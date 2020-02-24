Сенников: «Дзюба мало бегает? КПД важнее бега»

Бывший футболист «Локомотива» высказался о форвардах сборной России:

Для Смолова комфортен испанский футбол, а для Дзюбы идеально подходит английский, в котором много прострелов и верховых передач. Я думаю, у Артёма могло бы хорошо получиться в Англии.

Критика Дзюбы за хождение пешком по полю? А Ибрагимович сколько бегает? Важен в первую очередь КПД . Можно много бегать, но без толку, а можно наоборот. Он долго шел к пику и был вознагражден за свой путь. Сколько продлится его лучшая форма, неизвестно, но надеюсь, что подольше.

Шансы у Кокорина вытеснить из стартового состава Дзюбу всегда есть. Артём тоже начинал последний чемпионат мира в запасе. Так что не будем загадывать.