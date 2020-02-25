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Рами: «„Сочи“ — это молодая команда с большими амбициями»

сегодня, 13:36

Новичок «Сочи» Адиль Рами прокомментировал свой переход в российский клуб.

Я ещё не видел город, но люди говорят, что Сочи — очень красивый и новый город. Счастлив находиться здесь. Надеюсь, это будет хорошее приключение как для меня, так и для «Сочи». Я голоден, хочу играть и делать это успешно. Самое главное, что я хочу играть в футбол.

«Сочи» — это молодая команда с большими амбициями и красивым стадионом. У меня было несколько вариантов. Первым было — остаться в Турции. «Фенербахче» — большой клуб, и я мог остаться и играть там. Но чувствовал себя как-то странно и отказался от этого варианта. Я мог остаться там на три месяца, и они продолжали бы мне платить просто так.

Я никогда не забывал, что моя главная страсть — это играть в футбол, а не получать деньги. У меня за плечами большая карьера, и мне некому что-то доказывать. Я просто хочу хорошо играть в футбол в новом клубе, в новой стране.

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Gurben
Gurben
сегодня в 14:16
С Сочи даже спартак без судьи продажного мешкова на своем поле справится не смог и украл у Сочи победу.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 14:13
Сочи выиграет у свиней и отправит их в пердив.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 14:03
Молодая команда из питерского шлака...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:55
"С детства следил за клубом. Мечтал играть в "Сочи", в российском чемпионате."
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:46
182 Сочи лет)
Стамбул конечно древний куда с ним тягаться)))
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
сегодня в 13:43
врешь, но нам приятно)))
Багор
Багор
сегодня в 13:41
Удачи Сочи!
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