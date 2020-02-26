РПЛ переименуют в честь известного банка

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал сотрудничество с новым титульным спонсором чемпионата — группой «Тинькофф».
28 февраля матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» стартует весенняя часть РПЛ. В преддверии этого у нас произошло важное событие. Нашим титульным партнером становится банк «Тинькофф». Это один из лидеров своей конкурентной среды. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Нас привлекает, что банк ориентируется на ту аудиторию, которую мы стараемся привести на футбол. Мы рады принять банк в нашу футбольную семью. Переговоры были очень длительными и непростыми. Они начались еще в начале сезона. И сейчас наконец мы заключим это соглашение. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Мы готовы думать о всевозможных интеграциях. У чемпионата появляется новое название — Тинькофф Российская Премьер-Лига. Данное название защищено законом и обязательно для использования в СМИ.
создали шведскую семью: тиньков, прядкин, дюков…
с родителем №1 всё ясно: титьков, а вот родитель №2 - кто?
создали шведскую семью: тиньков, прядкин, дюков…
с родителем №1 всё ясно: титьков, а вот родитель №2 - кто?
Функционеры рады любой монете, - будь то пиво на трибуне или спонсор с "спортивным характером"..:)
Функционеры рады любой монете, - будь то пиво на трибуне или спонсор с "спортивным характером"..:)
Конечно, непросто было уговорить Олежу Тинькова практически бесплатно получить кучу рекламы (все маркетинговые права ему обошлись в 300 миллионов рублей ~ 4 миллиона долларов ~ 250 тыс долларов на один клуб).
Он, наверное, говорил: "Мне стыдно вас разорять, на все мои спонсорские деньги можно разве что зарплату Гильерме за год заплатить!"
Конечно, непросто было уговорить Олежу Тинькова практически бесплатно получить кучу рекламы (все маркетинговые права ему обошлись в 300 миллионов рублей ~ 4 миллиона долларов ~ 250 тыс долларов на один клуб).
Он, наверное, говорил: "Мне стыдно вас разорять, на все мои спонсорские деньги можно разве что зарплату Гильерме за год заплатить!"