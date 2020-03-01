«Реал» отказался от покупки Погба

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01 марта 2020, 14:22

Источник со ссылкой на The Sunday Star сообщает, что «Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» , несмотря на недавний интерес к футболисту.

Руководство мадридского клуба в беседе с агентом Мино Райолой, который представляет интересы хавбека, сообщило, что они не будут пытаться подписать Погба в ближайшее время.

Ранее на игрока также претендовал «Ювентус».