Кирьяков: «Кузяев может усилить любую команду»

Российский тренер Сергей Кирьяков прокомментировал возможный переход полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Динамо» или «Спартак».
Реален ли такой трансфер? В нашем футболе реально все. Даже когда кажется, что нет никаких шансов, все случается быстро и неожиданно. Поэтому я бы не стал ничего исключать. Особенно, если судить по событию, которое недавно произошло в нашем футболе. Кузяев — квалифицированный футболист, способный усилить любую команду, которая борется за высокие места. Поэтому все возможно.