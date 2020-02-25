Ригони: «„Зенит“ с приходом Семака находится в гармонии»

Полузащитник «Зенита» рассказал о мотивации и подготовке к новому сезону.

Что меня мотивирует? Желание выкладываться на полную на тренировках, чтобы заслужить место в составе. Мы знаем, что впереди осталось не так много матчей, нужно набирать свои очки в каждом из них, побеждать и брать титулы, которые стоят на кону. Помочь «Зениту» в их достижении — вот моя мотивация.

Мои связи с партнерами по команде? Они отлично знают мои сильные качества и понимают, как взаимодействовать со мной на поле, так же, как и я с ними. Две игры, в которых мне удалось отличиться, только подтвердили это. Но, как я уже говорил, очень надеюсь, что голами в товарищеских матчах дело не ограничится, и я получу шанс проявить себя и в официальных встречах, чтобы принести максимум пользы команде.

Каким я встретил «Зенит» после возвращения? В той же гармонии, что установилась в команде с приходом Сергея Семака — я ощутил это и год назад, когда вернулся из «Аталанты». Сейчас я приехал, и меня приняли так, словно я никогда и никуда не уезжал. Команда цельная, собранная, ясно отдающая себе отчет в том, какие цели стоят перед ней и как их достичь. И это прекрасно.