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Альба: «Свист на 15-й минуте на родном стадионе при счете 0:0 не радует»

сегодня, 08:21
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Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался насчет свиста фанатов в адрес его команды во время матча 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Никто не любит такое отношение людей, особенно на своем стадионе. Я уважаю всех, но ко мне должны испытывать то же самое. У нас правильное отношение к своей работе, каждый игрок выложился на поле.

Я не из тех, кто прячется. Я уважаю тех, кто свистит, но и меня должны уважать. Никому не нравится наша игра, но свист на 15-й минуте при счете 0:0 не очень радует.

Я с огромным уважением отношусь к фанатам «Барселоны». Они поддерживали нас даже после поражений в Лиге чемпионов. Все становится сложно, когда дела идут неидеально, но это стоит принять. Мы знаем, что будет непросто, когда игра не получается.

Нам нужно оставаться сильными, чтобы изменить ситуацию.

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Все комментарии
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 08:54
Как играете так и оценивают, была бы в соперниках команда по опытнее и мастеровитее скорее всего потеряли бы очки. Честно говоря не очень понимаю за что все таки взяли Сетьена, да вернул преимущество во владении, но поставить игру в пас команде, которая всегда так играла до прихода Вальверде, не большая заслуга...К сожалению для Барселоны в футболе побеждает не тот кто владеет мячом, а тот кто забивает мячи.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:35
Наверное заслужили.
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