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Гол Гризманна принес «Барселоне» ничью в поединке с «Наполи»

сегодня, 00:58
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 18 марта.

Неаполь, стадион Сан-Паоло

«Наполи» - «Барселона» 1:1 (1:0)
Голы: Мертенс 30 - Гризманн 57

«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Демме (Аллан 80), Кальехон (Политано 74), Руис, Зелински, Инсинье, Мертенс (Милик 54)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике (Ленгле 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати 87)
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Бускетс 49, Инсинье 61, Месси 66, Гризманн 83, Видаль 88, Видаль 89, Мариу Руй 89

Удаление: Видаль 89

Судья: Брих Феликc.

Отметим, что в параллельном матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» разгромила «Челси».

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Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 02:10
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси смог преодолеть барьер в 1000 результативных действий (гол+пас) за свою карьеру.

Покер форварда в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (5:0) позволил аргентинцу набрать 1002 (696+306) очка.
вот вам и наконечник
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:10
В МЮ команда не играла только на него и на его стату. Он 100% легенда МЮ, Реала, сборной Португалии, и теперь становится легендой Юве. Плюс он играл как атакующий полузащитник.
а Месси прям играл в 9ку наконечника, чья стихия была пройтись по флангу в центр и забить? Месси. а рончик это накати я забью
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
сегодня в 02:06
насколько сотен?7??? хихихихихихихи в Мю играя с такими звездами как Гиггз (Гиггз не легенда мю судя по детской логике нгушенки) Скоулс итд за 5 лет забил чуть больше 100 голов, да и какой спортинг, он там провел сезон и ушел, а какая адаптация у рона была в реале и в юве? сторожить вратарскую площадку ? Месси как и все не сразу попал в основной состав, но будучи в юном возрасте наклепал первый хет-трик реалу, их противостояние началось в 09г в Риме и это был первый сезон Месси в качестве лидера после ухода Роналдиньо деку итд. так что рон будь в одной команде всю жизнь все равно далеко не ушел бы, просто задай себе вопрос куда ушли голы рона в ЛЛ если победил всего 2 раза? забьет райо 5 голов а в классико ноль.
В МЮ команда не играла только на него и на его стату. Он 100% легенда МЮ, Реала, сборной Португалии, и теперь становится легендой Юве.
Плюс он играл как атакующий полузащитник.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 02:03
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи» (1:1).
_____________________________________________
Многие гонят на Бускетса, а он оказывается лучший игрок матча.
Вот как разбираются глоры в футболе!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 02:02
Сколько Роналду сыграл в Реале, и сколько Месси играет в Барсё??? И всё равно, не такая уж и большая разница голов в ЛЛ. Сколько команд Роналду поменял? В каждой из нужно было время, чтоб адаптироваться, подстроиться под игру и стиль команд. Плюс ещё, начал в некчемном Спортинге, в то время, когда Месси сразу начал в одной из сильнейших команд в мире. Ты прикинь, если всё это время, что Месси в Барсё, Роналду играл бы в Реале?! На сколько сотен мячей меська отставал бы от Роналду???
насколько сотен?7??? хихихихихихихи в Мю играя с такими звездами как Гиггз (Гиггз не легенда мю судя по детской логике нгушенки) Скоулс итд за 5 лет забил чуть больше 100 голов, да и какой спортинг, он там провел сезон и ушел, а какая адаптация у рона была в реале и в юве? сторожить вратарскую площадку ? Месси как и все не сразу попал в основной состав, но будучи в юном возрасте наклепал первый хет-трик реалу, их противостояние началось в 09г в Риме и это был первый сезон Месси в качестве лидера после ухода Роналдиньо деку итд. так что рон будь в одной команде всю жизнь все равно далеко не ушел бы, просто задай себе вопрос куда ушли голы рона в ЛЛ если победил всего 2 раза? забьет райо 5 голов а в классико ноль.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:59
https://www.soccer.ru/spain/stats?tournament=55306 хм
Теперь покажи-ка нам, на каких командах он набрал эту статистику))
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ruslik1982
сегодня в 01:56
много ли выиграла Польша, в которой играет Левандовский? много ли выиграла Украина, в которой играл Шевченко? что ты несешь, как можно смотреть игрока в сборной, когда у него партнеры уровня чемпионатов бразилии и аргентины?
А какого уровня: Конселу, Фонте, Б.Алвешы(Зенит), Виллиамы Карвальи, Эдеры(Локомотив), Данни(Зенит), Коштиньо(Динамо М), Манише (Динамо М), Мартиншы, Соарешы, и многие другие игроки сборной Португалии.
А Фигу, Деку, Руй Коста, Рикарду и многие другие, уже старые были при Роналду.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:50
тебе не смешно???? Месси это тот кто делает игру, почти 700голов и более 300 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ. . тебе напомнить как МЕССИ один ставил рона как бомбардира и озила как ассистента , кто лучше него в Барсе делает разрезающие передачи? кто лучше него владеет мячом? кто лучше него создает моменты????
Сколько Роналду сыграл в Реале, и сколько Месси играет в Барсё??? И всё равно, не такая уж и большая разница голов в ЛЛ.
Сколько команд Роналду поменял? В каждой из нужно было время, чтоб адаптироваться, подстроиться под игру и стиль команд. Плюс ещё, начал в некчемном Спортинге, в то время, когда Месси сразу начал в одной из сильнейших команд в мире.
Ты прикинь, если всё это время, что Месси в Барсё, Роналду играл бы в Реале?! На сколько сотен мячей меська отставал бы от Роналду???
NGYRZ
NGYRZ ответил Ruslik1982
сегодня в 01:47
много ли выиграла Польша, в которой играет Левандовский? много ли выиграла Украина, в которой играл Шевченко? что ты несешь, как можно смотреть игрока в сборной, когда у него партнеры уровня чемпионатов бразилии и аргентины?
Значит, Ди Мария, Агуэро, Игуаин, Маскерано, Отаменди, Сабалетта, это игроки уровня чемпионатов Бразилии и Аргентины???

У меня такой же вопрос к тебе: ЧТО ТЫ САМ НЕСЕШЬ такое???
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
сегодня в 01:44
какая разница,мы говорим про Видаля,а он не уровень Барселоны. и по стилю в Барсе он не не подходит,там не надо игроков по типу битсяборотся,тем более уже возрастных.
Ну если про стиль, это другое дело.
Я про уровень, потому что говорят: "Видаль не уровень барсы!"
Happyboy Barca
Happyboy Barca
сегодня в 01:43
https://www.soccer.ru/spain/stats?tournament=55306
хм
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:42
тебе не смешно???? Месси это тот кто делает игру, почти 700голов и более 300 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ. . тебе напомнить как МЕССИ один ставил рона как бомбардира и озила как ассистента , кто лучше него в Барсе делает разрезающие передачи? кто лучше него владеет мячом? кто лучше него создает моменты????
Озила???)))))
Озил ставил на место ХавИньесту и месси вместе взятых.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 01:41
Видаль не виданная
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил NGYRZ
сегодня в 01:41
Экс-хавбек «Наполи» Алемао: «Марадона был гением. У Месси есть целая команда, которая играет на него» Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. «Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы. Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем. У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао. _______________ Последний абзац прям в точку! Можно сколько угодно набивать стату на Эйбарах, у которой бюджет меньше чем стоимость Де Йонга при этом играя в суператакующем позиционно и на контратаках клубе, но реальный уровень игрока можно увидеть лишь в другом клубе или в сборной!
значит Тотти, Гиггз, Дель Пиеро ХавИньеста итд никто судя по детской твоей логике. конечно ты обижен на месси, грядет его 11 победа в ла лиге, а чтобы собрать 11 побед ЛЛ реала нужно начинать с 87года. потерпи чуть скоро Месси на пенсию
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 01:41
Экс-вратарь сборной Аргентины Гатти: «Месси не входит в высший эшелон игроков, что я видел. Даже Роналдиньо был сильнее»

Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.

«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.

Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.

Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.

Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти!

________________

Даже собственные аргентинцы тролят Месси с его показателями!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ruslik1982
сегодня в 01:41
с какой выгодной позиции, что ты несешь? все выгодные позиции если они и были в игре этой, то только после пасов Месси.
Я не про эту игру, а вообще
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил NGYRZ
сегодня в 01:39
Экс-хавбек «Наполи» Алемао: «Марадона был гением. У Месси есть целая команда, которая играет на него» Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. «Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы. Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем. У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао. _______________ Последний абзац прям в точку! Можно сколько угодно набивать стату на Эйбарах, у которой бюджет меньше чем стоимость Де Йонга при этом играя в суператакующем позиционно и на контратаках клубе, но реальный уровень игрока можно увидеть лишь в другом клубе или в сборной!
много ли выиграла Польша, в которой играет Левандовский? много ли выиграла Украина, в которой играл Шевченко? что ты несешь, как можно смотреть игрока в сборной, когда у него партнеры уровня чемпионатов бразилии и аргентины?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:38
Потому что Месси это Месси а Пике муж Шакиры,оба особенные.
Когда такие вещи говорят, многие из ваших думают, что из-за ненависти или зависти.
Да, я прям ненавижу Барселону и всех их игроков!!! А завидовать не чему.
Но факт есть факт. Месси уже пройденный материал, как и Пике.
Барсе давно пора прекратить это набивание статистики Месси, продать его, и на заработанные деньги купить 2-х норм игроков. Плюс, избавиться от другого лишнего шлака. И построить команду, если они не хотят превратиться в сегодняшние МЮ, Милан и т.д.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:36
Вижу.Пока нет атакующих хорошо полузащитников,как Хавиньеста,да еще Сетьен думаю видя ненужные передачи усилить игру.Никто с мячом даже на 20 метров вперед не идет на скорости,чтобы обострить игру. Один удар в створ сделали и повезло. Главное нет автобуса Вальверде.
нету вообще никакой селекции, даже Аякс им втюхал какое-то днище за 100 мильенов.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:35
Месси тормозит команду. Если болелы посмотрят со стороны, они это легко заметят. Игрока не бьют с выгодных позиций, ждут пока подбежит на ударную позицию, чтоб накатить на него. Или постоянно пытаются играть через него, даже в тех моментах, где этого не требуется. Им стоит продать его, пока дадут норм денег. Да и зарплатная разгрузится очень хорошо.
с какой выгодной позиции, что ты несешь? все выгодные позиции если они и были в игре этой, то только после пасов Месси.
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:34
Если Видаль не уровень барсы, то кто из сегодняшних игроков уровень барсы?
какая разница,мы говорим про Видаля,а он не уровень Барселоны.
и по стилю в Барсе он не не подходит,там не надо игроков по типу битсяборотся,тем более уже возрастных.
Дон Диего
Дон Диего
сегодня в 01:34
Гаттузо. Анчеллотти. Тренеры великого Милана делают Наполи той яркой командой, какой она является. Удачи Наполи в ответке.

Болеем всей Италией за Лион.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:33
Месси тормозит команду. Если болелы посмотрят со стороны, они это легко заметят. Игрока не бьют с выгодных позиций, ждут пока подбежит на ударную позицию, чтоб накатить на него. Или постоянно пытаются играть через него, даже в тех моментах, где этого не требуется. Им стоит продать его, пока дадут норм денег. Да и зарплатная разгрузится очень хорошо.
тебе не смешно???? Месси это тот кто делает игру, почти 700голов и более 300 ГОЛЕВЫХ ПЕРЕДАЧ. . тебе напомнить как МЕССИ один ставил рона как бомбардира и озила как ассистента , кто лучше него в Барсе делает разрезающие передачи? кто лучше него владеет мячом? кто лучше него создает моменты????
амурец
амурец ответил h8you
сегодня в 01:31
Теперь инопланетянин обвинит в коррупции УЕФА он надеялся на Эйбара , а ему Наполи просунули, а этим что бы забить надо играть
Wolf77785
Wolf77785 ответил Шишанутый
сегодня в 01:30
Гном ожидаемо не забил. Он на Эйбарах отстрелялся теперь не увидим его голов до матча со следущим аутсайдером. Жаль Наполи победу не удержал, на Камп Ноу будет тежело, но шансы есть тем более Барса еще и Видаля потеряла. Удачи неаполитянам в ответке!
лучший игрок планеты, ожидаемо включится и дома даст дубль или хет-трик! по дельфин вылетит из 1/8
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил da da da
сегодня в 01:30
Видаль не уровень Барселоны
Если Видаль не уровень барсы, то кто из сегодняшних игроков уровень барсы?
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 01:30
Экс-хавбек «Наполи» Алемао: «Марадона был гением. У Месси есть целая команда, которая играет на него»

Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы.

Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем.

У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао.
_______________

Последний абзац прям в точку!

Можно сколько угодно набивать стату на Эйбарах, у которой бюджет меньше чем стоимость Де Йонга при этом играя в суператакующем позиционно и на контратаках клубе, но реальный уровень игрока можно увидеть лишь в другом клубе или в сборной!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил Ruslik1982
сегодня в 01:29
в каком своем стиле, ты смотрел игру? перекатывания мяча поперек и взад. раньше эти перекатывания каждые 3 минуты заканчивались опасной атакой или хоть какими-то осмысленными действиями, а сейчас все по нолям. Месси лезет на 5 защитников и теряет мяч постоянно, другие вообще ничего не делают.
Месси тормозит команду.
Если болелы посмотрят со стороны, они это легко заметят.
Игрока не бьют с выгодных позиций, ждут пока подбежит на ударную позицию, чтоб накатить на него. Или постоянно пытаются играть через него, даже в тех моментах, где этого не требуется.
Им стоит продать его, пока дадут норм денег. Да и зарплатная разгрузится очень хорошо.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:29
Почему все так гонят на игру Видаля? Кроме этого тупого удаления, что он не так сделал? Он может быть даже самый бегающий игрок в команде! И на Бускетса тоже гонят. Что бы не говорили, с Бускетсом и без него, игра барсы разная бывает. Бускетс это мозг команды. К примеру, почему ни у кого нет вопросов к месси, Пике и т.д.??? Двойные стандарты у вас однако.
Потому что Месси это Месси а Пике муж Шакиры,оба особенные.
da da da
da da da ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:26
Почему все так гонят на игру Видаля? Кроме этого тупого удаления, что он не так сделал? Он может быть даже самый бегающий игрок в команде! И на Бускетса тоже гонят. Что бы не говорили, с Бускетсом и без него, игра барсы разная бывает. Бускетс это мозг команды. К примеру, почему ни у кого нет вопросов к месси, Пике и т.д.??? Двойные стандарты у вас однако.
Видаль не уровень Барселоны
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