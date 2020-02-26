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РПЛ переименуют в честь известного банка

сегодня, 15:24

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал сотрудничество с новым титульным спонсором чемпионата — группой «Тинькофф».

28 февраля матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» стартует весенняя часть РПЛ. В преддверии этого у нас произошло важное событие. Нашим титульным партнером становится банк «Тинькофф». Это один из лидеров своей конкурентной среды. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Нас привлекает, что банк ориентируется на ту аудиторию, которую мы стараемся привести на футбол. Мы рады принять банк в нашу футбольную семью. Переговоры были очень длительными и непростыми. Они начались еще в начале сезона. И сейчас наконец мы заключим это соглашение. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Мы готовы думать о всевозможных интеграциях. У чемпионата появляется новое название — Тинькофф Российская Премьер-Лига. Данное название защищено законом и обязательно для использования в СМИ.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:11
Я сказал в опросе - -да.Естественно 90% против.И почему не удивлен?.Вот если-бы вместо Тинькофф, Путин нарисовался хлопали б в ладоши, наверное от гордости да?
berda2003
berda2003
сегодня в 16:10
раньше в рпл играли в дыр-дыр, а теперь в ты-ры-пы-ль...
создали шведскую семью: тиньков, прядкин, дюков…
с родителем №1 всё ясно: титьков, а вот родитель №2 - кто?
particular
particular
сегодня в 16:09
А вы друзья, как не зовитесь, - всё в ЛЧ не годитесь..:))
Функционеры рады любой монете, - будь то пиво на трибуне или спонсор с "спортивным характером"..:)
RussianMango
RussianMango ответил Знаю где трофей
сегодня в 16:08
Полностью согласен...пердивный Зенит, даже в весеннюю часть еврокубков не прошел...надо прореживать ряды.
Charismatic
Charismatic ответил Знаю где трофей
сегодня в 16:05
Если бы РПЛ была Газпром, то Пердивщиков в ней точно бы не было.
Думаешь газпром бы выкинул зенит из РПЛ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:01
Все на продажу...
инштандзетцунг
инштандзетцунг
сегодня в 15:59
сплошной кэшбек
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 15:56
Я ни хрена не понял,но очень интересно
Kэrroll
Kэrroll
сегодня в 15:53
Футбол упорно хотят смешать с де...м.
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
сегодня в 15:52
Еще одна веская причина не смотреть и не следить за этим шлаком кабинетно-продажным. Тьфу.
Знаю где трофей
Знаю где трофей ответил Аксинья
сегодня в 15:51
РПЛ давно уже Газпром, а Тинькофф это ширма...
Если бы РПЛ была Газпром, то Пердивщиков в ней точно бы не было.
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 15:49
РПЛ закатали в БАНКу.....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:49
Какие же ворюги у нас.
12-й спартанец
12-й спартанец
сегодня в 15:49
Самый аферный и воровской банк хочет опозорить наш футбол.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:43
Хорошо что не ЕдроПЛ, хотя, видимо, всё к этому и идёт.
An Jo
An Jo
сегодня в 15:43
позорно.
Borussia 09 e.V.- Шмели--
Borussia 09 e.V.- Шмели--
сегодня в 15:42
Тинькофф мерзко звучит. хуже не придумаешь как Тинькофф РПЛ
makkie
makkie
сегодня в 15:39
Ага, а Олег Тиньков то как рад :)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:39
Надолго ли???
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:38
РПЛ "Трехлитровая"...
VIPded
VIPded
сегодня в 15:38
Интересно, сколько РФСу Тинькофф сверх контракта на лапы отвалил?...)))
Аксинья
Аксинья
сегодня в 15:38
РПЛ давно уже Газпром, а Тинькофф это ширма...
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 15:34
"Переговоры были очень длительными и непростыми."

Конечно, непросто было уговорить Олежу Тинькова практически бесплатно получить кучу рекламы (все маркетинговые права ему обошлись в 300 миллионов рублей ~ 4 миллиона долларов ~ 250 тыс долларов на один клуб).

Он, наверное, говорил: "Мне стыдно вас разорять, на все мои спонсорские деньги можно разве что зарплату Гильерме за год заплатить!"
BDA8181
BDA8181
сегодня в 15:34
Да назовите вы хоть Ласточкой ))) Всё равно чемпионат лучше не будет! Как был ...ном, так и останется ...ном!!!
RussianMango
RussianMango
сегодня в 15:33
Теперь будет ТРПЛ...ну хоть не ГРПЛ.
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