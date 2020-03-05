Есть идея! Летняя Лига чемпионов в США

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сегодня, 21:30

Современный футбол держит курс на зарабатывание денег всегда и везде, так что «Соккер.ру» ничуть не удивлен идеей УЕФА .

Что предлагает ведомство Чеферина?

УЕФА намеревается с 2021 года организовать проведение «летней Лиги чемпионов», которая поможет топ-клубам заполнить межсезонье матчами против солидных соперников и подзаработать денег. Как вы знаете, с 2013 года летом проводится Международный кубок чемпионов — товарищеский турнир для серьезных команд, которые играли друг с другом преимущественно в Северной Америке, Австралии и Азии. Несколько турниров могли проходить параллельно в разных частях света. УЕФА планирует централизовать соревнование и собрать все клубы в одном месте.

Как возникла такая идея?

Собственно, на нее УЕФА натолкнула коммерческая успешность Международного кубка чемпионов. Турнир, организованный Relevant Sports, собирал полные стадионы (на матч «Реала» и МЮ в штате Мичиган пришло 110 тысяч человек). УЕФА обладает большим опытом организации клубных соревнований, сотрудничество с Relevant Sports, уже имеющим связи по всему миру, наверняка получится плодотворным. Клубам будет предложен четкий бизнес-план и интересная спортивная составляющая. Нужно понимать, что европейские гранды максимально заинтересованы осваивании азиатского и североамериканских рынков, и если УЕФА обещает большие выигрыши — от желающих не будет отбоя.

Впрочем, организаторы не хотят раздавать приглашения, а предполагают, что участие в турнире будет настолько престижным и выгодным с финансовой точки зрения, что ни один сумасшедший клуб не откажется от такого счастья. В связи с этим вместо приглашений будет введена система отбора — в зависимости от результатов в национальных чемпионатах. Естественно, не все национальные первенства будут интересны организатором, так что получим Суперлигу в миниатюре и в заокеанском варианте. Привлекательно?

Где будет образован летний футбольный центр?

Relevant Sports уже сделал немало для того, чтобы совместно с европейскими клубами зарабатывать на американском рынке, а создание нового турнира станет еще одним шагом в этом направлении: матчи «летней Лиги чемпионов», о которой мы говорим, пройдут в США . По крайней мере, таков план на ближайшие 8 лет. Футбольный рынок США денежный и растущий, с американцами в плане бизнеса гораздо проще иметь дело, чем с азиатами, где с одной стороны слишком много тонкостей востока и неписанных законов, а с другой — слишком мало инфраструктуры, готовой к приему дорогих гостей в таком количестве.

Какой формат у нового турнира?

Клубы, в частности, английские узнали подробности гораздо раньше, когда получили «письма счастья» от УЕФА и их компаньонов, а теперь Daily Mail поделился информацией с честным народом. Оказывается, даже формат уже придуман. В «летней Лиге чемпионов», которую планируется запустить в 2021 году, примут участие 24 клуба, которые будут разделены на 8 групп по три команды. Победители отправляются в плей-офф. Таким образом, максимальное количество матчей на турнире — 5, но наверняка организаторы придумают, чем занять, вылетевших после группового этапа, ведь клубы будут верстать план подготовки с расчетом на полный цикл. И да, немаловажная деталь: регламент обяжет участников играть основными составами.

В турнире примут участие только европейские команды?

Подавляющее большинство — уж точно, но возможны и исключения. В феврале между УЕФА и КОНМЕБОЛ был подписан новый «Меморандум о взаимопонимании», так что южноамериканских партнеров на большую вечеринку тоже могут позвать, чтобы было веселее. «Фламенго», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» — такие клубы украсят любой турнир, особенно летний и коммерческий.

В какой стадии находится проект УЕФА и Relevant Sports?

Уже есть полное финансирование: хорошо заработавший на Международных кубках чемпионов Relevant Sports обеспечит проведение турнира в новом формате, рассчитывая отбить инвестиции, в первую очередь, за счет повышения стоимости телевизионных прав. Клубы заинтересовались, уже создан рабочий комитет, в который вошли представители европейских грандов, с логистикой проблем быть не должно — в США прекрасная инфраструктура, «бери да ешь». Деньги, интерес, мозги, площадки — кажется, у них есть все.

Кому вся эта затея УЕФА поперек горла?

Возможно, ответ вас удивит: в ФИФА в ярости от планов своего европейского подразделения. А причина, конечно же, в деньгах. Казалось бы, именно ФИФА догадалась первой зарабатывать большие деньги, но ведомство Джанни Инфантино затянуло с реформой давно скуксившегося клубного чемпионата мира. Еще в 2016 году было принято упразднить отживший свой век Кубок Конфедераций и вместо него проводить КЧМ с 2021 года.