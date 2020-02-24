Азар постарается восстановиться к матчу с Россией

«Реал» обсудит план восстановления хавбека Эдена Азара с Королевской бельгийской футбольной ассоциацией.
У 29-летнего игрока обнаружили трещину дистальной малоберцовой кости в правой ноге.
Врачи мадридского клуба и бельгийской сборной должны будут согласовать план восстановления Азара для того, чтобы капитан сборной Бельгии успел восстановиться к стартовому матчу Евро 2020 против национальной команды России.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес заявил, что Эден Азар выбыл минимум на три месяца.