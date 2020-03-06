МЮ проведет расследование по поводу оскорблений фанатов в адрес Лингарда

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Дерби» в матче 1/8 финала Кубка Англии.
Несколько болельщиков «красных дьяволов» после встречи начали оскорблять хавбека Джесси Лингарда, когда тот садился в автобус. Фанаты дразнили его за нерезультативную игру. Возможно, были даже расистские выкрики.
МЮ начнет расследование этого инцидента вместе с полицией Дербишира. Напомним, что Лингард в нынешнем сезоне АПЛ ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи.
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