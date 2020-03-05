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Ребров: «Хочется прожить вчерашний матч с ЦСКА ещё раз»

05 марта 2020, 20:09
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗакончился в доп. время

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в своем инстаграме поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России. Ребров весь матч провел на скамейке запасных, но сумел заработать желтую карточку за споры с арбитром. Также в этот день, 4 марта, Ребров отмечал свой 36-й день рождения.

Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и, конечно, за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше.

 

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Все комментарии
ziborock
ziborock ответил armeec_♞
сегодня в 00:19
Понимаешь в чем дело, хоть убей, но я не верю, что никто этого не видел кроме двух старперов на банке. Как и сам Бакаев этого ну просто НЕ МОГ не видеть и почувствовать. И должны были его по всем законам спорта наказать на поле, рубануть и.т.д Но все это схавали как и сам Бакаев, вывод? яиц стальных нУль как и уважения к себе и товарищу по команде. И не надо отмазывать, типо бить 17 "летнюю девочку" не по мужски. Если вышел играть с мужиками и подло поступаешь, наказать за это обязаны и должны были это сделать. Но зато как по "МУЖСКИ", сзади тыкать в шею, даже леща нормального отвесить не смог.
Время расставит все на свои места! Вместе следим за Карповым!
P.S. Кто-нибудь опроверг из стана армейцев "плевок"?! А это уже о многом говорит!!!
armeec_♞
armeec_♞ ответил ziborock
вчера в 15:33
Не факт что все видели плевок Карпова, так как судя по его действиям на поле - делал он это исподтишка, потому и накинулись на него запасные - Ещенко и Ребров! А вот то что из армейцев никто этого не опроверг - это тоже факт, и факт то, что еще вчерашние статьи про плевок в инете уже подтерты!!! А бить 17-и летнюю несовершеннолетнюю девочку - это не по мужски, потому Ребров и отпустил ему леща!!! От себя добавлю, что полностью я посмотрел первую игру с Карповым и еще во время игры я здесь оставлял комменты что этот человек - *****, чего я ни об одном армейце не говорил! Мы можем друг с дружкой здесь ругаться и троллить, но ЦСКА, как команду я уважаю, теперь правдв за исключением Карпова!
Понимаешь в чем дело, хоть убей, но я не верю, что никто этого не видел кроме двух старперов на банке. Как и сам Бакаев этого ну просто НЕ МОГ не видеть и почувствовать. И должны были его по всем законам спорта наказать на поле, рубануть и.т.д Но все это схавали как и сам Бакаев, вывод? яиц стальных нУль как и уважения к себе и товарищу по команде.
И не надо отмазывать, типо бить 17 "летнюю девочку" не по мужски. Если вышел играть с мужиками и подло поступаешь, наказать за это обязаны и должны были это сделать.
Но зато как по "МУЖСКИ", сзади тыкать в шею, даже леща нормального отвесить не смог.
ziborock
ziborock ответил armeec_♞
вчера в 14:49, ред.
Макс, я не хочу и не буду оправдывать Карпова. Даже если он и плевался, а Бакаев что не мужик? Вроде горный парень и не молодой, почему не ответил как мужик? Да и собственно остальные игроки на поле, что совсем без яиц? Ты же не первый день около спорта, если чел начинает вести себя так как ты описал, его тут же рубят и ставят на место игроки на поле, и совсем наплевать сколько ему лет. А тут оказывается 11 бедненьких "мужиков", терпели унижение от Карпова и никто поставить на место не мог, да смех и только)) это разве команда? это "девочки" какие-то, терпеть такое, и ждать пока там за тебя заступятся запасные)) только не надо говорить, не хотели подставляться получать ЖК или Удаление. Я к чему вообще, эти дела должны решаться игроками на поле, а влазить в эту канитель запасным в перерыве, не важно кто ты, это зашкварно. За такие дела должны сразу красную и гнать в раздевалку. И да, если бы ваши в ломили или сломали Карпова в поле за такие дела, это реально был бы респект.
Не факт что все видели плевок Карпова, так как судя по его действиям на поле - делал он это исподтишка, потому и накинулись на него запасные - Ещенко и Ребров! А вот то что из армейцев никто этого не опроверг - это тоже факт, и факт то, что еще вчерашние статьи про плевок в инете уже подтерты!!! А бить 17-и летнюю несовершеннолетнюю девочку - это не по мужски, потому Ребров и отпустил ему леща!!!
От себя добавлю, что полностью я посмотрел первую игру с Карповым и еще во время игры я здесь оставлял комменты что этот человек - *****, чего я ни об одном армейце не говорил!
Мы можем друг с дружкой здесь ругаться и троллить, но ЦСКА, как команду я уважаю, теперь правдв за исключением Карпова!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 13:25
Иванов с вар связался, был ответ, продолжать игру. Я верю своим глазам, а пересмотрел игру ои раза, в том числе эпизоды с карповым.
Нет ничего. Это фантазии
armeec_♞
armeec_♞ ответил makkie
вчера в 11:24
Ну за остальных не могу говорить, тут не знаю. Вообще, такие моменты нужно отслеживать по камерам, смотреть ВАР, а не устраивать споры после матчей. Если бы это работало, никаких вопросов бы не возникало. Увидели, удалили - дали 3-5 матчей дисквалификации. Делов то? Еще расстроили судейские ошибки в матче. Выходит, Иванов даже вам больше навредил, чем нам. Оставшись в меньшинстве, Спартак окопался в штрафной и выбегал в контратаки, одну из которых вы и пропустили. А так были бы качели, и скорее всего серия пенальти. А там у Игоря больше шансов ИМХО А в целом дерби огненное, конечно! И лишние полчаса посмотрели, что несомненно плюс для таких матчей. Спасибо за игру!
Да ну его Макс этот ВАР, очередная глупость в исполнении нашего футбола, толку от него не вижу пока.
А так да, давно такого огненного дерби не было. Все, что возможно в футболе, в данном матче было)

Жду такого же в вашем матче с Зенитом)))
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:13, ред.
Я внимательно смотрел игру по ТВ и пересматривал потом. Нигде не видел никакого плевка. А " журналисты и зрители" много чего говорят, тем более на этом сайте. Фантазер те ещё. У нас на рынке тоже много чего говорят.
Вот и пишу, странно что по ТВ этого не показали - хотя там есть функция персональной слежки за игроками во время матчей. Видимо, кому-то это невыгодно, показывать такое. Уж если Иванов даже ВАР не смотрел... о чем тут говорить?

А писали многие, поверь... и не здесь, а в телеграммах и твиттерах - разные, уважаемые в футбольной среде люди, СМИ и болельщики. И я им верю!
makkie
makkie ответил armeec_♞
вчера в 11:11
Макс, я не хочу и не буду оправдывать Карпова. Даже если он и плевался, а Бакаев что не мужик? Вроде горный парень и не молодой, почему не ответил как мужик? Да и собственно остальные игроки на поле, что совсем без яиц? Ты же не первый день около спорта, если чел начинает вести себя так как ты описал, его тут же рубят и ставят на место игроки на поле, и совсем наплевать сколько ему лет. А тут оказывается 11 бедненьких "мужиков", терпели унижение от Карпова и никто поставить на место не мог, да смех и только)) это разве команда? это "девочки" какие-то, терпеть такое, и ждать пока там за тебя заступятся запасные)) только не надо говорить, не хотели подставляться получать ЖК или Удаление. Я к чему вообще, эти дела должны решаться игроками на поле, а влазить в эту канитель запасным в перерыве, не важно кто ты, это зашкварно. За такие дела должны сразу красную и гнать в раздевалку. И да, если бы ваши в ломили или сломали Карпова в поле за такие дела, это реально был бы респект.
Ну за остальных не могу говорить, тут не знаю.
Вообще, такие моменты нужно отслеживать по камерам, смотреть ВАР, а не устраивать споры после матчей. Если бы это работало, никаких вопросов бы не возникало. Увидели, удалили - дали 3-5 матчей дисквалификации. Делов то?

Еще расстроили судейские ошибки в матче.
Выходит, Иванов даже вам больше навредил, чем нам. Оставшись в меньшинстве, Спартак окопался в штрафной и выбегал в контратаки, одну из которых вы и пропустили. А так были бы качели, и скорее всего серия пенальти. А там у Игоря больше шансов ИМХО

А в целом дерби огненное, конечно!
И лишние полчаса посмотрели, что несомненно плюс для таких матчей.
Спасибо за игру!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил makkie
вчера в 10:57
Я внимательно смотрел игру по ТВ и пересматривал потом. Нигде не видел никакого плевка. А " журналисты и зрители" много чего говорят, тем более на этом сайте. Фантазер те ещё. У нас на рынке тоже много чего говорят.
armeec_♞
armeec_♞ ответил makkie
вчера в 10:41, ред.
Приветствую, Петь! Рад видеть) спасибо! По поводу Карпова - ну неспроста на него накинулись. Говорят, и очень многие, что он плевался в Бакаева, а до этого его сломал (сотряс). Плюс весь первый тайм задирался к игрокам Спартака. Разве это нормально для молодого игрока, который только входит в мужской футбол? За это и получил! Тут Ребров с Ещенко вступились за Бакаева - и за это им можно выдать респект. Кто если не они? Деды всё-таки) Идём далее... второй тайм - вначале Карпов откровенно бьёт локтем в лицо Понсе. Иванов даёт ЖК, хотя по факту это явная грубость и в Европе бы дали прямую КК. Ну и вишенка на торте - в обычной борьбе с Понсе Карпов хватается за лицо и падает аки подкошенный. Видеоповторы показывают, что ничего там не было. И уж тем более в отношение лица. Откровенная симуляция и подлость! Одними этими действиями ваш 17-летний пострел взбесил всю КБ торсиду. Считаю, вполне по делу получил нагоняй от Реброва и Ещенко. Никакого уважения к сопернику и футболу с его стороны не было! Фернандес - вот образец Человека и Футболиста с большой буквы. Никаких претензий к нему и быть не может. Акинфеев тоже стал спокойнее... Думаю, поймёшь. Пишу строго по фактам, поэтому такие выводы.
Макс, я не хочу и не буду оправдывать Карпова. Даже если он и плевался, а Бакаев что не мужик? Вроде горный парень и не молодой, почему не ответил как мужик?
Да и собственно остальные игроки на поле, что совсем без яиц? Ты же не первый день около спорта, если чел начинает вести себя так как ты описал, его тут же рубят и ставят на место игроки на поле, и совсем наплевать сколько ему лет.
А тут оказывается 11 бедненьких "мужиков", терпели унижение от Карпова и никто поставить на место не мог, да смех и только)) это разве команда? это "девочки" какие-то, терпеть такое, и ждать пока там за тебя заступятся запасные)) только не надо говорить, не хотели подставляться получать ЖК или Удаление.

Я к чему вообще, эти дела должны решаться игроками на поле, а влазить в эту канитель запасным в перерыве, не важно кто ты, это зашкварно. За такие дела должны сразу красную и гнать в раздевалку.

И да, если бы ваши в ломили или сломали Карпова в поле за такие дела, это реально был бы респект.
makkie
makkie ответил ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:16, ред.
Человеку, регулярно облизывающему грязные штанги , не только плевок может привидеться, но и еще кое что. Не надо обращать внимания на видения.
Человеку, регулярно облизывающему грязные штанги , не только плевок может привидеться, но и еще кое что. Не надо обращать внимания на видения.
_________________________________________

А при чём здесь Ребров?
Про плевок говорят и журналисты, и зрители с ближних трибун. Непонятно, почему этот животный поступок Карпова не попал в камеры "всеми любимого" Матч ТВ. За одно только это действие судья обязан удалить хулигана с поля. Но у нас это, видимо, в порядке вещей...
makkie
makkie ответил armeec_♞
вчера в 10:10, ред.
Здоровича) С Победой тебя, все по делу! Но ни гоже этого оправдывать))) даже со скамейки?)ты ли это дружище?(((
Приветствую, Петь!
Рад видеть) спасибо!

По поводу Карпова - ну неспроста на него накинулись. Говорят, и очень многие, что он плевался в Бакаева, а до этого его сломал (сотряс). Плюс весь первый тайм задирался к игрокам Спартака. Разве это нормально для молодого игрока, который только входит в мужской футбол? За это и получил! Тут Ребров с Ещенко вступились за Бакаева - и за это им можно выдать респект. Кто если не они? Деды всё-таки)

Идём далее... второй тайм - вначале Карпов откровенно бьёт локтем в лицо Понсе. Иванов даёт ЖК, хотя по факту это явная грубость и в Европе бы дали прямую КК.
Ну и вишенка на торте - в обычной борьбе с Понсе Карпов хватается за лицо и падает аки подкошенный. Видеоповторы показывают, что ничего там не было. И уж тем более в отношение лица. Откровенная симуляция и подлость!

Одними этими действиями ваш 17-летний пострел взбесил всю КБ торсиду.
Считаю, вполне по делу получил нагоняй от Реброва и Ещенко. Никакого уважения к сопернику и футболу с его стороны не было!
Фернандес - вот образец Человека и Футболиста с большой буквы. Никаких претензий к нему и быть не может. Акинфеев тоже стал спокойнее...

Думаю, поймёшь.
Пишу строго по фактам, поэтому такие выводы.
mortid
mortid
вчера в 09:45, ред.
Сидя на лавке в запасе, так себе удовольствие, чтобы прожить ещё раз.
BenderBender
BenderBender ответил Jantu
вчера в 09:08
Только коней там уже не будет. Коней поставили на место
BenderBender
BenderBender ответил RIR68
вчера в 09:07
Думаешь, помогло бы? Вон, Понсе удалили, пенальти не поставили, а толку?
BenderBender
BenderBender ответил Serg_Diamond
вчера в 09:06
Ахаха. Сам-то веришь в свои слова?))) Лучше бы молчал. Футболисты на поле опозорились вместе с Ивановым. А фанаты здесь "отжигают")))
Александр Ветров
Александр Ветров ответил Serg_Diamond
вчера в 07:56
То ли дело Ахмат с зенитом или зенит с локомотивом, там то уровень игры перевалил уровень апл😂😂😂
ziborock
ziborock ответил Kатерина Измайлова
вчера в 02:52, ред.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил dino-hsv
    вчера в 00:05
    "Потасовка началась из-за того, что голкипер красно-белых Артём Ребров предъявил претензию защитнику Вадиму Карпову за плевок в сторону полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева." а, ну да, малой правильно поступил
    Человеку, регулярно облизывающему грязные штанги , не только плевок может привидеться, но и еще кое что. Не надо обращать внимания на видения.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    05 марта в 23:26
    Видимо совсем не удалась жизнь у Реброва, если ему хочется ещё раз посмотреть этот ничего не значащий кубковый матч, где качество футбола было ниже плинтуса...
    dino-hsv
    dino-hsv ответил ANATOLY KANDAUROV
    05 марта в 22:50
    Ты не понял. Он еще в перерыве толкнул сзади Карпова ( 36 летний мужик поднял руку на 17 летнего пацана). Ему отпор дал Марио. И видимо штанголизу этого мало и он "хочет еще этот день прожить", т.е. получить уже по полной. Так бывает, мазохизм называется.
    "Потасовка началась из-за того, что голкипер красно-белых Артём Ребров предъявил претензию защитнику Вадиму Карпову за плевок в сторону полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева."

    а, ну да, малой правильно поступил
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил armeec_♞
    05 марта в 22:42
    Здоровича) С Победой тебя, все по делу! Но ни гоже этого оправдывать))) даже со скамейки?)ты ли это дружище?(((
    Макс сильно изменился последнее время и в худшую сторону. Раньше с ним можно было про футбол поговорить.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответил RIR68
    05 марта в 22:40
    козлина штанголизная должна была быть удалена даже с лавки ещё в перерыве.
    Ты не понял. Он еще в перерыве толкнул сзади Карпова ( 36 летний мужик поднял руку на 17 летнего пацана). Ему отпор дал Марио. И видимо штанголизу этого мало и он "хочет еще этот день прожить", т.е. получить уже по полной. Так бывает, мазохизм называется.
    ABir
    ABir
    05 марта в 22:40
    Show must go on!
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил makkie
    05 марта в 21:30
    Ребров умудрился даже со скамейки хулигану Карпову напихать! :)
    Причем кинулся на самого "зеленого") уха Победитель
    а че на Игоряна или Марио? ссыкун епта
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил makkie
    05 марта в 21:27
    Ребров умудрился даже со скамейки хулигану Карпову напихать! :)
    Здоровича)
    С Победой тебя, все по делу!
    Но ни гоже этого оправдывать))) даже со скамейки?)ты ли это дружище?(((
    RIR68
    RIR68
    05 марта в 21:24
    козлина штанголизная должна была быть удалена даже с лавки ещё в перерыве.
    drug01
    drug01
    05 марта в 21:17
    Можешь жить хоть целый год!
    isamsn
    isamsn
    05 марта в 21:17
    11 апреля проживёшь...
    Новости Тарасовки
    Новости Тарасовки
    05 марта в 21:08
    Особенно хорош был ростовский судья Иванов, такое долго можно переживать.
    gentlewolf
    gentlewolf
    05 марта в 21:01, ред.
    Что то он явно вкусного лизнул, вместо штанги!
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