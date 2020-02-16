ГлавнаяНовости

Божович подарил Бенитесу флягу и рюмки перед товарищеским матчем

сегодня, 18:41

Накануне товарищеского матча между «Крыльями Советов» и китайским «Далянь Ифан» на сборе в Испании, главный тренер самарского клуба Миодраг Божович сделал подарок коллеге - известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайский клуб.

Перед матчем Божович подарил Бенитесу на память сувенир с символикой самарского клуба — флягу и рюмки.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сон Хын-Мин встретился с Бекхэмом
Вчера, 07:50 ФотоКомментарии1
У Мануэла Фернандеша родилась дочь
13 февраля Комментарии3
Защитник дортмундской «Боруссии» Хакими стал отцом
12 февраля ФотоКомментарии7
Агуэро слетал в Абу-Даби и предстал в образе арабского шейха
12 февраля ВидеоКомментарии1
Слуцкий заставил игроков «Рубина» дуть на шары, Семеду показал коллекцию игрушек
11 февраляЕвгений Петров в блоге Модный разговорКомментарии5
Неймар решил снова сменить имидж и побрился налысо
10 февраля ФотоКомментарии8
Обсудить
Все комментарии
wingback
wingback
сегодня в 18:58
Какого же ещё подарка ждать от забулдыги...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100