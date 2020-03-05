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Кокорин: «Из Европы нужен хороший вариант. Просто уехать — это не дело»

05 марта 2020, 17:11

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», поделился мыслями о возможном продолжении карьеры в Европе.

Я никогда не общался на эту тему — у меня не было агента, не было людей, которые могли бы помочь в своё время. Мне найти команду и пойти удивить не так легко. Сейчас так сложилось, что мне стали писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать в Европу непонятно куда — это не дело.

«Сельта»? Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Испанский чемпионат больше всего нравится.

Ранее Кокорин поделился впечатлениями от жизни в Сочи.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 15:58
Для того чтобы ехать в Европу, на игрока должен быть спрос, к несчастью Кокорин в своём текущем состоянии ничуть не лучше обычных европейских игроков в командах из нижней половины таблицы топ-5 лиг... Поэтому сейчас уже всё с Кокошей понятно - будет доигрывать за большую з.п. (не соразмерную уровню его игры) в РПЛ, и по традиции немного ныть про Европу... Весьма похож на Милевского - тоже талант вроде бы был, но он его слил на гулянки и выпивку... =((
Filosofo
Filosofo
вчера в 13:59
Зря,все так на него ополчились.Спокойно может заиграть в любом середняке из топ-4.Удачи ему.Надо верить в наших.
ekliziast
ekliziast
вчера в 10:17
Лучший вариант для тебя в Европе, это Шериф или Таурас. Серьёзным клубам ты на какой предмет нужен? Урки там не нужны.
mars6791
mars6791 ответил Puni
вчера в 05:56
У него ( Кокорина ) немного с логикой в ответе сложновато, и это не первый раз. Отсюда и непонятки, то ли дурак, то ли отмазывается ( от перехода).
Artemon9
Artemon9
05 марта в 22:13
Назад в Динамо
Agamaga
Agamaga
05 марта в 21:55
А почему не Сельта? Там не только Барса и Реал, но ещё есть Атлетико, Валенсия, Севилья, Атлетик, Сосьедад.
Да и вообще, если ты футболист, то нужно свалить из колхозного чемпионата, а если для того чтобы заработать лишний лям, то с тобой всё понятно. Кто хочет ищет возможность, а кто нет отговорки, что Газпром чуток получше.
Tostao
Tostao
05 марта в 21:19
Поздно пить "Баржом" ...
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответил Рыжик-Мурыжик
05 марта в 21:09
Дзюбе еще не звонили?
Чист
Чист ответил Puni
05 марта в 21:05
80% или не читали, или русский не понимают. Кто-то увидел, что Кокорин обхаил Сельту. Такого там нет. Кто-то вычитал, что Кокорин хочет в Барсу и Реал - такого там тоже не написано. Вижу только комплимент Зениту, ну логично вроде. Если в Европу и ехать, то не из Сочи же. Доиграет сезон в Сочи, потом вернется в Зенит, оттуда уже можно писать про Европу. Логично, что после тюрьмы никто в Европе не будет брать кота в мешке. Только в России на старом багаже и паспорте воскреснуть можно.
На все 100 согласен по мне пишут злопыхатели которым футбол то ро парабану -кажется друзья Пака изгаляются не могут успокоится
Jeck Denielse
Jeck Denielse
05 марта в 20:48, ред.
Возраст...колено...лимит...и полутора годовой простой заставляет сомневаться в серьёзности намерений уехать в западную конкурентную среду с наибольшим чем у нас количеством игр...с сохранением приблизительно такой же зарплаты...

3+1 от "Зенита" летом - будет подарком судьбы....
STVA 1
STVA 1 ответил ДСА
05 марта в 20:30
Бельгия - это потолок.
Тогда аппетит надо поумерить!Такую зрЯплату как в Зените , в Бельгии ни один клуб не даст!
Gallardo27
Gallardo27
05 марта в 20:28
Ну если в России платят большие деньги, то смысл усложнять быт
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
05 марта в 20:27
Барселоне нап нужен
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 20:22
"Сыграть против «Реала» и «Барсы» — это очень круто, Федя молодец. Но, условно говоря, тот же «Зенит» в последнее время, который играет в Лиге чемпионов, как по мне, чуть-чуть круче."

у санька где-то логика нарушилась. цель попадания в лч для клубов уровня зенита какая? играть с лучшими. но с группами, в которых генты, лионы, валенсии, бенфики и апоэлы, это невозможно. а в сельте гарантированно 6 матчей с реалом, барсой и атлетико. вот и вся история
drug01
drug01
05 марта в 20:15
Молодец парень,думает хорошо,но вначале надо набрать свою былую игру !
wingback
wingback
05 марта в 20:07
какора способен уехать только на зону...
Союзник противников
Союзник противников ответил Ganymed1
05 марта в 20:03
Европе уголовники не нужны
ТОчно! Там целые страны-уголовники,типа непризнанного Косово и Албании.
Союзник противников
Союзник противников
05 марта в 20:02
А с кем играет в последнее время в ЛЧ "Зенит"? А Федя с "Реалом" и "Барселоной".В этом вся разница.
Спагетти
Спагетти
05 марта в 19:59
Для него наилучший вариант это Бастилия;)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
05 марта в 19:59
Для Кокорина самое то это Шериф из Тирасполя. Будет в футбол играть и под защитой закона.
Ganymed1
Ganymed1
05 марта в 19:59
Европе уголовники не нужны
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 марта в 19:56
Ему и отчима хватает, не надо и других пиявок...
Gloomy59
Gloomy59
05 марта в 19:55
ЖАЛЬ МНЕ ВАС АЛЕКСАНДР КОКОРИН!!!!!!!!!
Ни в Европе, ни в Азии Вы не будете играть НИКОГДА!!!!
ЛЕТОМ БУДЕТ ПРЕДПРИНЯТА ПОПЫТКА ЕЩЁ ОДНОГО ПЕРЕХОДА ВАС В .......... !!!
ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ БУДЕТЕ СМОТРЕТЬ НА КУХНЕ ИЛИ ЖЕ В ПАБЕ!!!!!
СБОРНАЯ ДЛЯ ВАС З.........ТА!!!!!!
Верг
Верг
05 марта в 19:47
МОжет поиграть за карпаты, це европа!
Rattlehead
Rattlehead
05 марта в 19:38, ред.
29 лет, хронически больной голеностоп, судимость и банальное раздолбайство - Европе такие даже даром не нужны.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 марта в 19:37
А там он кому то нужен ?
Его удел это Кайрат или Пюник.
Colchoneros
Colchoneros
05 марта в 19:36
Слабый футболист!
GGGringOOO
GGGringOOO
05 марта в 19:32
Те, кто хотят помочь с переходом и заработать на этом- называются агенты. У него отчим этим занимается, ему выбить норм хп сынку нужно, а эти Европы с амбициями не нужны
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Leningrad 84
05 марта в 19:32
Да пусть мечтает, может, все и сложится, впереди чемп Европы. Будет забивать в каждом матче, - Черчесов будет обязан вызвать его в сборную...
Пока то сыграл на копейку , а разговоров на червонец!!!
Время покажет что и как??? Сочи тоже Европа!!!
Puni
Puni
05 марта в 19:32
80% или не читали, или русский не понимают. Кто-то увидел, что Кокорин обхаил Сельту. Такого там нет. Кто-то вычитал, что Кокорин хочет в Барсу и Реал - такого там тоже не написано. Вижу только комплимент Зениту, ну логично вроде. Если в Европу и ехать, то не из Сочи же. Доиграет сезон в Сочи, потом вернется в Зенит, оттуда уже можно писать про Европу. Логично, что после тюрьмы никто в Европе не будет брать кота в мешке. Только в России на старом багаже и паспорте воскреснуть можно.
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