Азар постарается восстановиться к матчу с Россией

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сегодня, 15:51

«Реал» обсудит план восстановления хавбека с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.

У 29-летнего игрока обнаружили трещину дистальной малоберцовой кости в правой ноге.

Врачи мадридского клуба и бельгийской сборной должны будут согласовать план восстановления Азара для того, чтобы капитан сборной Бельгии успел восстановиться к стартовому матчу Евро 2020 против национальной команды России.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Эден Азар выбыл минимум на три месяца.