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Чонг подпишет пятилетний контракт с «Интером»

01 марта 2020, 12:21

Tuttosport сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг близок к переходу в «Интер»

Утверждается, что 20-летний футболист уже согласовал контракт с миланской командой, который будет рассчитан на пять лет. 

Форвард будет зарабатывать около 2 млн евро за сезон, включая бонусы. 

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Все комментарии
Columb
Columb
01 марта в 20:27
Удачи!
Red_team
Red_team ответил Медив
01 марта в 17:56, ред.
Про Гнабри что то подобное писали фанаты Арсенала, а поди ж ты
Ну исключения из правил иногда проскакивают, но слишком редко для того чтобы их всерьез учитывать при просчитывании раскладов. Чонг совсем уж плох, я больше расстроюсь уходу Анхеля Гомеса и не понимаю почему ему Оле практически не дает шансов
Медив
Медив ответил Red_team
01 марта в 15:07
А каким образом можно прокачать дерево? :O Типа из дуба вырастить бук?
Про Гнабри что то подобное писали фанаты Арсенала, а поди ж ты
marvel777
marvel777
01 марта в 15:05
не понятно зачем вообще тогда Сульшер эту пальму бестолоковую выпускает
Red_team
Red_team ответил mrkdg
01 марта в 14:39
отличное усиление для интера. вот еще и лингарда бы взяли, было бы супер. точно возьмут чемпионство с таким составом из бывших игроков мю.
+ великолепный Перейра
Red_team
Red_team ответил Жека10
01 марта в 14:35, ред.
честно говоря я этого футболиста совсем не знаю.Но если Интер им заинтересовался,значит на какую то помощь от него расчитывает. Так то Лукаку и Санчес в МЮ тоже были пассивны,а в Интере лидеры
Лукаку не был в МЮ пассивным, просто его Оле сразу невзлюбил и усадил на банку, типа не подходит по стилю и прочая бредятина от Сульшера. Санчес разве нормально играет в Интере? Не слишком слежу и смотрю СериАл(вернее вообще не смотрю), но мне казалось он и в Интере днарит
з.ы. Чонг - деревянный бегунок, кроме кучи суеты с мячом и потерь на ровном месте он вообще ничего не показывает, ну хз, может Интер и выдавит из него какого-нибудь крепкого середнячка
Забирайте еще Лингардиньо с Перейрой бонусом, а вдруг заиграют как Смолл в Роме? :)
mrkdg
mrkdg
01 марта в 14:05
отличное усиление для интера. вот еще и лингарда бы взяли, было бы супер. точно возьмут чемпионство с таким составом из бывших игроков мю.
Жека10
Жека10 ответил Red_team
01 марта в 14:04
А каким образом можно прокачать дерево? :O Типа из дуба вырастить бук?
честно говоря я этого футболиста совсем не знаю.Но если Интер им заинтересовался,значит на какую то помощь от него расчитывает.
Так то Лукаку и Санчес в МЮ тоже были пассивны,а в Интере лидеры
Red_team
Red_team ответил Жека10
01 марта в 13:12
ничего Интер купит его за копейки,прокачает,а потом за нормальное бабло сплавит его в Турин.Аха-ха
А каким образом можно прокачать дерево? :O Типа из дуба вырастить бук?
Жека10
Жека10 ответил h8you
01 марта в 13:05
для картона и маротты главное бесплатно)
твой картон из Турина отправляли в серию С в 2006 году.
h8you
h8you ответил Red_team
01 марта в 13:02
Хех, Интер хоть подозревает какое дерево подписывает? =)
для картона и маротты главное бесплатно)
juvenale
juvenale
01 марта в 12:58
маротту разводят
Жека10
Жека10 ответил Red_team
01 марта в 12:53
Хех, Интер хоть подозревает какое дерево подписывает? =)
ничего Интер купит его за копейки,прокачает,а потом за нормальное бабло сплавит его в Турин.Аха-ха
Red_team
Red_team
01 марта в 12:41
Хех, Интер хоть подозревает какое дерево подписывает? =)
Жека10
Жека10
01 марта в 12:34
уже пол состава из МЮ.Удачи в супер клубе Италии
Kirgudu
Kirgudu
01 марта в 12:31
Логично, узкоглазый к узкоглазым)
Сергей Эпоха
Сергей Эпоха
01 марта в 12:27
Можно скоро будет не писать откуда переходят футболисты в Интер
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