Сульшер пригласил на базу МЮ чемпиона мира по боксу для беседы с игроками

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сегодня, 17:20

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» пригласил на тренировочную базу команды чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.

Сообщается, что непобежденный обладатель пояса WBC в супертяжелом весе проведет с командой беседу на тему мотивации и психологии. Тайсон расскажет, как несколько лет назад справился с депрессией и желанием покончить жизнь самоубийством. Фьюри является болельщиком МЮ .

Также Фьюри должен выступить в перерыве ближайшего матча на «Олд-Траффорд», в котором МЮ встретится с «Манчестер Сити».