Рыжиков: «Мечтаю, чтобы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два клуба РПЛ»

Голкипер «Крыльев Советов» поделился мнением о получении «Казань Ареной» права провести в 2023 году матч Суперкубка УЕФА .

Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.

И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае, у наших команд появился дополнительный стимул.