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Балотелли считает, что нужно остановить чемпионат из-за коронавируса

сегодня, 09:05

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли поддержал инициативу Ассоциации футболистов о временном прекращении чемпионата Италии из-за эпидемии коронавируса. 

Я согласен на 100%. Деньги не стоят нашего здоровья, мы должны проснуться. Все думают, что мы полностью защищены, если играем без зрителей. Не отнимайте единственное удовольствие, которое люди получают на выходных. 

Я люблю футбол больше, чем кто-либо еще. Но футбол — это значит путешествовать, ездить на автобусе, поезде, летать на самолете, спать в отеле. Постоянно контактировать с людьми. 

Коронавирус и футбол

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Columb
Columb
сегодня в 09:27
У Балотелли короновирус в голове с детства.
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