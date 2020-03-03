ГлавнаяНовости

Медики подтвердили, что сотрудник РФС заразился коронавирусом

03 марта 2020, 17:22

У сотрудника РФС Давида Берова подтвержден коронавирус. Соответствующий протокол ему предоставили во вторник, 3 марта.

В прошлом месяце Беров вернулся в Россию из Италии, где отдыхал. Он был госпитализирован в московскую инфекционную больницу №1. Кроме того, на обследование направили несколько десятков человек, с которыми Беров контактировал по возвращении в Россию.

Напомним, что ранее в Италии перенесли на май часть матчей 26-го тура Серии А из-за вспышки коронавируса в стране. Затем стало известно, что эти игры намерены провести раньше, в нынешнем месяце.

Коронавирус и футбол

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Урал» взял в самолёт болельщиков после отменённого матча Кубка России
05 марта Комментарии5
Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку в подтрибунном помещении
04 марта Комментарии19
На матче «Ахмата» и «Зенита» в Грозном произошла массовая драка
04 марта ВидеоКомментарии26
Матч Кубка России «Шинник» — «Урал» перенесён на 18 марта
04 марта Комментарии1
«Рубин» готов вернуться на «Ак Барс Арену» в апреле
04 марта Комментарии0
ОфициальноМатч «Шинник» — «Урал» перенесен из-за плачевного состояния газона
04 марта Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдолю
Правдолю
04 марта в 23:18
По ходу копоновирус только набирает обороты в Европе
Raamtvall
Raamtvall
03 марта в 19:44, ред.
А то ж трындели "у него просто подозрииительные анааализы, у него корооонавирус не подтверждёооон". Опять утёрлись, угу. Наличие должной диагностики у вас не подтверждено. Сколько на самом деле заражённых в стране, даже думать не хочется...
vashinin
vashinin
03 марта в 18:56
Опять РФС впереди)) Парню здоровья.
Albasin
Albasin
03 марта в 18:45
РФС придется заняться италозамещением для своих Давидов.
VIPded
VIPded
03 марта в 17:35
Нефик шастать по европкам и прочим забуграм... Всем Здоровья!!!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
03 марта в 17:32
И так от РФС мало толку было, а теперь он еще и коронавирусом всех перезаражать решил. Вот так организация)
cska vperiod
cska vperiod
03 марта в 17:28
Истинное количество Давидов явно скрывают от нас.
мангo
мангo
03 марта в 17:25
Таких уже много
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100