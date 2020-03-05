Орлов о потасовке в Грозном: «Фанаты не в мечеть пошли с оголённым торсом»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал потасовку болельщиков «Ахмата» и «Зенита» (1:2) во время матча 1/4 финала Кубка России. Болельщики петербургской команды оголили торсы, что вызвало негативную реакцию у местных.
Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохамеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. То же самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относиться чересчур.
У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали.
Я не подлежу. Уже пенсию получаю.
Я не подлежу. Уже пенсию получаю.
Плюс кое какие умники решили внести в конституцию сентенцию о государствообразующем народе. Это явно многим не нравится, а для средневековья это прямой вызов. Наш солнцеликий такую бомбу с часовым механизмом заложил, что вчерашние нападки аборигенов на колонизаторов покажутся через некоторое время детским лепетом.
Плюс кое какие умники решили внести в конституцию сентенцию о государствообразующем народе. Это явно многим не нравится, а для средневековья это прямой вызов. Наш солнцеликий такую бомбу с часовым механизмом заложил, что вчерашние нападки аборигенов на колонизаторов покажутся через некоторое время детским лепетом.
У Мусульман НЕТ идолов, неуч.
У Мусульман НЕТ идолов, неуч.