УЕФА запретил футболистам предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Руководство УЕФА запретило футболистам приветствовать друг друга рукопожатиями перед началом игры из-за коронавируса.
Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.
Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.
Недавно сообщалось, что розыгрыш Серии А могут остановить из-за коронавируса.