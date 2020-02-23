Синдром фантомного Роналду и Азар-катастрофа

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сегодня, 19:25

Не успел бельгиец выздороветь и снова загремел в лазарет, но он лишь часть большой проблемы команды Зидана, о которой поспорит «Соккер.ру».

Проблема эта не нова, она уже сформулирована неоднократно: после ухода Роналду «сливочные» не нашли португальцу замену ни по классу, ни по смыслу. Криштиану можно было заменить точечно игроком со схожими характеристиками, но этого не произошло. Азар приехал через год после ухода Роналду в «Ювентус», но у Эдена мало общего с лучшим бомбардиром в истории «Реала». Он никогда не забивал много голов, скорее ориентирован на передачи, но в таком случае в центре атаки должен быть человек-гол, а не Карим Бензема, который командный игрок и топ-парень, но не убийца. Если только убийца моментов.

В «Реале» сложился интереснейший ансамбль исполнителей, готовых созидать, но забивать некому. Да, Бензема немного перегруппировался после ухода Роналду и поднял свою результативность, но этого все равно недостаточно. Карима, как и многих его партнеров, подводит качество ударов. Статистика поможет разобраться. «Реал» лидирует в Ла Лиге по количеству ударов — 407 выстрелов по чужим воротам, которые привели к 46 голам. На практике это означает, что результативным становится 1 удар мадридцев из 9. Сравните с «Барселоной»: 322 удара (4-5 место в Примере) и 62 гола. Почти каждый пятый удар оборачивается голом. Пропасть в эффективности атакующих действий, «Реал» как будто бы бежит с утяжелителем.

Но есть еще одна тонкость. «Реалу» мешает не только отсутствие Роналду, хотя португалец давал команде именно то, чего не хватает сейчас — качественное завершение, к примеру, при Криштиану «сливочные» только в 8% матчей не сумели распечатать чужие ворота, после его ухода сухость соперников выросла до 23% - почти четверть встреч. Пугающе много! Но как я и сказал, дело не только в отсутствии Роналду, проблема еще и в том, что «Реал» как будто бы не знает об этом пробеле и продолжает играть так, словно впереди есть игрок, который исправно забивает. Синдром фантомного бомбардира, который по ощущениям вроде бы есть, но в реальности не существует.

Осознанного перераспределения функций лидера атаки не состоялось. Даже увеличение голов у Бензема произошло не потому, что Карим стал действовать иначе, просто раньше ему реже приходилось брать инициативу на себя, потому что Роналду шикарно открывался и просил мяч в убойных позициях. Теперь француз нередко решает такие эпизоды сам, не имея иных вариантов. Иногда получается, иногда — нет, но в целом подход Бензема в нынешних условиях малорентабелен. Кариму нравится блуждать, отходить на фланг и в глубину, выманивать за собой защитников.

Раньше это было оправдано, сейчас расчищенные Бензема зоны не заполняются, более того, в некоторых атаках «Реал» остается без острия и теряет темп, моменты, опасные ситуации. В итоге, видим неподготовленные удары вдобавок к промахам Бензема, Винисиуса и Азара из хороших позиций, что формирует статистику бесполезных ударов. Бельгиец в Примере забил один гол после 12 ударов, причем 11 из них наносил из штрафной площади. Эден — катастрофа, хотя, честно говоря, совсем не удивляют несчастья бельгийца после того, как он, приняв главный и такой вожделенный вызов в своей карьере, отъел пузо, приговаривая, что в отпуске все можно.

По-человечески Азара жаль, но его поведение — проваленный тест на профессионализм, из недостатка которого, вероятно, торчат ноги и у его травм. Карма тоже иногда старается. В матче с «Леванте» бельгиец получил уже четвертое повреждение после перехода в «Реал»: уже были проблемы с подколенным сухожилием, пропускал матч из-за ушиба лодыжки, недавно вернулся после почти трехмесячного отсутствия — залечивал голеностоп, а теперь Азару диагностирована трещина в малоберцовой кости. Минимум два месяца без футбола, то есть уже можно подводить итоги сезона в «Реале» для бельгийца. Они будут короткими: разочарование и провал. К такому выводу вынуждают не только бесконечные травмы, но и игра, которую показывал Азар между ними.

Эден — конечно же, не главный виновник, но он знамя атакующей беспечности, хрупкости, неповоротливости и неэффективности «Реала». По-хорошему, Азара вообще не нужно было покупать летом, потому что игроков такого склада, только более молодых и, следовательно, перспективных в распоряжении Зидана сейчас предостаточно. Да, Азара не нужно было покупать, потому что сейчас оправдываются худшие опасения. Сомнения в «топовости» бельгийца возникали всегда: результативность не слишком высокая для футболиста, о котором так много говорят, имеется за плечами тотально провальный сезон 2015/16 (нынешний по показателям будет еще хуже). Да и заметьте, как легко «Челси» расстался со своим лидером, получив 100 миллионов евро.

«Реал» и в данном случае лично Зидан поверили в талант, выражающийся в основном во взрывной скорости и дриблинге, забыв о бомбардирских качествах. Так тоже можно, но в больших количествах это вредит команде, а «Реал» с нездоровым постоянством доверяет таланту в ущерб необходимым качествам. Азар талантливый? Берем. Бензема талантливый и альтруистичный форвард? Делаем ставку. Кто мы? «Реал Мадрид»! Чего мы хотим? Много голов! Кто их будет забивать? Не знаем! Можно быть сколь угодно симпатичной командой, но если у тебя нет Роналду, Месси, Левандовски или хотя бы Холанда, проблемы с результативностью могут оказаться смертельными. Особенно, если делать вид, что можно оставаться суперклубом даже без топ-бомбардира.