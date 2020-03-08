Адвокат: «Роналдиньо не понимал, что совершает преступление. Он глуп»

Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо, поделился подробностями о задержании своего клиента в Парагвае из-за поддельных документов.

Судья не принял слова Роналдиньо о том, что тот не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп.