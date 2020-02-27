У «Спартака» может появиться брендированный самолет

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов прокомментировал подписание контракта со «Спартаком».
Брендированный самолет? Идея хорошая. Мы умеем это делать и делали не раз в интересах Свердловской области. Подумаем, может, сделаем.
Отразится ли контракт на жителях Свердловской области? Думаю, да. В Свердловске много болельщиков Спартака, думаю, они будут особенно рады.
В Питере то авиакомпания "Россия"...но брендируют только зениту...а чего не всей России?)...
В Питере то авиакомпания "Россия"...но брендируют только зениту...а чего не всей России?)...
"Урал" же уральская команда...А не Спартак...
Или болельщики "Урала" по мнению авиакомпании менее достойны радости чем уральские болельщики Спартака ????
Да "Урал" и сильней москвичей....
В 7-ми последних играх - 4 раза обыграли Спартак...
И 2-е игры свели вничью...
"Урал" же уральская команда...А не Спартак...
Или болельщики "Урала" по мнению авиакомпании менее достойны радости чем уральские болельщики Спартака ????
Да "Урал" и сильней москвичей....
В 7-ми последних играх - 4 раза обыграли Спартак...
И 2-е игры свели вничью...
Вернули.
Вернули.