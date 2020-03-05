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Рыжиков: «Мечтаю, чтобы за Суперкубок УЕФА в Казани сыграли два клуба РПЛ»

05 марта 2020, 19:51

Голкипер «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мнением о получении «Казань Ареной» права провести в 2023 году матч Суперкубка УЕФА.

Просто фантастика! Я знаю, как казанские власти относятся к футболу. Уверен, что город справится с задачей – Суперкубок УЕФА пройдет на самом высоком уровне, станет праздником для болельщиков, как матчи чемпионата мира в 2018 году.

И было бы здорово, если бы в такой игре принял участие российский клуб. Нет, лучше даже два. Почему бы не помечтать? В любом случае, у наших команд появился дополнительный стимул.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 06:46
ух ... остроумно !
alexamit
alexamit
05 марта в 22:06
Мечтать-не вредно.
gentlewolf
gentlewolf ответил Wolverhampton
05 марта в 21:54
хахахахахаха что надо употребить чтобы такое ляпнуть.
Рыжиков наелся рыжиков.
Аксинья
Аксинья ответил ЮГ РОССИИ
05 марта в 21:53
Ростов и Чайка
Зенит-2 и Зенит-3...
Albasin
Albasin
05 марта в 21:09
Пердивщик и Рубин.
Тага Дага
Тага Дага
05 марта в 20:51
Он же мечтает. ...это нормально. Ну что в Казани он знает как относится к футболу. ....😂😂😂😂😂😂отдали стадион к каким-то водным видам спорта....ну Рыжик...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 марта в 20:30
Ростов и Чайка
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 20:28
"Я знаю, как казанские власти относятся к футболу"

почему-то заржал в этом месте :)
dino-hsv
dino-hsv
05 марта в 20:27
ничего невозможного. еще 3 года держать в стране тот же политический курс, и будет вам российский финал. только будет это не суперкубок уефа, а суперкубок брикс, или как там эта фигня называется :)
Columb
Columb
05 марта в 20:16
От кого угодно можно было услышать такую дурь, только не от Рыжикова.
Caniggia
Caniggia
05 марта в 20:09
Да уж, старость - не радость. Увы, но у Рыжика маразм!
VIPded
VIPded
05 марта в 19:56
Ага. Рубин и Камаз...)))
Wolverhampton
Wolverhampton
05 марта в 19:53
хахахахахаха что надо употребить чтобы такое ляпнуть.
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