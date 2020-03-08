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Сарри — об игре с «Интером»: «Это самый престижный матч в Серии А»

сегодня, 09:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)0 : 0Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч идет

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч против «Интера» в чемпионате Италии. 

Это самый престижный матч в Серии А. Мы будем бороться за историю и за герб. А еще — за турнирную таблицу. «Интер» является одним из фаворитов, как и мы.

Нас ждет сложная игра, но мы надеемся, что хорошо сыграем. Встреча будет тактически сложная, учитывая то, как играют наши оппоненты. 

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Все комментарии
h8you
h8you
сегодня в 13:53
    Жека10
    Жека10
    сегодня в 12:50
      feris1
      feris1
      сегодня в 12:49
        Valeriy Lutsak
        Valeriy Lutsak
        сегодня в 11:45
        Ну уж постарайся не опозориться!
        Дон Диего
        Дон Диего ответил Rheinfall
        сегодня в 11:18
        По мне лично дерби с кузенами престижнее , а игра с горбатой бабулей идет ниже.
        Для ювентуса Интер - это престиж :)))
        Для Интера ювентус - так, обычный соперник, чей стаж в Серии А исчисляется лишь 13 годами. Даже Удинезе вдвое дольше отпахал в элите итальянского футбола, он там с 1995 года. А эти как Торино Кальяри Брешиа и пр и пр.
        Rheinfall
        Rheinfall
        сегодня в 10:20
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