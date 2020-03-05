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Юран: «Целью „Химок“ является выход в еврокубки»

05 марта 2020, 22:33
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился впечатлениями после победы своей команды в матче 1/4 финала Кубка России с «Торпедо» (5:1).

Победа – заслуга игроков. Они меня слышат и выполняют то, о чём я их прошу. Они выиграли, но были и ошибки. Самое главное для меня это самоотдача. Мы поменяли схему на сборах. Отрабатывали с тремя центральными защитниками потому, что команду покинул Филин. Его потеря ослабила команду, но я не мог его отпустить. У него горели глаза. Он хотел играть в РПЛ.

Уже в следующей игре никакой эйфории не будет. Этот матч мы отложим на полку. Мы обыграли серьёзного соперника. Я не допущу состояния эйфории. Я человек амбициозный и на каждую игру мы будем выходить с такой самоотдачей. Если я или Полярус заметим попустительское отношения кого-то из игроков, этот игрок перестанет попадать в состав.

Верю ли я в футбольного бога? Я ношу с самого начала сборов футболку с одним великим советским футболистом. Я не скажу с каким. Она и сейчас на мне. Покажу в конце сезона. Насчёт жёлтой карточки, которую я получил, то буду следить за собой. Когда я вижу, как футболисты получают по ногам, то вспоминаю, как сам из-за травмы мог остаться с хромотой.

Еврокубки? Я максималист. Конечно, я буду стремиться побеждать в каждой игре. Наши цели: выход туда.

Наша задача вернуть болельщика. В 2008 году при мне был полный стадион. Надеюсь, что на игру с «Томью» болельщиков придёт больше, чем сегодня. Повод мы дали. Обращаюсь к болельщикам. Когда вы гоните на руководство, это относится и ко мне. Если по делу, обгадились, то вопросов нет.

В полуфинале подопечные Юрана встретятся с победителем пары «Шинник» — «Урал». 

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 09:14
Рядовая победа в кубке, а слов уже на финал ЛЕ. Блин, трепались бы меньше в эфире наши суперкоачи, может, и фарту тогда больше было бы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 07:47
Ну ,Серёга , теперь можно с чистой футбольной совестью и тренерским опытом ,сравнимым ,разве что с сэром Алексом Фергюссоном , возглавить Спартак , сместив с поста Доменико Тедеско ! У тебя всё для этого имеется ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Павел Амурский
Павел Амурский
вчера в 00:21
Сразу видно, раньше в спартаке бывал.
Faustello
Faustello
05 марта в 23:46
Сказанул, а потом как врезал по харе!
VIPded
VIPded
05 марта в 23:05
Эк Серёгу куда понесло...)))
Caniggia
Caniggia
05 марта в 22:53
Не кислое такое желание после первой игры у Юрана в команде из ФНЛ!
VAN ARM
VAN ARM
05 марта в 22:38
эх серёжа))))))))))) фантазёр))))))))))
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