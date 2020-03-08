Альба: «Свист на 15-й минуте на родном стадионе при счете 0:0 не радует»

Защитник «Барселоны» высказался насчет свиста фанатов в адрес его команды во время матча 27-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (1:0).

Никто не любит такое отношение людей, особенно на своем стадионе. Я уважаю всех, но ко мне должны испытывать то же самое. У нас правильное отношение к своей работе, каждый игрок выложился на поле.

Я не из тех, кто прячется. Я уважаю тех, кто свистит, но и меня должны уважать. Никому не нравится наша игра, но свист на 15-й минуте при счете 0:0 не очень радует.

Я с огромным уважением отношусь к фанатам «Барселоны». Они поддерживали нас даже после поражений в Лиге чемпионов. Все становится сложно, когда дела идут неидеально, но это стоит принять. Мы знаем, что будет непросто, когда игра не получается.

Нам нужно оставаться сильными, чтобы изменить ситуацию.