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«Реал» отказался от покупки Погба

01 марта 2020, 14:22

Источник со ссылкой на The Sunday Star сообщает, что «Реал» не будет покупать полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, несмотря на недавний интерес к футболисту. 

Руководство мадридского клуба в беседе с агентом Мино Райолой, который представляет интересы хавбека, сообщило, что они не будут пытаться подписать Погба в ближайшее время. 

Ранее на игрока также претендовал «Ювентус»

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Все комментарии
4ел
4ел
01 марта в 19:25
Ну хотя бы бесплатно Райолу заберите, ну ПОЖАЛУЙСТА. Смайлик грустного котенка :)
hoper
hoper
01 марта в 18:34
только не это.почемууууууууууууууууууу?
ЮЗИК
ЮЗИК
01 марта в 18:05
Голову включили
Red_team
Red_team ответил Рауль-Зидан
01 марта в 17:52, ред.
Там что дураки сидят ? Скорее всего Юве его бесплатно отожмёт, как это они обычно делают .И МЮ ещё спасибо скажет , зарплатную ведомость облегчат , так как при таком Фернандесе , Погба там места не будет
В этот раз бесплатно Юве получит только его нестиранные гетры, в качестве пробника так сказать
Санчо Панса
Санчо Панса
01 марта в 17:47
Да и ладно! Мало ли на свете хороших центральных полузащитников? Мадридский Реал найдет другого.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответил Red_team
01 марта в 17:35, ред.
Там что дураки сидят ? Скорее всего Юве его бесплатно отожмёт, как это они обычно делают .И МЮ ещё спасибо скажет , зарплатную ведомость облегчат , так как при таком Фернандесе , Погба там места не будет
алдан2014
алдан2014
01 марта в 17:28
А зря
NOVA
NOVA
01 марта в 16:55
ну и правильно, лучше кого по моложе и дешевле взять, на подмену Каземы!!
particular
particular
01 марта в 16:48, ред.
Окидывая своим дилетантским взглядом последние лет пять, - только и слышно Погба, Погбу, Погбе..:) А чё, почему и зачем, - непонятно..:) Перспективность, уходящая с возрастом..:))
eleven LC
eleven LC
01 марта в 16:34
У Реала лучшая в мире полузащита так что Погба не нужен,здесь с нападением беда,Бензема и Йович очень мало забивают
Надеюсь летом придёт Мбаппе
cevin cigan
cevin cigan ответил cska vperiod
01 марта в 16:25
Наконец то одумались.
Спасибо деду Перецу,это он блокировал подставу Зидана! Зидан ещё долго будет рыдать по погбуне!
Василий 50
Василий 50
01 марта в 16:15
А негр ждал.
матос
матос
01 марта в 15:34
и правильно.
Hoyar
Hoyar
01 марта в 15:32
Придётся опять отдавать Ювентусу, зулус никому не нужен.
Mangur
Mangur
01 марта в 15:26
Без комментариев
Leha-ha50
Leha-ha50
01 марта в 15:04
Смутьяны никому не нужны.
cska vperiod
cska vperiod
01 марта в 15:00
Наконец то одумались.
h8you
h8you
01 марта в 14:59
ну теперь один путь - Ювентус...за млн 60 заберем
Hamman
Hamman ответил Red_team
01 марта в 14:55
Лингардиньо - великолепного пусть берут у МЮ, он как бы не нап, но забивает ооочень часто, не голы конечно, а на игру... ну зато дешево и сердито, лям фантиков "Турбо" и упаковано в подарочную коробку с бантом!
Сиськи классные
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил Hamman
01 марта в 14:55
Руководству Реала естественно виднее, но как по мне, так команда кровь из носу нуждается в забивном форварде! Это конечно же банально напоминать, но при том же Роналду было огромное количество ударов по воротам, процент из которых воплощался в голы. Абсолютно логично что без должного количества ударов, не будет нужного количества голов...
Нужно Реалу покупать великолепного Лингарда - ложная десятка , наводящая ужас на соперников !
Всего лишь 100 лямов , и он ваш !
Red_team
Red_team ответил Hamman
01 марта в 14:49, ред.
Руководству Реала естественно виднее, но как по мне, так команда кровь из носу нуждается в забивном форварде! Это конечно же банально напоминать, но при том же Роналду было огромное количество ударов по воротам, процент из которых воплощался в голы. Абсолютно логично что без должного количества ударов, не будет нужного количества голов...
Лингардиньо - великолепного пусть берут у МЮ, он как бы не нап, но забивает ооочень часто, не голы конечно, а на игру... ну зато дешево и сердито, лям фантиков "Турбо" и упаковано в подарочную коробку с бантом!
Red_team
Red_team
01 марта в 14:45
Ну и ладно, в пэсэжэ или Юве за сотку лямов фунтов пихнуть и забыть как страшный сон. В пэсэжэ можно махнуть на Мбаппе с доплатой
Hamman
Hamman
01 марта в 14:43
Руководству Реала естественно виднее, но как по мне, так команда кровь из носу нуждается в забивном форварде!
Это конечно же банально напоминать, но при том же Роналду было огромное количество ударов по воротам, процент из которых воплощался в голы.
Абсолютно логично что без должного количества ударов, не будет нужного количества голов...
ДАША Д
ДАША Д
01 марта в 14:41
Травматика нет смысла брать.
Жека10
Жека10
01 марта в 14:29
мудрое решение.Зачем покупать денежное дерево если с него деньги нельзя будет собирать?
dimagas2
dimagas2
01 марта в 14:26
Значит в Ювентус по скидке в 10%)))
Шамиль8393
Шамиль8393
01 марта в 14:24
правильное решение
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