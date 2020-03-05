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Орлов о потасовке в Грозном: «Фанаты не в мечеть пошли с оголённым торсом»

05 марта 2020, 17:41
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗакончился в доп. время

Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал потасовку болельщиков «Ахмата» и «Зенита» (1:2) во время матча 1/4 финала Кубка России. Болельщики петербургской команды оголили торсы, что вызвало негативную реакцию у местных.

Я хочу обратить внимание, что в интернете гуляет фотография Мохамеда Салаха, где у него оголенный торс после празднования забитого гола. Он же идол мусульманского мира, снимает футболку после гола или матча. То же самое и с Хабибом. Значит не надо к этому так относиться чересчур.

У нас страна Россия, у нас одни законы. Да, надо уважать традиции, но ребята сидели на стадионе, они же не пошли в мечеть с оголенным торсом. Они пошли на стадион в стране, где один закон. Чего это вдруг они должны выполнять чьи-то законы, сидя на стадионе на трибунах. Есть культура боления, они же никому не мешали.

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Все комментарии
СаняШумок
СаняШумок ответил cska1948
вчера в 23:33
Плюс объясни мне, почему футболистам с голыми коленками можно играть, а болельщикам по торс раздеваться нельзя? И то и то запрещено исламом. Если такие традиции, че это поблажки делают? И ладно бы чужой команде, так еще свою не приучили.
СаняШумок
СаняШумок ответил cska1948
вчера в 23:04
ну бред же. Если грозненцы не смогли заранее донести свои традиции - это их проблемы. Никто не изучают все традиции досконально. Если же болелы знали и спровоцировали специально- это их косяк. Но никто не имеет права лететь с агрессией за то, что люди могли просто не знать и были не обязаны.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил anfield1984
вчера в 11:14
Извини,я не ту статью привел,хотел на счет Мелкого хулиганства относительно раздевания в общественном месте,под которое подпадают болельщики Зенита.
cska1948
cska1948 ответил СаняШумок
вчера в 09:40
Вот регион к традициям приплетать не надо. Традиции у народа. Болелы зенита к масульманскому народу в больше части не относятся и не обязаны соблюдать их традиции. Плохо только в одном случае. Если бы над нарожом именно насмехались бы. Такого не было.
Соблюдать традиции мусульман от болельщиков Зенита никто и не требует! А вот относится с уважением к традициям народа, на чью землю ты приехал следует. Или вам незнакома поговорка о том, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят?
номер 12
номер 12 ответил морозз
вчера в 07:35
Так и я про это, не умеете болеть нормально и со вкусом...платите бабки господа владельцы клуба! Бесплатно - стараниями Вовы - у нас теперь только сыр в мышеловке, да и то наверное скоро подорожает не по детски!
А ты попробуй заставить болельщиков Ахмата наказать за их поведение. Мне кажется, даже РФС не полезет разбираться
anfield1984
anfield1984 ответил PATRIOT1965
05 марта в 23:33
"Непредставление в военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет"

Я не подлежу. Уже пенсию получаю.
anfield1984
anfield1984 ответил dino-hsv
05 марта в 23:22, ред.
На мой взгляд все просто. За десять лет ЧР от светской республики, входящей в состав РФ, проделала путь до средневековой религиозной земли, де-юро входящей в состав РФ, а де-факто уже нет.

Плюс кое какие умники решили внести в конституцию сентенцию о государствообразующем народе. Это явно многим не нравится, а для средневековья это прямой вызов. Наш солнцеликий такую бомбу с часовым механизмом заложил, что вчерашние нападки аборигенов на колонизаторов покажутся через некоторое время детским лепетом.
anfield1984
anfield1984
05 марта в 23:16
Тот редкий случай, где можно согласится с Орловым.
морозз
морозз ответил номер 12
05 марта в 22:50
И на том спасибо
Так и я про это, не умеете болеть нормально и со вкусом...платите бабки господа владельцы клуба! Бесплатно - стараниями Вовы - у нас теперь только сыр в мышеловке, да и то наверное скоро подорожает не по детски!
номер 12
номер 12 ответил морозз
05 марта в 22:46
Федун тогда капитальный ремонт Тульского стадиона сделал, болелы Тулы довольны остались!
И на том спасибо
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил PATRIOT1965
05 марта в 22:10
Да ни чего я вам не желаю.Сделали с мухи слона-оголили торсы.
СаняШумок
СаняШумок ответил cska1948
05 марта в 22:09
Вот регион к традициям приплетать не надо. Традиции у народа. Болелы зенита к масульманскому народу в больше части не относятся и не обязаны соблюдать их традиции. Плохо только в одном случае. Если бы над нарожом именно насмехались бы. Такого не было.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
05 марта в 22:06
Нам сейчас не об.этом надо говорить и спорить здесь,а просить всем верующим в молитве,чтобы это зараза обошла нашу страну,всем кто прихватил ее скорейшего выздорввления.Берегите себя и свою семью.
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 22:01
10 лет назад игрок терека в матче с зенитом после забитого гола в порыве радости сорвал с себя футболку и с голым торсом пробежался по полю под одобрительные возгласы чеченских трибун. а тут вдруг в грозном о морали задумались :)
cska1948
cska1948
05 марта в 22:00
Да, Закон один. Вот только в разных регионах традиции разные и это надо учитывать.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Заратустра
05 марта в 21:46
Мечтай и жди,а вдруг.)))))
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 21:44
То,что ты нам желаешь пусть бумерангом отразится на твоем клубе.!!!!
Заратустра
Заратустра ответил PATRIOT1965
05 марта в 21:44, ред.
Крайним уже был Анжи. Теперь ваша очередь. Такой вариант всех устроит)
Заратустра
Заратустра ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 21:42
Сочи, конечно, странный клуб, но там матчи проходят тихо-мирно. В этом плане пусть лучше они играют, чем скандальные клубы кавказских республик с их дикими нравами и религиозным фанатизмом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
05 марта в 21:41
Ростов,это клуб,живущий в долг,сейчас распрададут всех,деньги поделят и точно будете в следующем сезоне за выживание биться,тем более там еще и ЛЕ светит,а там на два фронта.)
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Заратустра
05 марта в 21:38
Нет,всегда должен быть крайний и именно под него подпадет Ростов.У нас умеют это делать, без крайностей никак.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответил Заратустра
05 марта в 21:38
Сочи из за стадиона держат в рпл,Ахмат это просто политика чистой воды.
Кошк 47
Кошк 47
05 марта в 21:31
Вот тут Гена 100% прав!!!
Заратустра
Заратустра ответил PATRIOT1965
05 марта в 21:28, ред.
При чем тут географический принцип? Даже если говорить о южных командах России это Ростов, Краснодар, Сочи. С ними всё норм. А Тереку пора во втордив вслед за Анжи. Никто горевать и скучать не будет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 21:26
Если бы не фиктивные отписки в УЕФА об отсутствии долгов у Ростова,где был бы Ростов? Сколько помню в долгах живете.
leopit
leopit
05 марта в 21:21
Спартачам официально можно раздеваться по пояс.....только начиная с пяток,они с той стороны особенно симпатичны!
RIR68
RIR68
05 марта в 21:20
расплата за бесплатные билеты. заманили и отмудохали. бесплатный сыр...
Ruslan3132
Ruslan3132
05 марта в 21:20
Он же идол мусульманского мира

У Мусульман НЕТ идолов, неуч.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 21:18
Отправив нас в ФНЛ,кто будет на очереди туда по географическому признаку? Вы будете 100%.
gentlewolf
gentlewolf ответил Jeck Denielse
05 марта в 21:12
Девчонки вчера звонили.....спрашивали.... Всем болеющим за Зенит запрещено по пояс раздеваться ?? Или есть исключения??
Ну тут многим не помешала бы чадра. А пресс -да, норм.
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