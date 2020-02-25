Сами Хедира и Дуглас Коста вошли в заявку «Ювентуса» на игру с «Лионом»

Обнародована заявка «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».
Отметим, что в состав туринцев попали полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста, восстановившиеся после травм.
Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески
Ранее была опубликована заявка «Реала» на поединок 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити».