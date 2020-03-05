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Тренер «Торпедо»: «Сегодня были хуже „Химок“ во всех компонентах игры»

05 марта 2020, 22:08
ХимкиЛоготип футбольный клуб Химки5 : 1Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Тренер «Торпедо» Николай Савичев прокомментировал поражение своей команды в четвертьфинальном матче Кубка России с «Химками» (1:5).

Готовились. Знали, что будет тяжёлая игра. Сегодня были хуже «Химок» во всех компонентах игры. Соперник быстрее перестраивался, почти все единоборства мы проигрывали. Вся команда плохо сыграла. Будем разбираться. Хочу поздравить соперника с выходом в полуфинал Кубка России.

Пять новичков в старте? Мы создали конкуренцию внутри команды, которой не было в прошлой части сезона. Новички усилили команду. Большое спасибо нашим болельщикам за поддержку. Сегодня мы разочаровали их и себя.

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Все комментарии
galem72
galem72
вчера в 09:11
Вот молодец, признал очевидное. А жазина бы всё ныл про своё превосходство даже при таком разгромном счёте. ))
Foxes
Foxes
вчера в 00:43
Что было - то было!
Gruznoff
Gruznoff
вчера в 00:24
Химки сильнее.
Kuvan
Kuvan
05 марта в 22:14
Что то от коней не слышно восторгов, везде провал.
Ablom
Ablom
05 марта в 22:09
Химки с победой!
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