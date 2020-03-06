ГлавнаяНовости

МЮ проведет расследование по поводу оскорблений фанатов в адрес Лингарда

вчера, 18:43
Дерби КаунтиЛоготип футбольный клуб Дерби Каунти0 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Несколько болельщиков «красных дьяволов» после встречи начали оскорблять хавбека Джесси Лингарда, когда тот садился в автобус. Фанаты дразнили его за нерезультативную игру. Возможно, были даже расистские выкрики.

МЮ начнет расследование этого инцидента вместе с полицией Дербишира. Напомним, что Лингард в нынешнем сезоне АПЛ ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фанаты «Зенита» прокомментировали ситуацию с дракой в Грозном
Вчера, 17:30 Комментарии58
Сорокин отметил, что в РПЛ Fan ID не будет
05 марта Комментарии3
«Урал» компенсирует болельщикам расходы из-за переноса матча с «Шинником»
04 марта Комментарии2
Болельщик «Зенита» получил 7 суток за попытку сорвать флаг «Локомотива»
04 марта Комментарии14
Более 1000 болельщиков поддержат сборную Бельгии на матче с Россией
04 марта Комментарии5
У 18 болельщиков проходят обыски после драки в московском метро
03 марта Комментарии30
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:48, ред.
Ой божечки оскорбили "Инстасамку" а ведь за дело, по полю ходит, моменты запарывает, так что по делу! Это не фоткаться с "Рэперками", и не понтоваться на вечеринках, ведь как футболист он давно кончился
dimagas2
dimagas2 ответил cska minus
вчера в 19:35
Говорят МЮ наняли Шерлока Холмса.
Footbolista
Footbolista
вчера в 18:51
"Униженные и оскорбленные"
АПЛ. Новейшая история...
cska minus
cska minus
вчера в 18:49
Говорят МЮ наняли Шерлока Холмса.
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 18:48
теперь китайца или негра обязательно прорвёт
cska minus
cska minus ответил unoejk
вчера в 18:46
Похоже на угрозу физическим насилием.)
офигенный
офигенный
вчера в 18:45
Афигеть
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100