Балотелли считает, что нужно остановить чемпионат из-за коронавируса

Нападающий «Брешии» поддержал инициативу Ассоциации футболистов о временном прекращении чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса.

Я согласен на 100%. Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Все думают, что мы полностью защищены, если играем без зрителей. Не отнимайте единственное удовольствие, которое люди получают на выходных.

Я люблю футбол больше, чем кто-либо еще. Но футбол — это значит путешествовать, ездить на автобусе, поезде, летать на самолете, спать в отеле. Постоянно контактировать с людьми.