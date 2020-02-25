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Сами Хедира и Дуглас Коста вошли в заявку «Ювентуса» на игру с «Лионом»

сегодня, 20:17
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион-:-Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусЗавтра в 23:00 Не начался

Обнародована заявка «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

Отметим, что в состав туринцев попали полузащитники Сами Хедира и Дуглас Коста, восстановившиеся после травм.

Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески

Ранее была опубликована заявка «Реала» на поединок 1/8 финала ЛЧ против «Ман Сити».

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 21:03
Удачи Юве! Французов нафик!!!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 20:55
Хорошая новость. Коста жизненно необходим на решающем отрезке сезона
Дон Диего
Дон Диего ответил заDOOMчивый
сегодня в 20:47
Вас тренирует фанат итальянского клуба лацио. Не стоит подвергать опасности жизни игроков Атлетико.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:37
я бы итальянские клубы отстранил от участия в еврокубках,по причине эпидемии в Италии. Нельзя подвергать опасности жизни дорогостоящих футболистов,тем более игроков Лиона, ведь французы Чемпионы Мира.
severnyj84
severnyj84
сегодня в 20:29
Лиону удачи!
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