и быть на 10-м месте или 4-м и отскочить от Браги или унизиться от Ференцвароша..
ermak6848
ermak6848
сегодня в 11:25
для Тёмы - это хороший пиар от Сеновалова
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 11:24
У длинного КПД 100% по НЫРЯНИЮ в штрафной( аххахах
МапС
МапС
сегодня в 11:21
На счёт КПД согласен. Стрельцов всегда пасся в центральном круге, а потом рванёт и голешник положит.
борька
борька
сегодня в 11:16
Он майки и трусы с соперников срывает! Здесь у него кпд 100%
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:05
Дзюба-Муму? Труба РПЛ. Он никто станет и ни как.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:57
У Дзюбана тактика такая мало бегай - больше забивай.
Mekrash
Mekrash ответил ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 10:56
В газпроме ни кто не бегает,только миллионы получают)))
Смотрите турнирную таблицу за два года, только внимательней и рейтинг УЕфа лет за 20 тоже.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:53
При нынешнем стиле игры сборной у Кокорина нет никаких шансов вытеснить Дзюбу из основы сборной.
Begemott
Begemott
сегодня в 10:46
Много бегает Чалов.
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
сегодня в 10:46
В газпроме ни кто не бегает,только миллионы получают)))
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