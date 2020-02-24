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Азар постарается восстановиться к матчу с Россией

сегодня, 15:51
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия13.06.2020 в 22:00 Не начался

«Реал» обсудит план восстановления хавбека Эдена Азара с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.

У 29-летнего игрока обнаружили трещину дистальной малоберцовой кости в правой ноге.

Врачи мадридского клуба и бельгийской сборной должны будут согласовать план восстановления Азара для того, чтобы капитан сборной Бельгии успел восстановиться к стартовому матчу Евро 2020 против национальной команды России.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Эден Азар выбыл минимум на три месяца.

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Все комментарии
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 16:53
Евро не будет в этом году, к сожалению) короновирус этого не допустит)
VIPded
VIPded
сегодня в 16:27
Тараписса ни нада... (с)))
Caniggia
Caniggia
сегодня в 16:26
Зачем к России то? Лучше не рисковать и подготовиться к следующим, более важным играм. А России и без Азара Бельгия пешком свои 4-5 отгрузит.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:01
Это уж как получится.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:58
Хоть бы не успел.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 15:53
*Отличная* покупка Реала.
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