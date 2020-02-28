Ни один из четырёх португальских клубов не вышел в 1/8 финала ЛЕ

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сегодня, 02:00

Все четыре клуба, представляющие Португалию на стадии плей-офф Лиги Европы, не смогли пробиться в 1/8 финала турнира.

«Порту» потерпел два поражения от «Байера» (1:2, 1:3). «Спортинг» дома одолел «Истанбул» (3:1), но в гостях проиграл турецкому клубу с более крупным счётом (1:4). «Бенфика» не смогла пройти «Шахтер» (1:2, 3:3), а «Брага» уступила «Рейнджерс» (2:3, 0:1).