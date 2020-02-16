Божович подарил Бенитесу флягу и рюмки перед товарищеским матчем

Накануне товарищеского матча между «Крыльями Советов» и китайским «Далянь Ифан» на сборе в Испании, главный тренер самарского клуба Миодраг Божович сделал подарок коллеге - известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайский клуб.
Перед матчем Божович подарил Бенитесу на память сувенир с символикой самарского клуба — флягу и рюмки.
Перед матчем Миодраг Божович подарил на память наставнику китайской команде Рафаэлю Бенитесу самарский сувенир с символикой нашего клуба. pic.twitter.com/RXsmCYcrt0— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) February 16, 2020