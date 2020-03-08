Коке: «Если сыграем агрессивно, то сможем побороться с „Ливерпулем“»

Полузащитник «Атлетико» Коке порассуждал о предстоящей ответной встрече с «Ливерпулем» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой мадридцев со счетом 1:0.

Отправляемся в Ливерпуль с огромным энтузиазмом, понимая, что можем войти в число 8 сильнейших команд. Будем бороться. «Ливерпуль» является сильным соперником, поэтому будет очень сложно. Они чемпионы, и нам нужно провести хорошую работу, чтобы пройти дальше.

Нам стоит извлечь урок из поражения в Турине в прошлом году, чтобы не повторить подобное вновь. Тогда мы не показали свою игру. Понимаем, что если сыграем агрессивно, то сможем побороться с «Ливерпулем». Случиться может все, что угодно.