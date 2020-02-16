Божович подарил Бенитесу флягу и рюмки перед товарищеским матчем

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сегодня, 18:41

Накануне товарищеского матча между «Крыльями Советов» и китайским «Далянь Ифан» на сборе в Испании, главный тренер самарского клуба сделал подарок коллеге - известному испанскому специалисту Рафаэлю Бенитесу, который возглавляет китайский клуб.

Перед матчем Божович подарил Бенитесу на память сувенир с символикой самарского клуба — флягу и рюмки.