Тренер «Торпедо»: «Сегодня были хуже „Химок“ во всех компонентах игры»

Тренер «Торпедо» прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России с «Химками» (1:5).

Готовились. Знали, что будет тяжёлая игра. Сегодня были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.

Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя.