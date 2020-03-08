«Горожане» готовы к победе в Лиге чемпионов?

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сегодня, 15:30

Очевидно, что дерби Манчестера в АПЛ важнее для «Юнайтед», а вот «Соккер.ру» отмечает истинную цель МС .

Интересно, поверили ли футболисты Хосепу, когда заявил команде, что готов работать на МС даже в Чемпионшипе? Такие пассажи опасны, ведь красивый пафос, если армия заметила лицемерие в словах полководца, позже не пойдет на смерть ради победы. Перестанут верить. Сульшер точно хочет работать в Манчестере – ему начинают доверять, а вот по Хосепу вопрос открыт.

Не закрыта также апелляция МС , поэтому из ЛЧ «горожане» не обязательно вылетят на два сезона, а если разбирательство затянут – бан отложат на год. Но для «Манчестер Сити» точно наступили будни после праздников. Не важно, сколько голов у Агуэро в АПЛ – больше, чем у Анри, стал самым результативным легионером в истории первенства, если у Серхио нет статуса Тьерри.

Француз считался и был волшебником от футбола, у него получалось заводить толпу. Его «Арсенал» провел целый сезон без поражений. Да, с большим количеством ничьих – «Ливерпуль» вчера как раз опередил тех «канониров» по победам за сезон, но титул-то получали вместе с обожанием. Даже «Челси» Абрамовича любили не только глорихантеры, но и фанаты клуба из 90-х.

У короля Эрика, хотя Кантона не так долго и не настолько результативно играл за МЮ , есть статус, который Агуэро не светит, даже если забьет в АПЛ еще сто раз. И Стерлинга не переносят, пускай в этом случае вмешивается обычный расизм. Но это ведь тоже форма ненависти. В чем же проблема, если очевидно, что Де Брюйне, два Силвы, Эдерсон и Рахим – замечательные игроки?

Беда на поверхности – нет обаяния, уничтожающего соперников. У Милнера оно есть, вынес мяч с линии ворот «Ливерпуля», а у его бывшей команды – нет. У Гвардиолы словно юридическая фирма. Не та крутая, что в сериалах, а скучная, реальная. Бюджет организации – наше почтение, возможности – колоссальные, работают годами почти идеально. Но изюма не хватает, нет сценариста, что придумает яркую легенду.

Скучный офис тоже может быть смешным, трогательным и притягательным – как в одноименных сериалах, но «Манчестер Сити» просто скучный коллектив закупленных задорого игроков. Невзирая на единичные попытки разжиться харизматичностью и оказаться любимцами толпы, у них не получается убедить всех в собственной непогрешимости. Отношение к Стоунзу и Ван Дейку ведь различаются разительно.

Да, на играх АПЛ трибуны «Манчестер Сити», если верить официальной статистике, заполнены на 98 %. Но публика странная – всегда может уйти. У соседа все иначе. Пусть на языке «красных дьяволов» фамилия Вудворд переводится как «вялый вечный кризис», а светлый период – удивительный и уже сегодня может закончиться жестким и справедливым поражением от более сильной команды, именно у МЮ есть любовь фанатов.

Пусть чувства остались по остаточному принципу со времен сэра Алекса, но у Гвардиолы хватало времени, чтобы очаровать проектом «Манчестер Сити» мир. И задачу провалили. Команда, которая бьет всех в Кубке Лиги, которая собрала много внутренних трофеев, понимает, что цель – успех в Стамбуле, не достичь, если не стать вторым крутым ковбоем в стране после «Ливерпуля» имени бешеного Юргена Клоппа.

Победа в финале Лиги чемпионов сделает Гвардиолу еще раз лучшим в Европе, а поражение по пути докажет, что плохой психолог, хотя великий тренер. Для начала нужно пройти «Реал», где Зидан – гений мотивации. И хотя Де Брюйне снова отомстил Куртуа за то, что бывшая девушка хавбека не придумала ничего лучше, чем изменить именно с Тибо, это только первый раунд, во втором испанцы могут отыграться, пусть и в гостях.

«Манчестер Сити» — невезучий коллектив. Даже в АПЛ , когда уступают и теряют очки в этом сезоне, часто ведут игру. Они и в кубковом дерби с «Манчестер Юнайтед» играли не хуже, просто Де Хеа спас, а команда Сульшера реализовала редкий момент. Сегодня снова можем увидеть попытку Оле-Гуннара засушить игру, чтобы она прошла по неудобному для Гвардиолы сценарию, и отчаянные атаки команды, чьих игроков не особо любит английская публика.

Если думаете, что рядовые британские фанаты горевали после решения УЕФА отстранить МС от еврокубков, то ошибаетесь. «Манчестер Сити» не в статусе «Реала», когда там и обожают, и ненавидят, англичанам сложнее. Рок-музыкантов масштаба Ноэля Галлахера в раздевалку можно водить хоть каждую неделю, но когда его брату-сорванцу понадобился для клипа главный герой, то роль короля исполнил Эрик Кантона. «Манчестер Сити» пора осознать, что не все золото, что блестит, истину из мультифильмов.

Например, многие британцы ставят на то, что сегодня «Сити» позволит «Юнайтед» продлить серию без поражений в дерби на «Олд Траффорд». Но разве это не будет большой глупостью со стороны Гвардиолы? Конечно же, даже несколько поражение не повлияют на «горожан» в АПЛ – разве что «Ливерпуль» станет чемпионом не в очном поединке, а чуть раньше. Разницы между вторым и третьим местом тоже мало. Тут ведь дело в ментальности коллектива.

У Сульшера в лазарете Погба, Рэшфорд, есть проблемы со здоровьем у Магуайра и Ван-Биссаки, но они постараются выиграть. У МС невосполнимая потеря одна – Де Брюйне, и они могут согласиться на ничью. Команда Гвардиолы сыгранная и намного успешнее, чем коллектив Сульшера, но драйв там, где Бруну Фернандеш. По ударам счет может быть 8:23, а на табло – 2:1. Если фавориты не поймут, что неудачи в ЛЧ и подобная бесхарактерность взаимосвязаны – если не «Реал», то один из следующих соперников их остановит.

Сегодня дерби о характере. Важно еще раз проверить МЮ в условиях давления команды уровня МС . И хочется посмотреть на отношение «горожан». Если будут роботами, что слепо следуют приказам, то у молодых ребят Сульшера появится шанс. А вот если увидим рождение волевой машины – сегодня продолжит свой путь победитель Лиги чемпионов 2019/20. Никто не отрицает умение парней Гвардиолы играть в футбол, но у них в этом сезоне на роль воина тянет разве что Де Брюйне.

Ребята с бойким нравом выигрывают ЛЧ в последние годы, есть они и у «Реала», и у «Ливерпуля». Да и «Барселона» в 2015 располагала дикими игроками, вроде Маскерано, Суареса, Бускетса и Пике. Прямо традиция турнира – выигрывают характерные актеры. Сегодня моральный тест для подопечных Гвардиолы. Целый сезон – такая проверка, и в АПЛ экзамен уже провалили, но есть дерби, где победа нужна всегда.

Впервые за десять лет у «Манчестер Юнайтед» есть возможность обыграть соседей в чемпионате дважды за сезон. И хотя у «Манчестер Сити» может не быть на поле лидера Де Брюйне, и с турнирной точки зрения игру сложно назвать определяющей, если хотят в Стамбул, то должны ломать команды с сериями без поражений.