Адвокат: «Роналдиньо не понимал, что совершает преступление. Он глуп»

Адвокат Адольфо Марин, представляющий интересы бывшего полузащитника сборной Бразилии, обладателя «Золотого мяча» Роналдиньо, поделился подробностями о задержании своего клиента в Парагвае из-за поддельных документов.
Судья не принял слова Роналдиньо о том, что тот не знал, что совершил преступление. Он просто не понимал, что ему дали фальшивые документы. Он глуп.
Ранее стало известно, что суд Парагвая продлил срок ареста Роналдиньо до 6 месяцев.
гении часто неубедительны за пределами своей сферы
гении часто неубедительны за пределами своей сферы
https://youtu.be/nNdF4ISBXlQ