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Сульшер пригласил на базу МЮ чемпиона мира по боксу для беседы с игроками

сегодня, 17:20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер пригласил на тренировочную базу команды чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Сообщается, что непобежденный обладатель пояса WBC в супертяжелом весе проведет с командой беседу на тему мотивации и психологии. Тайсон расскажет, как несколько лет назад справился с депрессией и желанием покончить жизнь самоубийством. Фьюри является болельщиком МЮ.

Также Фьюри должен выступить в перерыве ближайшего матча на «Олд-Траффорд», в котором МЮ встретится с «Манчестер Сити».

Сульшер пригласил на базу МЮ чемпиона мира по боксу для беседы с игроками

Накануне защитник МЮ Люк Шоу рассказал о положительном влиянии Сульшера на команду.

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LOpp
LOpp ответил мангo
сегодня в 18:07
Зачем болельщика Зенита приглашать в Спартак?
Тень Аналитика
Тень Аналитика
сегодня в 18:02
"Тайсон расскажет, как несколько лет назад справился с депрессией и желанием покончить жизнь самоубийством."

Не знал, что в МЮ все настолько плохо...
мангo
мангo
сегодня в 17:58
Надо бы Валуева в спартак пригласить
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:53
В репу каждому - мозги станут на место.
RussianMango
RussianMango
сегодня в 17:50
А в Зенит надо Волочкову пригласить.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 17:31
Теперь побегут - не остановишь..
dimagas2
dimagas2
сегодня в 17:27
Один погбун стал еще чернее)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:23
Агента бы по трудоустройству себе позвал....
А не боксера игрокам...
karnager
karnager
сегодня в 17:23
Лёня Слуцкий, учись! А ты на картинг
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