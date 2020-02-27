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У «Спартака» может появиться брендированный самолет

сегодня, 15:11

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».

Брендированный самолет? Идея хорошая. Мы умеем это делать и делали не раз в интересах Свердловской области. Подумаем, может, сделаем.

Отразится ли контракт на жителях Свердловской области? Думаю, да. В Свердловске много болельщиков Спартака, думаю, они будут особенно рады.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил cska vperiod
сегодня в 16:25
А ещё говорят, что федун в день теряет 503 млн долларов из-за коронавируса.
А ты точно знаешь, кто такие спонсоры клубов?
Pozitivs
Pozitivs ответил Wolf77785
сегодня в 16:19
в Свердловске не болеют за проект!! не правильная информация
Это они так считают.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 16:17
Это все равно, что у шейхов спросить про Мансити)...частная авиакомпания...кому хотят, тому и брендируют...
В Питере то авиакомпания "Россия"...но брендируют только зениту...а чего не всей России?)...
Wolf77785
Wolf77785
сегодня в 16:05
в Свердловске не болеют за проект!! не правильная информация
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 16:05
А у "Уральских авиалиний" не было мысли брендировать самолет для "Урала"....а не Спартака...

"Урал" же уральская команда...А не Спартак...
Или болельщики "Урала" по мнению авиакомпании менее достойны радости чем уральские болельщики Спартака ????

Да "Урал" и сильней москвичей....
В 7-ми последних играх - 4 раза обыграли Спартак...
И 2-е игры свели вничью...
Виссарионович
Виссарионович
сегодня в 16:01
У Спартака самолет, у Локомотива - паровоз, у Зенита - Северный поток и только ЦСК по-прежнему запрягают тройку...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:41
Деньги из ушей лезут.
Виссарионович
Виссарионович ответил cska vperiod
сегодня в 15:37
А причем тут деньги Федуна и деньги Спартака?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:33
В такой самолёт стыдно будет заходить
Аpбитр
Аpбитр ответил cska vperiod
сегодня в 15:31
Добрый день! Какую вы увидели проблему в моём комментарии оставленную в 15:18 в теме про брендированный самолёт для спартака, объяснитесь пожалуйста почему удалили?
Добрый день.
Вернули.
max74
max74
сегодня в 15:29
Бомбардировщик ? ))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:27
Добрый день! Какую вы увидели проблему в моём комментарии оставленную в 15:18 в теме про брендированный самолёт для спартака, объяснитесь пожалуйста почему удалили?
aastik
aastik
сегодня в 15:24
Рейс в пердив отправится по расписанию.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:18
А ещё говорят, что федун в день теряет 503 млн долларов из-за коронавируса.
Alpribas
Alpribas
сегодня в 15:14
А разве в пердиве положен самолет?
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