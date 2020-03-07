«Атлетико»: слишком много компромиссов

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вчера, 23:30

Два пенальти с помощью ВАР, россыпь голов в первом тайме и тишина во втором. «Соккер.ру» — о том, как «Атлетико» и «Севилья» дрались за право закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Как-то уже само собой воспринимается, что «Атлетико» играет в Лиге чемпионов. Это как сомневаться, что «Реал» или «Барселона» там окажутся – «матрасники» приучили, что в любых по качеству сезонах неизменно попадают в четверку. А тут реально вопрос повис в воздухе. «Атлетико» за пределами первой четверки, откуда помимо «Реала» и «Барселоны» его выдавили дерзкие «Севилья» и «Хетафе». Да еще и «Реал Сосьедад» и «Валенсией» дышат в спину. Потому матч между «Севильей» и «Атлетико» воспринимался как крайне важный, чуть ли не ключевой. Но все испортила одна традиция «матрасников», о которой чуть ниже.

Первый тайм вышел огненным и привел к быстрому голу «Севильи», которая дебют провалила, но умудрилась с помощью Люка де Йонга открыть счет. Результат держался недолго, потому что по истечении получаса встречи судья Эрнандес Эрнандес назначил пенальти в ворота гостей, для чего изучал повторы ВАР целых три минуты – рассматривал, как мяч попал в руку Диего Карлосу. К слову, этот момент вызвал больше всего негатива и споров по итогам встречи. В «Севилье» считают, что он сломал им игру. Потому что через четыре минуты «Атлетико» вышел вперед благодаря голу Жоау Фелиша. На юного португальца в последнее время оказывается большое давление. Уже и тренерам, и партнерам Фелиша приходится оправдывать форварда, отвечая на претензии о его невысокой результативности при такой цене – 126 миллионов евро. Да и на Морату сильно давят – он тоже чуть снял груз, реализовав пенальти и прервав серию из 630 минут в Ла Лиге без голов. Второй гол, кстати, «Севилья» тоже во многом подарила сопернику – Хоан Хордан, который сделал голевой пас на де Йонга, тут грубо ошибся, позволив развиться голевой атаке «матрасников». Впрочем, еще до перерыва судьба долг вернула, и после очередной консультации ВАР судья назначил пенальти в ворота хозяев, который реализовал Лукас Окампос.

После такого огня в первом тайме второй оказался разочарованием. Команды опомнились, что на кону стоит очень многое и принялись больше бороться, чем играть в азартный футбол. Поэтому так ничьей и завершили.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 21 (3) – 12 (4)

Невероятное количество ударов нанесли команды. Правда, точность подвела очень сильно. При таком количестве попыток эффективность крайне низка, о чем говорилось многими после матча, особенно в стане «Атлетико», где только каждый седьмой удар приходился в створ. Это очень мало. Зато мадридцы установили личный рекорд по числу ударов на стадионе «Ванда Метрополитано», то есть с сезона-2017/18. В Ла Лиге чаще на этой арене по воротам хозяева еще не били. При этом не было явного лидера по ударам. Никто больше трех попыток не исполнил. А по три раза били Фелиш, Мората и Сауль у «Атлетико», Окампос – у «Севильи».

Владение мячом (точность передач): 45% (76%) – 55% (81%)

Мадридцы уступили в этом компоненте «Севилье», которая в основном набирала результат во втором тайме, когда игра в целом успокоилась. В этом режиме чаще «Севилья» захватывала контроль, а «Атлетико» переходил к более привычной манере игры – в контратаки. И там, где «Севилья» предпочитала преодолевать расстояния за счет передач, «Атлетико» использовал индивидуальные ходы. Поэтому, например, обводок у хозяев было 11 против пяти у гостей. И гости исполнили 458 передач против 366 у хозяев.

Слова

Диего Симеоне (главный тренер «Атлетико»):

Обе команды очень хотели победить. Во втором тайме не получилось реализовать все моменты. Никто не допускал ошибок, поэтому встреча так и завершилась вничью. Мы должны сохранять силы, чтобы противостоять любому сопернику. ВАР? Чаще всего он идет на пользу и помогает установить справедливое решение. Чаще он полезен, чем наоборот. Не могу сказать ничего по поводу пенальти – я был далек от обоих эпизодов. Не думаю, что ВАР сильно повлиял на исход встречи. Для обеих команд игра была очень важна.

Хулен Лопетеги (главный тренер «Севильи»):

Мы очень хорошо играли в первом тайме, зрителям явно это нравилось. Но праздник испортил ВАР. Вскоре мы стали проигрывать. Но команда показала характер и сравняла счет. Во втором тайме мы лучше контролировали ситуацию, но моментов было мало у обеих команд. Что касается ВАР, то я с уважением отношусь к работе судей. Однако ВАР должен вмешиваться лишь тогда, когда все ясно однозначно. Если судья разбирается три минуты в повторе, значит, не все так очевидно. Это сбивает с ритма. Да и пенальти нужно назначать, когда все очевидно, чтобы не ломалась суть игры.

Жуль Кунде (защитник «Севильи»):

Защитникам играть сложно, потому что невозможно двигаться, не шевеля руками. Приходится адаптироваться. Порой кажется, что мы вообще не играем. В случае с пенальти в наши ворота мяч попал Карлосу скорее в плечо, чем в руку. Но рефери сказал, что это рука, значит, рука. Я понимаю, что ему нужны повторы. Но он смотрел их слишком долго. Нужно как-то быстрее все делать. Если бы все было очевидно, он сразу бы принял решение. Ничья в целом хороший результат. Мы набрали очко там, где это сделать очень тяжело.

Коке (полузащитник «Атлетико»):

Еще много матчей. Надо продолжать работать. Впереди одиннадцать финалов. ВАР нужен для того, чтобы помогать. Он дал нам пенальти, потом сопернику. Вот для чего он. Больше мне сказать нечего. Мы хотели победить и при счете 2:2 имели больше моментов. Надо ими пользоваться, чтобы попадать в Лигу чемпионов. Каждый раз, выходя на поле, мы выкладываемся по полной, не думая больше ни о чем.

Ключевая цифра

12 – столько раз в нынешнем сезоне в чемпионате Испании вничью сыграл «Атлетико». Это уже клубный рекорд, который установлен к 27-му туру. И наверняка будет превзойден. Ничьи делают трудно характеризуемым сезон «Атлетико». Ведь с одной стороны команда Симеоне по-прежнему воспринимается как топовая, как угроза любому сопернику. Но при этом у нее побед столько же, сколько у идущей девятой «Гранады» и всего на одну больше, чем у «Леванте» из нижней половины таблицы. Эти ничьи размазывают впечатление от игры «Атлетико», от его неуступчивости, которая становится «компромиссностью». При этом проиграли-то «матрасники» всего четыре раза – только «Реал» меньше. Ситуация неоднозначная и явно раздражающая самих игроков «Атлетико».