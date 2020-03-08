Сарри — об игре с «Интером»: «Это самый престижный матч в Серии А»

Главный тренер «Ювентуса» прокомментировал предстоящий матч против «Интера» в чемпионате Италии.

Это самый престижный матч в Серии А. Мы будем бороться за историю и за герб. А еще — за турнирную таблицу. «Интер» является одним из фаворитов, как и мы.

Нас ждет сложная игра, но мы надеемся, что хорошо сыграем. Встреча будет тактически сложная, учитывая то, как играют наши оппоненты.