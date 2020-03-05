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Корян: «„Торпедо“ сыграло немного хуже своих возможностей»

05 марта 2020, 22:57
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Форвард «Химок» Аршак Корян прокомментировал победу над «Торпедо» в 1/4 финала Кубка России. 

Ощущения после игры суперские. После любой победы приходит эйфория. Завтра нужно хорошо восстановиться и уже начинать готовиться к следующей игре, не нужно высоко задирать голову.

Считаю, что мы не сделали ничего сверхъестественного. «Торпедо» сегодня сыграло немного хуже своих возможностей. Но опять же это наша заслуга: мы перекрыли их сильные стороны, их сильных игроков, всё разобрали, всё просмотрели с тренерским штабом, это и повлияло на результат.

Были ли поставлены команде конкретные задачи в Кубке? Я думаю, цель одна: побеждать, побеждать и еще раз побеждать.

Что касается целей на сезон. Все игроки «Химок» хотят выйти в Премьер-лигу. Для меня и для моих партнеров задача — выйти в Премьер-лигу. Остальные вопросы и какие-то подоплеки — это уже не ко мне.

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Все комментарии
Kuvan
Kuvan
вчера в 00:15
Немного мягко сказано.
beefs
beefs
вчера в 00:14
Химки в хорошей форме...
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