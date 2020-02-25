Сами Хедира и Дуглас Коста вошли в заявку «Ювентуса» на игру с «Лионом»

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сегодня, 20:17

Обнародована заявка «Ювентуса» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона».

Отметим, что в состав туринцев попали полузащитники и , восстановившиеся после травм.

Заявка «Ювентуса»: Щесны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески