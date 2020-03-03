Медики подтвердили, что сотрудник РФС заразился коронавирусом

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03 марта 2020, 17:22

У сотрудника РФС Давида Берова подтвержден коронавирус. Соответствующий протокол ему предоставили во вторник, 3 марта.

В прошлом месяце Беров вернулся в Россию из Италии, где отдыхал. Он был госпитализирован в московскую инфекционную больницу №1. Кроме того, на обследование направили несколько десятков человек, с которыми Беров контактировал по возвращении в Россию.

Напомним, что ранее в Италии перенесли на май часть матчей 26-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса в стране. Затем стало известно, что эти игры намерены провести раньше, в нынешнем месяце.

Коронавирус и футбол