У «Спартака» может появиться брендированный самолет

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».

Брендированный самолет? Идея хорошая. Мы умеем это делать и делали не раз в интересах Свердловской области. Подумаем, может, сделаем.

Отразится ли контракт на жителях Свердловской области? Думаю, да. В Свердловске много болельщиков Спартака, думаю, они будут особенно рады.