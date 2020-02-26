РПЛ переименуют в честь известного банка

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал сотрудничество с новым титульным спонсором чемпионата — группой «Тинькофф».

28 февраля матчем «Крылья Советов» — «Оренбург» стартует весенняя часть РПЛ . В преддверии этого у нас произошло важное событие. Нашим титульным партнером становится банк «Тинькофф». Это один из лидеров своей конкурентной среды. Нам очень импонирует спортивный характер банка. Нас привлекает, что банк ориентируется на ту аудиторию, которую мы стараемся привести на футбол. Мы рады принять банк в нашу футбольную семью. Переговоры были очень длительными и непростыми. Они начались еще в начале сезона. И сейчас наконец мы заключим это соглашение. Тренд на сокращение госфинансирования выбран. Мы готовы думать о всевозможных интеграциях. У чемпионата появляется новое название — Тинькофф Российская Премьер-Лига. Данное название защищено законом и обязательно для использования в СМИ .