Орлов о потасовке в Грозном: «Фанаты не в мечеть пошли с оголённым торсом»

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал потасовку болельщиков «Ахмата» и «Зенита» (1:2) во время матча 1/4 финала Кубка России. Болельщики петербургской команды оголили торсы, что вызвало негативную реакцию у местных.

Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохамеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. То же самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относиться чересчур.

У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали.