Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, кроме „Зенита“ и „Спартака“»

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился мнением о значимости главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого для российской Премьер-Лиги.
В лице Слуцкого в наш чемпионат вернулся человек новой формации, который абсолютно независим. С ним в клуб может прийти абсолютно вся необходимая ему структура, потому что, во-первых, у него есть понимание, как это делать, во-вторых, у него есть люди, которые с ним играли, которые с ним работали, которые с ним общались. Он может набрать команду в любой ситуации. Под командой я имею в виду сотрудников, своих помощников.
Слуцкий является средством массовой информации. Он популярнее, чем любой российский клуб, за исключением «Зенита» и «Спартака». Это совершенно новый тип тренера, новый тип фигуры в российском чемпионате. Будет интересно последить, как он этим воспользуется. В принципе на самом деле, от этого может и башню унести.
Василий Уткин опять ночами недосыпает? Местами его слова похожи на какой-то пьяный бред. Что касается Слуцкого, пока рано судить о том, кем он является на данный момент, потому что кроме ЦСКА, доставшегося ему на багаже Газзаева в относительно сытые годы, другого успешного опыта не только тренерской, но и вообще какой-либо футбольной деятельности у него нет. Все остальные его "проекты" обернулись фиаско и досрочным увольнением. Во всяком случае, "кризисный управляющий" из него получался никакой. А Рубину сейчас нужен именно такой специалист, ведь команда находится фактически на дне. На данный же момент кроме того, что он привнес в тренировки Рубина элементы клоунады, граничащей с эпатажем, что видимо очень близко по духу и Василию Уткину, сказать о работе Леонида Викторовича Слуцкого в новом клубе пока больше нечего. Время покажет кем он является.
Василий Уткин опять ночами недосыпает? Местами его слова похожи на какой-то пьяный бред. Что касается Слуцкого, пока рано судить о том, кем он является на данный момент, потому что кроме ЦСКА, доставшегося ему на багаже Газзаева в относительно сытые годы, другого успешного опыта не только тренерской, но и вообще какой-либо футбольной деятельности у него нет. Все остальные его "проекты" обернулись фиаско и досрочным увольнением. Во всяком случае, "кризисный управляющий" из него получался никакой. А Рубину сейчас нужен именно такой специалист, ведь команда находится фактически на дне. На данный же момент кроме того, что он привнес в тренировки Рубина элементы клоунады, граничащей с эпатажем, что видимо очень близко по духу и Василию Уткину, сказать о работе Леонида Викторовича Слуцкого в новом клубе пока больше нечего. Время покажет кем он является.