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Уткин: «Слуцкий популярнее любого клуба РПЛ, кроме „Зенита“ и „Спартака“»

сегодня, 14:42

Экс-комментатор, а ныне блогер Василий Уткин поделился мнением о значимости главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого для российской Премьер-Лиги.

В лице Слуцкого в наш чемпионат вернулся человек новой формации, который абсолютно независим. С ним в клуб может прийти абсолютно вся необходимая ему структура, потому что, во-первых, у него есть понимание, как это делать, во-вторых, у него есть люди, которые с ним играли, которые с ним работали, которые с ним общались. Он может набрать команду в любой ситуации. Под командой я имею в виду сотрудников, своих помощников.

Слуцкий является средством массовой информации. Он популярнее, чем любой российский клуб, за исключением «Зенита» и «Спартака». Это совершенно новый тип тренера, новый тип фигуры в российском чемпионате. Будет интересно последить, как он этим воспользуется. В принципе на самом деле, от этого может и башню унести.

 

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rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:25
Если уж Васька хвалит касманафта-пиши пропало...)))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 15:17
"Слуцкий является средством массовой информации"

Василий Уткин опять ночами недосыпает? Местами его слова похожи на какой-то пьяный бред. Что касается Слуцкого, пока рано судить о том, кем он является на данный момент, потому что кроме ЦСКА, доставшегося ему на багаже Газзаева в относительно сытые годы, другого успешного опыта не только тренерской, но и вообще какой-либо футбольной деятельности у него нет. Все остальные его "проекты" обернулись фиаско и досрочным увольнением. Во всяком случае, "кризисный управляющий" из него получался никакой. А Рубину сейчас нужен именно такой специалист, ведь команда находится фактически на дне. На данный же момент кроме того, что он привнес в тренировки Рубина элементы клоунады, граничащей с эпатажем, что видимо очень близко по духу и Василию Уткину, сказать о работе Леонида Викторовича Слуцкого в новом клубе пока больше нечего. Время покажет кем он является.
Brugzash
Brugzash
сегодня в 15:16
Время покажет, пердив на горизонте.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 15:00
А разве спартак вообще популярный?
severnyj84
severnyj84
сегодня в 14:58
Тренер популярней клуба, всё жирный перемешал.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 14:55
Лёне надо поднатужиться, чтоб обойти Зенит и Спартак...пару сотен подписчиков в инсте, думаю хватит.
Да ладно вам
Да ладно вам
сегодня в 14:47
Да, но гамбургер из МакДональдса популярнее Слуцкого.
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