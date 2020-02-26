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Кирьяков: «Кузяев может усилить любую команду»

сегодня, 15:38

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Динамо» или «Спартак».

Реален ли такой трансфер? В нашем футболе реально все. Даже когда кажется, что нет никаких шансов, все случается быстро и неожиданно. Поэтому я бы не стал ничего исключать. Особенно, если судить по событию, которое недавно произошло в нашем футболе. Кузяев — квалифицированный футболист, способный усилить любую команду, которая борется за высокие места. Поэтому все возможно.
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Все комментарии
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 16:01
Из Зенита любой может.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:46
В ФНЛ любую)))
severnyj84
severnyj84
сегодня в 15:45
Кузяев нужен Зениту.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:45
...хоть Сочи...хоть Оренбург...
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