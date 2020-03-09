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УЕФА запретил футболистам предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

сегодня, 10:12

Руководство УЕФА запретило футболистам приветствовать друг друга рукопожатиями перед началом игры из-за коронавируса.

Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.

Это предписание будет действовать во всех матчах турниров УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи вируса COVID-19.

Недавно сообщалось, что розыгрыш Серии А могут остановить из-за коронавируса.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
mortid
mortid
сегодня в 14:44
А праздновать голы как будут?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 14:01
Хлоркой всех обработать
Великий 43-й
Великий 43-й
сегодня в 13:47
    Дмитрий Роганов
    Дмитрий Роганов
    сегодня в 13:41
    а,ничего,что футбол контактная игра,пот,сопли,дышат друг на друга
    mphuZ
    mphuZ
    сегодня в 13:36
    Это только "предматчевое" указание? А после матча можно?
    alex spartakovih
    alex spartakovih
    сегодня в 13:27
    да уж!это ваще бред!тогда футболистам и судьям надо в масках играть,как кутепов в спартаке играл или ваще во вратарской,как регбисты!
    zsb1961
    zsb1961
    сегодня в 12:45
    Бережёного Бог бережёт!
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 12:13
    смотрел Ливерпуль - Борнмут, перед матчем игроки прошли мимо друг друга кивками головы приветствуя друг друга, а после финального свистка как обычно ходили и друг друга обнимали и пожимали руки. За 90мин игры вирус куда то улетучивается?!?)))))
    particular
    particular
    сегодня в 12:02
    Нынче, в европах, вроде, приловчились ногами приветствовать...
    Вполне, могли бы злобно, но с улыбками постукаться бутсами..:))
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 11:45
      Брулин
      Брулин
      сегодня в 11:43
      Что за чушь они в подтрибуном помещение все здороваются )
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 11:30
      Кони подчинились УЕФА заранее...прогиб засчитан)...
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 11:24
      А Ганчаренко наказади из-за отказа рукопожатия.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
      сегодня в 11:24, ред.
      Нужно запретить рукопожатия с зенитом
      Негласный запрет на рукопожатия с Тодеско вступил в силу уже на прошлой неделе...))
      max74
      max74
      сегодня в 11:22
      Главное, чтобы не целовались ...
      beefs
      beefs
      сегодня в 11:09
      Это разумно, ещё нужно запретить дышать во время матча...
      Сп62
      Сп62
      сегодня в 11:08
      Что то же нужно запретить.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      сегодня в 10:59
      Нужно запретить рукопожатия с зенитом
      ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
      ВАЛУЙСКИЙ КОРЕШ
      сегодня в 10:58
      А дышать можно?
      Землянин
      Землянин
      сегодня в 10:57
      Смешно 😁
      КюнваГ
      КюнваГ
      сегодня в 10:50
      Как будто они вне поля ни с кем не обмениваются рукопожатиями. Абсолютно лишняя истерия в тяжелое для Италии время
      Ozabot
      Ozabot
      сегодня в 10:40
      Еще бы превратили футбол в волейбол, где нельзя выходить за пределы своей половины и бить по воротам с центра поля
      Splurgeloa
      Splurgeloa
      сегодня в 10:33
      А ничего, что целыми матчами на поле идет борьба, футболисты между собой контактируют.Но конечно же отмена рукопожатий поможет.Еще наверное и в душ после матчей будут ходить по очереди и после каждого все вымывать хлоркой))
      sihafazatron
      sihafazatron
      сегодня в 10:30
      надо запретить роналду целовать всех подряд на поле
      Footbolista
      Footbolista
      сегодня в 10:26
      Теперь все футболисты нерукопожатные...
      Рыжая Борода
      Рыжая Борода
      сегодня в 10:21
      Ганчаренко нервно улыбается
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