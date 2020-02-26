Гол Гризманна принес «Барселоне» ничью в поединке с «Наполи»

«Барселона» и «Наполи» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет 18 марта.
Неаполь, стадион Сан-Паоло
«Наполи» - «Барселона» 1:1 (1:0)
Голы: Мертенс 30 - Гризманн 57
«Наполи»: Оспина, Ди Лоренцо, Манолас, Максимович, Мариу Руй, Демме (Аллан 80), Кальехон (Политано 74), Руис, Зелински, Инсинье, Мертенс (Милик 54)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
«Барселона»: тер Штеген, Семеду, Пике (Ленгле 90+3), Умтити, Фирпо, Ракитич (Артур 56), Бускетс, де Йонг, Видаль, Месси, Гризманн (Фати 87)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Бускетс 49, Инсинье 61, Месси 66, Гризманн 83, Видаль 88, Видаль 89, Мариу Руй 89
Удаление: Видаль 89
Судья: Брих Феликc.
Отметим, что в параллельном матче 1/8 финала ЛЧ «Бавария» разгромила «Челси».
Покер форварда в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (5:0) позволил аргентинцу набрать 1002 (696+306) очка.
вот вам и наконечник
Покер форварда в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (5:0) позволил аргентинцу набрать 1002 (696+306) очка.
вот вам и наконечник
Плюс он играл как атакующий полузащитник.
Плюс он играл как атакующий полузащитник.
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Многие гонят на Бускетса, а он оказывается лучший игрок матча.
Вот как разбираются глоры в футболе!
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Многие гонят на Бускетса, а он оказывается лучший игрок матча.
Вот как разбираются глоры в футболе!
А Фигу, Деку, Руй Коста, Рикарду и многие другие, уже старые были при Роналду.
А Фигу, Деку, Руй Коста, Рикарду и многие другие, уже старые были при Роналду.
Сколько команд Роналду поменял? В каждой из нужно было время, чтоб адаптироваться, подстроиться под игру и стиль команд. Плюс ещё, начал в некчемном Спортинге, в то время, когда Месси сразу начал в одной из сильнейших команд в мире.
Ты прикинь, если всё это время, что Месси в Барсё, Роналду играл бы в Реале?! На сколько сотен мячей меська отставал бы от Роналду???
Сколько команд Роналду поменял? В каждой из нужно было время, чтоб адаптироваться, подстроиться под игру и стиль команд. Плюс ещё, начал в некчемном Спортинге, в то время, когда Месси сразу начал в одной из сильнейших команд в мире.
Ты прикинь, если всё это время, что Месси в Барсё, Роналду играл бы в Реале?! На сколько сотен мячей меська отставал бы от Роналду???
У меня такой же вопрос к тебе: ЧТО ТЫ САМ НЕСЕШЬ такое???
У меня такой же вопрос к тебе: ЧТО ТЫ САМ НЕСЕШЬ такое???
Я про уровень, потому что говорят: "Видаль не уровень барсы!"
Я про уровень, потому что говорят: "Видаль не уровень барсы!"
хм
хм
Озил ставил на место ХавИньесту и месси вместе взятых.
Озил ставил на место ХавИньесту и месси вместе взятых.
Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.
«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.
Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.
Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.
Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти!
________________
Даже собственные аргентинцы тролят Месси с его показателями!
Бывший вратарь «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Уго Гатти сравнил форварда «Барселоны» Лионеля Месси с великими игроками прошлого.
«Он сильно позади тех игроков, что я видел. Он даже не входит в высший эшелон.
Лучшим в мое время был Пеле, потом Альфредо Ди Стефано. Остальные сильно позади. Даже Роналдиньо на пике был сильнее Месси.
Я играл с Марадоной в «Боке» и в сборной Аргентины. Диего лучше, нечего обсуждать. Месси не сильнее него.
Кроме того, Диего проявлял себя в нужные моменты, в важных матчах. Месси так не делал», – заявил Гатти!
________________
Даже собственные аргентинцы тролят Месси с его показателями!
Да, я прям ненавижу Барселону и всех их игроков!!! А завидовать не чему.
Но факт есть факт. Месси уже пройденный материал, как и Пике.
Барсе давно пора прекратить это набивание статистики Месси, продать его, и на заработанные деньги купить 2-х норм игроков. Плюс, избавиться от другого лишнего шлака. И построить команду, если они не хотят превратиться в сегодняшние МЮ, Милан и т.д.
Да, я прям ненавижу Барселону и всех их игроков!!! А завидовать не чему.
Но факт есть факт. Месси уже пройденный материал, как и Пике.
Барсе давно пора прекратить это набивание статистики Месси, продать его, и на заработанные деньги купить 2-х норм игроков. Плюс, избавиться от другого лишнего шлака. И построить команду, если они не хотят превратиться в сегодняшние МЮ, Милан и т.д.
и по стилю в Барсе он не не подходит,там не надо игроков по типу битсяборотся,тем более уже возрастных.
и по стилю в Барсе он не не подходит,там не надо игроков по типу битсяборотся,тем более уже возрастных.
Болеем всей Италией за Лион.
Болеем всей Италией за Лион.
Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы.
Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем.
У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао.
_______________
Последний абзац прям в точку!
Можно сколько угодно набивать стату на Эйбарах, у которой бюджет меньше чем стоимость Де Йонга при этом играя в суператакующем позиционно и на контратаках клубе, но реальный уровень игрока можно увидеть лишь в другом клубе или в сборной!
Бывший полузащитник «Наполи» Алемао сравнил Диего Марадону и форварда «Барселоны» Лионеля Месси.
«Невозможно описать, каково было играть рядом с Марадоной. Просто нужно было быть там. Он был гением. Одно его присутствие могло решить все проблемы.
Месси феноменален, не поймите меня неправильно, против него очень сложно играть. А Марадона был действительно гением, на международном уровне он сделал гораздо больше, чем Месси. Это необходимо принимать во внимание, если мы их сравниваем.
У Месси есть целая команда, которая играет для него. Это становится более очевидным, чем когда-либо, когда он играет в сборной Аргентины без этой поддержки», – сказал Алемао.
_______________
Последний абзац прям в точку!
Можно сколько угодно набивать стату на Эйбарах, у которой бюджет меньше чем стоимость Де Йонга при этом играя в суператакующем позиционно и на контратаках клубе, но реальный уровень игрока можно увидеть лишь в другом клубе или в сборной!
Если болелы посмотрят со стороны, они это легко заметят.
Игрока не бьют с выгодных позиций, ждут пока подбежит на ударную позицию, чтоб накатить на него. Или постоянно пытаются играть через него, даже в тех моментах, где этого не требуется.
Им стоит продать его, пока дадут норм денег. Да и зарплатная разгрузится очень хорошо.
Если болелы посмотрят со стороны, они это легко заметят.
Игрока не бьют с выгодных позиций, ждут пока подбежит на ударную позицию, чтоб накатить на него. Или постоянно пытаются играть через него, даже в тех моментах, где этого не требуется.
Им стоит продать его, пока дадут норм денег. Да и зарплатная разгрузится очень хорошо.