Сенников: «Дзюба мало бегает? КПД важнее бега»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о форвардах сборной России:
Для Смолова комфортен испанский футбол, а для Дзюбы идеально подходит английский, в котором много прострелов и верховых передач. Я думаю, у Артёма могло бы хорошо получиться в Англии.
Критика Дзюбы за хождение пешком по полю? А Ибрагимович сколько бегает? Важен в первую очередь КПД. Можно много бегать, но без толку, а можно наоборот. Он долго шел к пику и был вознагражден за свой путь. Сколько продлится его лучшая форма, неизвестно, но надеюсь, что подольше.
Шансы у Кокорина вытеснить из стартового состава Дзюбу всегда есть. Артём тоже начинал последний чемпионат мира в запасе. Так что не будем загадывать.
Ранее Сенников поддержал расширение РПЛ до 18 клубов.