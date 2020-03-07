Как одним «орлам» подрезали крылья, а других, напротив, окрылили 

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сегодня, 11:28

«Соккер.ру» продолжает следить за чемпионатом Греции.

Скандалом завершился первый этап греческой Суперлиги. Дисциплинарная комиссия сняла семь очков с ПАОКа и двенадцать с «Ксанти». Это решение фактически решило спор за чемпионство в пользу «Олимпиакоса». Зато резко обострится борьба за второе лигочемпионское место.

Ещё в декабре, когда «Олимпиакос» и ПАОК шли ноздря в ноздрю, представители «легенды» (прозвище «Олимпиакоса») донесли куда надо, что владелец ПАОКа Иван Саввиди имеет свою долю акций и в клубе «Ксанти». Что противоречит законам страны. Бывший депутат Государственной думы Иван Игнатьевич Саввиди всё отрицал, владелец фракийцев Христос Панопулос тоже. Последний уверял, что 95% акций принадлежит ему, а среди миноритариев нет ни Саввиди, ни его родственников. Но 6 марта прозвучал вердикт. Видимо, что-то накопали.

Первый двукруговой этап ПАОК закончил на втором месте с 59 очками. У непобедимой до сих пор «легенды» 66. Отыграть семь очков в десяти турах — дело безнадёжное. «Двуглавым орлам» пришлось бы сложить чемпионские полномочия. Однако игольное ушко для команды Саввиди оставалось. Но решение дисциплинарной комиссии добило чемпионскую гонку. С ПАОКа сняли семь очков. Минус четырнадцать в десяти встречах не отыгрываются.

Иван Игнатьевич возмущён. Он надеется восстановить справедливость. Но вот только когда это произойдёт. Если произойдёт конечно. «Олимпиакос» к тому времени отпразднует сорок пятый чемпионский титул. Да и не факт, что Саввиди сумеет выиграть. В греческом футболе, мягко говоря, недолюбливают бывшего владельца «Ростова». Иван Игнатьевич до сих пор не может появляться на матчах чемпионата Греции после того, как имел неосторожность выскочить на поле с пистолетом. Хоть это и было травматическое оружие, дело не меняет. Саввиди по-прежнему закрыт доступ и на домашний стадион «Тумба», и на остальные арены Эллады.

Теперь у ПАОКа 52 очка вместо 59. А 51 очко у АЕКА. У команды Массимо Карреры появился шанс попасть в Лигу чемпионов. Тем более, что у итальянского специалиста имеется должок к клубу Салоников. Ведь неудача «Спартака» в квалификационном раунде Лиги чемпионов в играх с «двуглавыми орлами» и стала одной из причин падения тренера-триумфатора в самом титулованном клубе России.

И АЕК , и ПАОК — носят одинаковые прозвища — «двуглавые орлы». Более того, они — родственники. И один клуб, и другой были основаны беженцами из Константинополя. Одни нашли прибежище в Афинах, и основали АЕК . Другие поселились в Солуне — на родине человека, выселившего их с родных мест — Мустафы Кемаля, более известного, как Ататюрк. Более того в Солуне, который в Греции стал называться Фессалоники (а у нас Салоники) возникло два клуба беженцев — АЕК и ПАОК . Но ПАОК оказался более жизнеспособным и со временем «съел» соседний АЕК . Афинский же АЕК оказался одним из недругов ПАОКа. «Орлиное дерби» считается одним из самых жёстких в Греции. Пока солидный перевес на стороне афинян — 12 чемпионских титулов против 3, 15 Кубков против 7. Афинские «орлы» выиграли 77 встреч, македонские — 52. Ещё 41 встреча завершилась вничью. В текущем сезоне команды сыграли вничью в столице, а в Салониках хозяева взяли верх 1:0. Но ещё впереди две игры финальной пульки. Которые и решат. Кто займёт второе место и сыграет в Лиге чемпионов. А кому быть третьим и играть в Лиге Европы.

Матч двухлетней давности оказался скандальным и судьбоносным. Команды шли вровень, и от исхода встречи в Салониках зависела судьба титула. Гол нападающего ПАОКа Маурисио не был засчитан судьёй, что вызвало бурную реакцию. Игроки хозяев покинули поле, зато там появился Иван Саввиди с травматом в кармане. Оружием Иван Игнатьевич, вопреки слухам не сотрясал, но своему коллеге из АЕКа Василису Димитриадису наговорил всякого. Гол в итоге засчитали. Но потом отменили, заодно и присудив ПАОКу техническое поражение, а АЕКу соответственно техническую победу. Этот скандальный матч с не менее скандальным результатом принёс чемпионский титул «двуглавым орлам» из Афин. Надо ли говорить, что отношения родственников после этой ссоры не улучшились.

Решение Дисциплинарной комиссии подогрело издыхающую интригу второго этапа чемпионата. «Орлы» сойдутся в отчаянной схватке. Тем более, что каждая осечка, даже маленькая, может стать фатальной. У Массимо Карреры появился не шанс, а даже шансище, повторить примерно то, что он проделал со «Спартаком». Пусть не чемпионом. Но не забывайте, что итальянец принял АЕК в разгар сезона. Но «двуглавые орлы в Севера» просто так второе место не отдадут. АЕК - не дисциплинарная комиссия. Ему подчиняться необязательно.

После снятия семи очков с ПАОКа чемпионство «Олимпиакоса» уже не вызывает сомнений. «Легенда» вернётся на Олимп после двухлетнего перерыва. Интересно, останется ли клуб из Пирея непобедимым. Не прыгнет выше четвёртого места «Панатинаикос». «Пао» должен быть доволен попаданием в финальную пульку после провального первого круга. Кроме того столичный клуб отстранён от участия в еврокубках и останется ни с чем. Критский ОФИ и «Арис» из Салоников уже могут готовиться к следующей Лиге Европы, куда попадают и пятая, и шестая команда Суперлиги. Какая разница кто из них окажется выше.