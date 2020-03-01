Чонг подпишет пятилетний контракт с «Интером»

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01 марта 2020, 12:21

Tuttosport сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в «Интер».

Утверждается, что 20-летний футболист уже согласовал контракт с миланской командой, который будет рассчитан на пять лет.

Форвард будет зарабатывать около 2 млн евро за сезон, включая бонусы.