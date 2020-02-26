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«Бавария» разгромила «Челси» на выезде

сегодня, 00:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 3Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Бавария» одержала победу над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лондон, стадион Стэмфорд Бридж

«Челси» - «Бавария» 0:3 (0:0)
Голы: Гнабри 51, Гнабри 54, Левандовски 76

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Педро 73), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан 61), Жиру (Абрахам 61)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.

«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара (Горецка 90), Коман (Коутиньо 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо 85), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.

Предупреждения: Алькантара 45+1, Жоржиньо 49, Киммих 50

Удаление: Алонсо 83

Судья: Тюрпен Клеман.

В параллельной игре «Барселона» увезла ничью из Неаполя.

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Все комментарии
underground_10
underground_10 ответил 95-shishani-95
сегодня в 01:58
У них бан на трансферы вроде был.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 01:51
По игре было видно, что Челси теряется на своём поле...
Авербуx
Авербуx
сегодня в 01:47
Пока не готовы для ЛЧ.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:45
Вот Абраша пролетел ...
Вкладывал - вкладывал, а какие то старперы этих звездей разделали как котят.
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Red_team
сегодня в 01:28
Не, я ничего такого не думал, просто ты так забавно написал, я не удержался от сарказма =)
ну да, а как ты думал)) мальчишество тут уместно)
всё таки, казнили очередную команду из Лондона на их же поле)
h8you
h8you ответил Red_team
сегодня в 01:27
Там будет 18+, я полагаю =)
хотя после 3-0 могут и расслабиться,но раньше Бавария себе такого не позволяла
Red_team
Red_team ответил h8you
сегодня в 01:25
не по-христиански будет в Мюнхене)
Там будет 18+, я полагаю =)
h8you
h8you ответил Red_team
сегодня в 01:20
Я конечно понимал, что Баварка - фаворит, но это совсем уж не по-христиански
не по-христиански будет в Мюнхене)
h8you
h8you ответил Да ладно вaм
сегодня в 01:20
Степан как тебе сегодняшний футбол
Red_team
Red_team ответил ColdSun1995
сегодня в 01:15
не думаю, что ты мог бы там про себя подумать) мы же ведь с тобой никогда не пытались сравнивать уровни этих команд
Не, я ничего такого не думал, просто ты так забавно написал, я не удержался от сарказма =)
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Да ладно вaм
сегодня в 01:13
А "Челси" не уцепится за ЛЧ. Посмотри по динамике, МЮ, ТТХ, волки в последних матчах стабильно больше очков набирают и уже почти их догнали.
Тень Аналитика
Тень Аналитика ответил Да ладно вaм
сегодня в 01:11
Кто его оценивал в 100+, максимум 50)
ColdSun1995
ColdSun1995 ответил Red_team
сегодня в 01:11
"моей головеньки очень много" - это очень плохие симптомы
не думаю, что ты мог бы там про себя подумать) мы же ведь с тобой никогда не пытались сравнивать уровни этих команд
Mangur
Mangur
сегодня в 01:11
Бпвария порадовала
wingback
wingback
сегодня в 01:11
Было похоже на спартак...
drug01
drug01
сегодня в 01:11
Игра достойная финалиста !!!!!!
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:11
Лева гол + 2 голевые, неужели начал и в ЛЧ решать уже)
Тео Джонс
Тео Джонс
сегодня в 01:09
Немецкая машина приходит в себя)
311
311
сегодня в 01:06
Не сразу всё устроилось и Челси не сразу строился! Клопп с Ливерпулем в первый сезон занял 8 место в АПЛ!)
dark_Akex
dark_Akex ответил RamonCSKA
сегодня в 01:04
ну тактика туповатая если честно, бавария разрывала фланги, Лэмпард ничего не предпринял
Ну игра в 3 центральных защитника всегда несёт такой риск.Но голы залетали после элементарных ошибок игроков. где то подскользнулся Аспи, где то дважды провалился Кристенсен.
Red_team
Red_team ответил ColdSun1995
сегодня в 01:04
Привет всем, кто мне недавно что-то пытался со всей силы рассказать и про Челси, и про их уровень. Скажу только то, что вам до моего понимания футбола и, в принципе, моей головеньки очень много (матч тому подтверждение). По игре: Флик красавчик :) Все молодцы! С победой, парни! Mia San Mia!
"моей головеньки очень много" - это очень плохие симптомы
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 01:04
Баварию с победой!
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 01:03
Я считаю, нормальный для "Челси" матч. Не стал бы никого винить - кроме Жоржиньо, ибо на ровном месте получать желтую и пропускать важнейший матч глупо и заслуживает штрафа, да и обидчику Ковачича дали бы желтую и без его вмешательства.

Виллиан и Жиру доигрывают, Абрахам не тянет пока, было бы кому играть...

И так огромный респект Лэмпсу за 4-е место в Англии (пока, но, я думаю, они его очень мало вероятности, что удержат, и все равно респект)
Red_team
Red_team
сегодня в 01:02
Я конечно понимал, что Баварка - фаворит, но это совсем уж не по-христиански
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 01:02
Ну что же, всё закономерно. Бавария превосходила в организации игры, в общем классе игроков на поле и на скамейке. Молодёжь Челси - это всё ещё дети и это было видно по принятым на поле. Пока Абрахам ждал мяча и упустил таким образом отличный шанс забить, игроки Баварии открывались и забивали. Маунс вроде и страется, и активно двигается, но пока не успевает мыслить на высоком уровне. Джеймс так же, всё ждёт мяча, вместо того, чтобы действовать, в частности вместо того, чтобы сразу накрывать игрока соперника. Лэмпсу нужно учиться и набираться опыта, то же самое касается и молодёжи. Команда не готова противостоять таким машинам, как Бавария.
Хочется отметь решение Лэмпарда об основном вратаре. Именно отличная игра на выходах в первом тайме позволила команде сыграть на ноль, Кепа, как мне кажется, как минимум парочку бы пустил.
Фанов Баварии с победой, а Синим пора домой, делать Домашнее Задание!
beefs
beefs
сегодня в 01:02
Так и ожидалось...
Grim_Reaper
Grim_Reaper
сегодня в 01:01
Бавария от души тут еще не отрывалась как с ТТХ, так что Челси еще повезло)))
Pervomaez
Pervomaez
сегодня в 01:01
Да уж это не с тотенхемом разобраным играть вся сила челси в этом матче
RamonCSKA
RamonCSKA ответил dark_Akex
сегодня в 01:00
ну тактика туповатая если честно, бавария разрывала фланги, Лэмпард ничего не предпринял
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:00
Разный уровень у команд.
Абрамович жадничает что ли? Многих игроков нужно продать, и купить норм игроков. И да, правый фланг защиты Челси вообще не о чём!
А Бавария есть Бавария! Всегда непредсказуемая машина.
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