Сарри — об игре с «Интером»: «Это самый престижный матч в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал предстоящий матч против «Интера» в чемпионате Италии.
Это самый престижный матч в Серии А. Мы будем бороться за историю и за герб. А еще — за турнирную таблицу. «Интер» является одним из фаворитов, как и мы.
Нас ждет сложная игра, но мы надеемся, что хорошо сыграем. Встреча будет тактически сложная, учитывая то, как играют наши оппоненты.
Для Интера ювентус - так, обычный соперник, чей стаж в Серии А исчисляется лишь 13 годами. Даже Удинезе вдвое дольше отпахал в элите итальянского футбола, он там с 1995 года. А эти как Торино Кальяри Брешиа и пр и пр.
Для Интера ювентус - так, обычный соперник, чей стаж в Серии А исчисляется лишь 13 годами. Даже Удинезе вдвое дольше отпахал в элите итальянского футбола, он там с 1995 года. А эти как Торино Кальяри Брешиа и пр и пр.