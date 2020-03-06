МЮ проведет расследование по поводу оскорблений фанатов в адрес Лингарда

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вчера, 18:43

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби» в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Несколько болельщиков «красных дьяволов» после встречи начали оскорблять хавбека , когда тот садился в автобус. Фанаты дразнили его за нерезультативную игру. Возможно, были даже расистские выкрики.