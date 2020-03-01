Чонг подпишет пятилетний контракт с «Интером»

Tuttosport сообщает, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Тахит Чонг близок к переходу в «Интер».
Утверждается, что 20-летний футболист уже согласовал контракт с миланской командой, который будет рассчитан на пять лет.
Форвард будет зарабатывать около 2 млн евро за сезон, включая бонусы.
з.ы. Чонг - деревянный бегунок, кроме кучи суеты с мячом и потерь на ровном месте он вообще ничего не показывает, ну хз, может Интер и выдавит из него какого-нибудь крепкого середнячка
Забирайте еще Лингардиньо с Перейрой бонусом, а вдруг заиграют как Смолл в Роме? :)
з.ы. Чонг - деревянный бегунок, кроме кучи суеты с мячом и потерь на ровном месте он вообще ничего не показывает, ну хз, может Интер и выдавит из него какого-нибудь крепкого середнячка
Забирайте еще Лингардиньо с Перейрой бонусом, а вдруг заиграют как Смолл в Роме? :)
Так то Лукаку и Санчес в МЮ тоже были пассивны,а в Интере лидеры
Так то Лукаку и Санчес в МЮ тоже были пассивны,а в Интере лидеры