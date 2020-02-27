Сульшер пригласил на базу МЮ чемпиона мира по боксу для беседы с игроками

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер пригласил на тренировочную базу команды чемпиона мира по боксу Тайсона Фьюри.
Сообщается, что непобежденный обладатель пояса WBC в супертяжелом весе проведет с командой беседу на тему мотивации и психологии. Тайсон расскажет, как несколько лет назад справился с депрессией и желанием покончить жизнь самоубийством. Фьюри является болельщиком МЮ.
Также Фьюри должен выступить в перерыве ближайшего матча на «Олд-Траффорд», в котором МЮ встретится с «Манчестер Сити».
Накануне защитник МЮ Люк Шоу рассказал о положительном влиянии Сульшера на команду.
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