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Агилар — о поражении «Ницце»: «Это раздражает, мы расслабляемся в концовке»

сегодня, 09:51
НиццаЛоготип футбольный клуб Ницца2 : 1Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Защитник «Монако» Рубен Агилар прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски вели в счете, но пропустили дважды во втором тайме.

В прошлом матче мы сыграли вничью, поэтому очень хотелось победить на этот раз, чтобы начать новую серию. Но не вышло. Придется начинать все заново, перезагружаться, если хотим на что-то претендовать в конце сезона. Такие ситуации раздражают. Мы становимся расслабленными во втором тайме. Это надо менять, чтобы прентендовать на победу.

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