Рами: «„Сочи“ — это молодая команда с большими амбициями»

Новичок «Сочи» прокомментировал свой переход в российский клуб.

Я ещё не видел город, но люди говорят, что Сочи — очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для «Сочи». Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол.

«Сочи» — это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было — остаться в Турции. «Фенербахче» — большой клуб, и я мог остаться и играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.

Я никогда не забывал, что моя главная страсть — это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране.