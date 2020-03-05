Ребров: «Хочется прожить вчерашний матч с ЦСКА ещё раз»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров в своем инстаграме поделился эмоциями после победы над ЦСКА (3:2) в четвертьфинале Кубка России. Ребров весь матч провел на скамейке запасных, но сумел заработать желтую карточку за споры с арбитром. Также в этот день, 4 марта, Ребров отмечал свой 36-й день рождения.
Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и, конечно, за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше.
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Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч ещё раз и не упустить ни одной мелочи 🔥🔥🔥 Идём дальше 🏆 🔴⚪️ #ребров32 #спартакмосква #открытиеарена #лучшийстадион #лучшаяподдержка #лучшаякоманда #лучшийденьрождения
P.S. Кто-нибудь опроверг из стана армейцев "плевок"?! А это уже о многом говорит!!!
P.S. Кто-нибудь опроверг из стана армейцев "плевок"?! А это уже о многом говорит!!!
И не надо отмазывать, типо бить 17 "летнюю девочку" не по мужски. Если вышел играть с мужиками и подло поступаешь, наказать за это обязаны и должны были это сделать.
Но зато как по "МУЖСКИ", сзади тыкать в шею, даже леща нормального отвесить не смог.
И не надо отмазывать, типо бить 17 "летнюю девочку" не по мужски. Если вышел играть с мужиками и подло поступаешь, наказать за это обязаны и должны были это сделать.
Но зато как по "МУЖСКИ", сзади тыкать в шею, даже леща нормального отвесить не смог.
От себя добавлю, что полностью я посмотрел первую игру с Карповым и еще во время игры я здесь оставлял комменты что этот человек - *****, чего я ни об одном армейце не говорил!
Мы можем друг с дружкой здесь ругаться и троллить, но ЦСКА, как команду я уважаю, теперь правдв за исключением Карпова!
От себя добавлю, что полностью я посмотрел первую игру с Карповым и еще во время игры я здесь оставлял комменты что этот человек - *****, чего я ни об одном армейце не говорил!
Мы можем друг с дружкой здесь ругаться и троллить, но ЦСКА, как команду я уважаю, теперь правдв за исключением Карпова!
Нет ничего. Это фантазии
Нет ничего. Это фантазии
А так да, давно такого огненного дерби не было. Все, что возможно в футболе, в данном матче было)
Жду такого же в вашем матче с Зенитом)))
А так да, давно такого огненного дерби не было. Все, что возможно в футболе, в данном матче было)
Жду такого же в вашем матче с Зенитом)))
А писали многие, поверь... и не здесь, а в телеграммах и твиттерах - разные, уважаемые в футбольной среде люди, СМИ и болельщики. И я им верю!
А писали многие, поверь... и не здесь, а в телеграммах и твиттерах - разные, уважаемые в футбольной среде люди, СМИ и болельщики. И я им верю!
Вообще, такие моменты нужно отслеживать по камерам, смотреть ВАР, а не устраивать споры после матчей. Если бы это работало, никаких вопросов бы не возникало. Увидели, удалили - дали 3-5 матчей дисквалификации. Делов то?
Еще расстроили судейские ошибки в матче.
Выходит, Иванов даже вам больше навредил, чем нам. Оставшись в меньшинстве, Спартак окопался в штрафной и выбегал в контратаки, одну из которых вы и пропустили. А так были бы качели, и скорее всего серия пенальти. А там у Игоря больше шансов ИМХО
А в целом дерби огненное, конечно!
И лишние полчаса посмотрели, что несомненно плюс для таких матчей.
Спасибо за игру!
Вообще, такие моменты нужно отслеживать по камерам, смотреть ВАР, а не устраивать споры после матчей. Если бы это работало, никаких вопросов бы не возникало. Увидели, удалили - дали 3-5 матчей дисквалификации. Делов то?
Еще расстроили судейские ошибки в матче.
Выходит, Иванов даже вам больше навредил, чем нам. Оставшись в меньшинстве, Спартак окопался в штрафной и выбегал в контратаки, одну из которых вы и пропустили. А так были бы качели, и скорее всего серия пенальти. А там у Игоря больше шансов ИМХО
А в целом дерби огненное, конечно!
И лишние полчаса посмотрели, что несомненно плюс для таких матчей.
Спасибо за игру!
Да и собственно остальные игроки на поле, что совсем без яиц? Ты же не первый день около спорта, если чел начинает вести себя так как ты описал, его тут же рубят и ставят на место игроки на поле, и совсем наплевать сколько ему лет.
А тут оказывается 11 бедненьких "мужиков", терпели унижение от Карпова и никто поставить на место не мог, да смех и только)) это разве команда? это "девочки" какие-то, терпеть такое, и ждать пока там за тебя заступятся запасные)) только не надо говорить, не хотели подставляться получать ЖК или Удаление.
Я к чему вообще, эти дела должны решаться игроками на поле, а влазить в эту канитель запасным в перерыве, не важно кто ты, это зашкварно. За такие дела должны сразу красную и гнать в раздевалку.
И да, если бы ваши в ломили или сломали Карпова в поле за такие дела, это реально был бы респект.
Да и собственно остальные игроки на поле, что совсем без яиц? Ты же не первый день около спорта, если чел начинает вести себя так как ты описал, его тут же рубят и ставят на место игроки на поле, и совсем наплевать сколько ему лет.
А тут оказывается 11 бедненьких "мужиков", терпели унижение от Карпова и никто поставить на место не мог, да смех и только)) это разве команда? это "девочки" какие-то, терпеть такое, и ждать пока там за тебя заступятся запасные)) только не надо говорить, не хотели подставляться получать ЖК или Удаление.
Я к чему вообще, эти дела должны решаться игроками на поле, а влазить в эту канитель запасным в перерыве, не важно кто ты, это зашкварно. За такие дела должны сразу красную и гнать в раздевалку.
И да, если бы ваши в ломили или сломали Карпова в поле за такие дела, это реально был бы респект.
_________________________________________
А при чём здесь Ребров?
Про плевок говорят и журналисты, и зрители с ближних трибун. Непонятно, почему этот животный поступок Карпова не попал в камеры "всеми любимого" Матч ТВ. За одно только это действие судья обязан удалить хулигана с поля. Но у нас это, видимо, в порядке вещей...
_________________________________________
А при чём здесь Ребров?
Про плевок говорят и журналисты, и зрители с ближних трибун. Непонятно, почему этот животный поступок Карпова не попал в камеры "всеми любимого" Матч ТВ. За одно только это действие судья обязан удалить хулигана с поля. Но у нас это, видимо, в порядке вещей...
Рад видеть) спасибо!
По поводу Карпова - ну неспроста на него накинулись. Говорят, и очень многие, что он плевался в Бакаева, а до этого его сломал (сотряс). Плюс весь первый тайм задирался к игрокам Спартака. Разве это нормально для молодого игрока, который только входит в мужской футбол? За это и получил! Тут Ребров с Ещенко вступились за Бакаева - и за это им можно выдать респект. Кто если не они? Деды всё-таки)
Идём далее... второй тайм - вначале Карпов откровенно бьёт локтем в лицо Понсе. Иванов даёт ЖК, хотя по факту это явная грубость и в Европе бы дали прямую КК.
Ну и вишенка на торте - в обычной борьбе с Понсе Карпов хватается за лицо и падает аки подкошенный. Видеоповторы показывают, что ничего там не было. И уж тем более в отношение лица. Откровенная симуляция и подлость!
Одними этими действиями ваш 17-летний пострел взбесил всю КБ торсиду.
Считаю, вполне по делу получил нагоняй от Реброва и Ещенко. Никакого уважения к сопернику и футболу с его стороны не было!
Фернандес - вот образец Человека и Футболиста с большой буквы. Никаких претензий к нему и быть не может. Акинфеев тоже стал спокойнее...
Думаю, поймёшь.
Пишу строго по фактам, поэтому такие выводы.
Рад видеть) спасибо!
По поводу Карпова - ну неспроста на него накинулись. Говорят, и очень многие, что он плевался в Бакаева, а до этого его сломал (сотряс). Плюс весь первый тайм задирался к игрокам Спартака. Разве это нормально для молодого игрока, который только входит в мужской футбол? За это и получил! Тут Ребров с Ещенко вступились за Бакаева - и за это им можно выдать респект. Кто если не они? Деды всё-таки)
Идём далее... второй тайм - вначале Карпов откровенно бьёт локтем в лицо Понсе. Иванов даёт ЖК, хотя по факту это явная грубость и в Европе бы дали прямую КК.
Ну и вишенка на торте - в обычной борьбе с Понсе Карпов хватается за лицо и падает аки подкошенный. Видеоповторы показывают, что ничего там не было. И уж тем более в отношение лица. Откровенная симуляция и подлость!
Одними этими действиями ваш 17-летний пострел взбесил всю КБ торсиду.
Считаю, вполне по делу получил нагоняй от Реброва и Ещенко. Никакого уважения к сопернику и футболу с его стороны не было!
Фернандес - вот образец Человека и Футболиста с большой буквы. Никаких претензий к нему и быть не может. Акинфеев тоже стал спокойнее...
Думаю, поймёшь.
Пишу строго по фактам, поэтому такие выводы.
Ну а в баньке уж как нибудь сам с собой!)))
Ну а в баньке уж как нибудь сам с собой!)))
а, ну да, малой правильно поступил
а, ну да, малой правильно поступил
а че на Игоряна или Марио? ссыкун епта
а че на Игоряна или Марио? ссыкун епта
С Победой тебя, все по делу!
Но ни гоже этого оправдывать))) даже со скамейки?)ты ли это дружище?(((
С Победой тебя, все по делу!
Но ни гоже этого оправдывать))) даже со скамейки?)ты ли это дружище?(((