Ребров: «Хочется прожить вчерашний матч с ЦСКА ещё раз»

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05 марта 2020, 20:09

Голкипер «Спартака» в своем инстаграме поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России. Ребров весь матч провел на скамейке запасных, но сумел заработать желтую карточку за споры с арбитром. Также в этот день, 4 марта, Ребров отмечал свой 36-й день рождения.