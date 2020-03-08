Агилар — о поражении «Ницце»: «Это раздражает, мы расслабляемся в концовке»

Защитник «Монако» прокомментировал поражение от «Ниццы» (1:2) в матче 28-го тура чемпионата Франции. Монегаски вели в счете, но пропустили дважды во втором тайме.

В прошлом матче мы сыграли вничью, поэтому очень хотелось победить на этот раз, чтобы начать новую серию. Но не вышло. Придется начинать все заново, перезагружаться, если хотим на что-то претендовать в конце сезона. Такие ситуации раздражают. Мы становимся расслабленными во втором тайме. Это надо менять, чтобы прентендовать на победу.