«Бавария» разгромила «Челси» на выезде

«Бавария» одержала победу над «Челси» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Лондон, стадион Стэмфорд Бридж
«Челси» - «Бавария» 0:3 (0:0)
Голы: Гнабри 51, Гнабри 54, Левандовски 76
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта (Педро 73), Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо, Маунт, Баркли (Виллиан 61), Жиру (Абрахам 61)
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк.
«Бавария»: Нойер, Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис, Киммих, Алькантара (Горецка 90), Коман (Коутиньо 66), Мюллер, Гнабри (Толиссо 85), Левандовски
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер.
Предупреждения: Алькантара 45+1, Жоржиньо 49, Киммих 50
Удаление: Алонсо 83
Судья: Тюрпен Клеман.
В параллельной игре «Барселона» увезла ничью из Неаполя.
Вкладывал - вкладывал, а какие то старперы этих звездей разделали как котят.
Вкладывал - вкладывал, а какие то старперы этих звездей разделали как котят.
всё таки, казнили очередную команду из Лондона на их же поле)
всё таки, казнили очередную команду из Лондона на их же поле)
Виллиан и Жиру доигрывают, Абрахам не тянет пока, было бы кому играть...
И так огромный респект Лэмпсу за 4-е место в Англии (пока, но, я думаю, они его очень мало вероятности, что удержат, и все равно респект)
Виллиан и Жиру доигрывают, Абрахам не тянет пока, было бы кому играть...
И так огромный респект Лэмпсу за 4-е место в Англии (пока, но, я думаю, они его очень мало вероятности, что удержат, и все равно респект)
Хочется отметь решение Лэмпарда об основном вратаре. Именно отличная игра на выходах в первом тайме позволила команде сыграть на ноль, Кепа, как мне кажется, как минимум парочку бы пустил.
Фанов Баварии с победой, а Синим пора домой, делать Домашнее Задание!
Хочется отметь решение Лэмпарда об основном вратаре. Именно отличная игра на выходах в первом тайме позволила команде сыграть на ноль, Кепа, как мне кажется, как минимум парочку бы пустил.
Фанов Баварии с победой, а Синим пора домой, делать Домашнее Задание!
Абрамович жадничает что ли? Многих игроков нужно продать, и купить норм игроков. И да, правый фланг защиты Челси вообще не о чём!
А Бавария есть Бавария! Всегда непредсказуемая машина.
Абрамович жадничает что ли? Многих игроков нужно продать, и купить норм игроков. И да, правый фланг защиты Челси вообще не о чём!
А Бавария есть Бавария! Всегда непредсказуемая машина.