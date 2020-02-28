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Ни один из четырёх португальских клубов не вышел в 1/8 финала ЛЕ

сегодня, 02:00

Все четыре клуба, представляющие Португалию на стадии плей-офф Лиги Европы, не смогли пробиться в 1/8 финала турнира.

«Порту» потерпел два поражения от «Байера» (1:2, 1:3). «Спортинг» дома одолел «Истанбул» (3:1), но в гостях проиграл турецкому клубу с более крупным счётом (1:4). «Бенфика» не смогла пройти «Шахтер» (1:2, 3:3), а «Брага» уступила «Рейнджерс» (2:3, 0:1).

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Илья Кузнецов
Илья Кузнецов ответил Kresi frok
сегодня в 02:37
Радость для олигофренов из расии.... Португалы не накопили ачки, у нас есть шансы на топ 6... Ахаха)))
а толку от этого топ 6? Если в стране футбол не развивается, я бы вообще запретил нашим клубам в ЛЧ выступать, только деньги под это дело из бюджета воруют, типа надо усиливаться легионерами качественными.
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 02:04
Радость для олигофренов из расии....
Португалы не накопили ачки, у нас есть шансы на топ 6...
Ахаха)))
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