ГлавнаяНовости

Адвокат: «Роналдиньо не понимал, что совершает преступление. Он глуп»

сегодня, 09:31

Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо, поделился подробностями о задержании своего клиента в Парагвае из-за поддельных документов.

Судья не принял слова Роналдиньо о том, что тот не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп.

Ранее стало известно, что суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Магуайр: «Такая победа придает уверенности»
Сегодня, 23:17 Комментарии2
Паратичи: «Немного грустно играть в футбол в таких условиях»
Сегодня, 23:10 Комментарии0
Силва: «Недопустимо так играть»
Сегодня, 22:42 Комментарии0
Гвардиола рассказал о восстановлении Де Брюйне
Сегодня, 22:33 Комментарии0
Сульшер: «Заставили „Манчестер Сити“ ошибаться»
Сегодня, 22:28 Комментарии2
Гвардиола: «Мы сыграли хорошо»
Сегодня, 22:24 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 22:20
Надеюсь решится хорошо. Каждый может попасть в курьезную ситуацию =)
112910415
112910415
сегодня в 13:35
думаю, правда
гении часто неубедительны за пределами своей сферы
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил Footbolista
сегодня в 12:30
Теперь нет...вроде раньше было "судья не понял". .теперь "не принял"...может показалось)...
Видимо, да.
Footbolista
Footbolista ответил Данил Бритвин
сегодня в 12:27
Теперь нет...вроде раньше было "судья не понял". .теперь "не принял"...может показалось)...
Данил Бритвин
Данил Бритвин ответил Footbolista
сегодня в 12:06
Из текста вроде получается, что глуп судья...из заголовка, что Роналдиньо...
Не видим ошибки в тексте.
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 10:50
Ну, как бы... Не знание законов не освобождает от ответственности.
galem72
galem72
сегодня в 10:33
У нас этого хватило бы для отмазки какого-нибудь сб'шника или высокого чиновья. В суде так адвокат: "Он же глуп и не понимает ничего, Ваша Честь, — и судья в ответ с молотком, — Не виновен!" ))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:50
Адвокат Рональдиньо:

Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:49
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:43
Хорошо типа отмазал)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:42
Из текста вроде получается, что глуп судья...из заголовка, что Роналдиньо...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100