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Коке: «Если сыграем агрессивно, то сможем побороться с „Ливерпулем“»

сегодня, 09:16
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико11.03.2020 в 23:00 Не начался

Полузащитник «Атлетико» Коке порассуждал о предстоящей ответной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 1:0.

Отправляемся в Ливерпуль с огромным энтузиазмом, понимая, что можем войти в число 8 сильнейших команд. Будем бороться. «Ливерпуль» является сильным соперником, поэтому будет очень сложно. Они чемпионы, и нам нужно провести хорошую работу, чтобы пройти дальше.

Нам стоит извлечь урок из поражения в Турине в прошлом году, чтобы не повторить подобное вновь. Тогда мы не показали свою игру. Понимаем, что если сыграем агрессивно, то сможем побороться с «Ливерпулем». Случиться может все, что угодно.

Мы бы хотели быть на уровне «Ливерпуля». Они проиграли несколько встреч, но в ЛЧ это не имеет значения.

Ранее стало известно, что Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может пропустить ответный матч против «Ливерпуля».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
сегодня в 14:27
надеюсь не будут валяться на траве с первых секунд и первых касаний.. а всетаки попробуют поиграть в футбол)
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 10:43
Надо отдать все силы на поле в матче с Ливерпулем!
drug01
drug01
сегодня в 10:19
Надо играть на победу!
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