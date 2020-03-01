«Реал» отказался от покупки Погба

Источник со ссылкой на The Sunday Star сообщает, что «Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, несмотря на недавний интерес к футболисту.
Руководство мадридского клуба в беседе с агентом Мино Райолой, который представляет интересы хавбека, сообщило, что они не будут пытаться подписать Погба в ближайшее время.
Ранее на игрока также претендовал «Ювентус».
Надеюсь летом придёт Мбаппе
Надеюсь летом придёт Мбаппе
Всего лишь 100 лямов , и он ваш !
Всего лишь 100 лямов , и он ваш !
Это конечно же банально напоминать, но при том же Роналду было огромное количество ударов по воротам, процент из которых воплощался в голы.
Абсолютно логично что без должного количества ударов, не будет нужного количества голов...
Это конечно же банально напоминать, но при том же Роналду было огромное количество ударов по воротам, процент из которых воплощался в голы.
Абсолютно логично что без должного количества ударов, не будет нужного количества голов...