УЕФА запретил футболистам предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Руководство УЕФА запретило футболистам приветствовать друг друга рукопожатиями перед началом игры из-за коронавируса.

Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими соперниками и судьями в рамках предматчевого протокола до дальнейшего уведомления.