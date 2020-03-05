Затупленные «шпоры». «Тоттенхэм» снова в кризисе

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сегодня, 18:30

Команда Моуриньо проиграла в четвертый раз подряд. «Соккер.ру» теряет веру в Жозе.

Угрюмая пора, очей разочарованье для болельщиков «Тоттенхэма». Команда, которая 9 месяцев назад играла в финале Лиги чемпионов, практически разрушена. Маурисио Почеттино отправился в отставку, тренерский мостик занял Жозе Моуриньо. Кристиан Эриксен уже в «Интере», Харри Кейн травмирован и мечтает сыграть на Евро-2020, но не за «Тоттенхэм» в следующем сезоне. Капитан сборной Англии хочет получить новый вызов, летом может перейти в «Манчестер Юнайтед», «Реал» или еще куда-нибудь.

Жертвой Моуриньо пал Дэнни Роуз, игравший в стартовом составе в решающих стадиях прошлогодней Лиги чемпионов, в том числе в финале против «Ливерпуля». Прямо сейчас травмированы Мусса Сиссоко и Хын-Мин Сон. «Тоттенхэм», повысивший при Почеттино свой статус и даже претендовавший на главный трофей в европейском футболе, как-то незаметно и неожиданно развалился. Теперь это уже другая команда во всех смыслах, причем даже рано говорить о том, что «шпоры» находятся в стадии перестройки или становления, скорее продолжается фаза распада.

Четыре поражения подряд

Февраль начался для «Тоттенхэма» замечательно — с домашней победы 2:0 над «Манчестер Сити», и продолжился двумя яркими матчами против «Саутгемптона» и «Астон Виллы», оба завершились со счетом 3:2 в пользу команды Жозе Моуриньо. Три победы подряд, беспроигрышная серия достигла семи матчей. Казалось, «Особенный» нащупал некое подобие баланса, но строение оказалось хлипким и рухнуло в одночасье.

Началась черная серия с домашнего поражения 0:1 в 1/8 финала Лиги чемпионов от «РБ Лейпцига». «Тоттенхэм» сыграл беззубо и неинтересно против куражной команды Юлиана Нагельсманна, которого раньше называли мини-Моуриньо. Правда, в наши дни это прозвище уже вряд ли стоит считать лестным, потому что «маленьким» стал сам Жозе.

Стремления у португальца остались прежними — он хочет побеждать, вот только если раньше в качестве средств были математически выверенные тактические формулы и дерзость человека, желающего показать свою «Особенность» всему миру, то теперь Моуриньо стал занудливо-расчетливым, что порой приводит к банальной трусости. «РБ Лейпциг» обратил в свою пользу чрезмерную осторожность Жозе, а по стопам Нагельсманна пришли другие обидчики.

Ученик Фрэнк Лэмпард как-то очень уж легко в очередной раз превзошел учителя: «Тоттенхэм» в матче с «Челси» нанес всего 5 ударов по чужим воротам, в то время как «синие» стреляли 17 раз. Победа «синих» получилась спокойной и как-то даже скучной. Веселее победил «Вулверхэмптон»: «волки» выиграли 3:2 в Лондоне, причем «шпоры» дважды вели в счете по ходу матча.

Два кряду поражения в АПЛ вновь отбросили «Тоттенхэм» от первой четверки, домашняя неудача в Лиге чемпионов ставит под сомнение выход в четвертьфинал, а вчера команда Жозе Моуриньо окончательно и бесповоротно вылетела из Кубка Англии. Да, в серии пенальти, которую для «канареек» выиграл Тим Крул, написавший себе на бутылке шпаргалку, но ведь «Норвич» — худшая команда АПЛ ! Серьезно, «Тоттенхэм»?

Tim Krul tinha cábulas na garrafa para os penáltis contra o Tottenham 👀 pic.twitter.com/p9WFqntrD5 — B24 (@B24PT) March 5, 2020

Оправдывайся, Жозе!

Результат в матче с «Норвичем», конечно же, несправедливый. Моуриньо не даст соврать:

Я считаю, что мы не заслуживали этого результата, но это футбол. В этот раз я не собираюсь говорить то, что все и так прекрасно знают, но я должен сказать, что играть так много и в таком темпе – это чересчур для Бергвейна. Я бы хотел назвать Лукаса Моуру героем, в каждой минуте каждого матча на любой позиции он помогает команде своей игрой, но сегодня он сказал мне, что его нужно заменить во избежание травмы. Харри Уинкс был совершенно убитым. Он начинал игру в старте 11-12 матчей подряд. В общем, очень многие из наших игроков испытывали проблемы.

Мы были единственной командой на поле, которая могла победить в основное время, а также единственной командой, которая пыталась сделать это в последние 10 минут, как и в овертайме. Пенальти есть пенальти, по ним мы уступили, так что поздравления «Норвичу» – это всё, что я могу сказать. У меня нет ни капли негатива к своим игрокам. Наоборот, они пытались сделать нечто особенное. Мне очень, очень грустно за парней. Я могу смириться с плохим результатом и отрицательными моментами, у меня их было очень много, но мне очень жаль ребят.

Что делать?

«Тоттенхэм» уже вылетел из Кубка Англии, скорее всего, свернет свою еврокубковую кампанию после выезда в Лейпциг, остается сконцентрироваться на АПЛ , где еще не кончена борьба за попадание в топ-4. Продолжаю настаивать, что масса объективных обстоятельств мешает и продолжит мешать Моуриньо, как минимум, до лета: один лидер ушел, другой травмирован, мотивация у всех разная, нервы ни к черту. Можете в этом убедиться на примере Эрика Дайера, который полез на трибуну выяснять отношения с болельщиком.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

«Тоттенхэм» в разобранном состоянии, так всегда бывает, когда команда на перепутье. Принципиальный вопрос: готов ли Дэниэл Леви доверить перестройку Жозе Моуриньо? Повторюсь, пока португальца казнить не за что, но если его пустить в огород, то это обойдется дорого и не факт, что принесет ожидаемый эффект. «Тоттенхэм» сейчас не живет, он существует без радости и без общей цели. И сейчас ничего больше не остается, как дотерпеть до конца сезона, а уж там принимать стратегические решения и запускать строительство новой команды. Моуриньо в каждом новом матче пытается построить замок из шипучки и пепла. У него не получается. А у кого бы получилось?